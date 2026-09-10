/ Sabitha Indra reddy: ఇవేం శిఖండీ రాజకీయాలు..!. అసెంబ్లీ వద్ద రచ్చపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.

Mla sabitha indra reddy fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం సబిత ఇంద్రారెడ్డి, సునీతా లక్ష్మారెడ్డిలపై పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తనపై రచ్చ తారా స్థాయికి చేరింది. ఇప్పటికే దీనిపై బీఆర్ఎస్ నేతలు తెలంగాణ గవర్నర్ ను కలిసి ఫిర్యాదు చేశారు. అంతే కాకుండా మహిళ కమిషన్, మానవ హక్కుల కమిషన్ పై ఫిర్యాదు చేస్తామని తెలిపింది. కనీసం సభలో తమ మహిళ ఎమ్మెల్యేలకు మాట్లాడేందుకు అవకాశం ఇవ్వలేదని బీఆర్ఎస్ నేతలు ఆందోళనలు వ్యక్తం చేశారు. ఈ క్రమంలో అసెంబ్లీలో పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తనపై ఎమ్మెల్యే సబిత ఇంద్రారెడ్డి భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.
అనని మాటను కూడా స్పీకర్ కు ఆపాదించి.. అమ్మకు అన్యాయం జరిగిందని సభలో చర్చ పెట్టారు
మరి.. అక్కాచెల్లెళ్లుగా మేము ఏం పాపం చేశాం? మా గురించి సభలో ఎందుకు మాట్లాడలేదు?
ద్రౌపది జరిగిన అవమానమే మాకు జరిగింది.. మా జుట్టు, చీర లాగి మమ్మల్ని అవమానించారు
పక్క రాష్ట్రాల వాళ్లు… pic.twitter.com/r9ekNgg0a8
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) September 10, 2026
అసెంబ్లీ వద్ద జరిగిన ఘటనపై మాట్లాడుతూ.. ద్రౌపది జరిగిన అవమానమే మాకు జరిగిందని సబిత ఇంద్రారెడ్డి ఎమోషనల్ అయ్యారు. తమ జుట్టు, చీర లాగి మమ్మల్ని అవమానించారని మండిపడ్డారు. అనని మాటను కూడా స్పీకర్ కు ఆపాదించి.. అమ్మకు అన్యాయం జరిగిందని సభలో చర్చ పెట్టారని మండిపడ్డారు. మరి.. అక్కాచెల్లెళ్లుగా మేము ఏం పాపం చేశాం..? మా గురించి సభలో ఎందుకు మాట్లాడలేదని.. స్పీకర్ తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. తెలంగాణ ఘటనపై పక్క రాష్ట్రాల వాళ్లు మాట్లాడుకుంటున్నారు కానీ.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి మాత్రం దీనిపై పట్టించుకోవట్లేదని ఎద్దేవా వేశారు.
అయితే.. ఆ సమయంలో జరిగిన షాకింగ్ అనుభవాన్ని మరోసారి చెప్పుకొచ్చారు. మేము అసెంబ్లీలోకి వెళ్లే టైంలో.. మహిళా పోలీసులు తప్పుకుని మగ పోలీసులు వచ్చేశారని అన్నారు. ఆ తర్వాత ఒక్కసారిగా నా జుట్టు, గొంతు పట్టి.. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగి అవమానకరంగా ప్రవర్తించారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
అంతే కాకుండా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి శిఖండి రాజకీయాలు చేశారని మండిపడ్డారు. మహిళలు ఉన్న చోట మగ పోలీసులు, తమ పార్టీకి చెందిన నేతల మందు మహిళ కానిస్టేబుల్ లను ఉంచి శిఖండిలా రాజకీయాలు చేశారని అన్నారు.
అయిన కూడా కేటీఆర్, హరీష్ రావు, తమ పార్టీ నేతలు ఎక్కడ మహిళ కానిస్టేబుళ్లను టచ్ చేయకుండా దూరంగా జరుగుతూ.. రెండు చేతులు పైకెత్తి పక్కకు తప్పుుకున్నారని సబితా ఇంద్రా రెడ్డి చెప్పుకొచ్చారు. మేం ఏం తప్పు చేశామని మా పట్ల ఇలా ఎందుకు ప్రవర్తించారో తెలియక ఇప్పటికి తాము మదన పడుతున్నామని సబితా ఇంద్రారెడ్డి తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.