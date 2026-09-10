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Sabitha Indra reddy: ఇవేం శిఖండీ రాజకీయాలు..!. అసెంబ్లీ వద్ద రచ్చపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.

Telangana assembly session: మేము అసెంబ్లీలోకి వెళ్లే టైంలో.. మహిళా పోలీసులు తప్పుకుని మగ పోలీసులు వచ్చేశారని సబితా ఇంద్రా రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆ తర్వాత నా జుట్టు, గొంతు పట్టి.. సునీతా లక్ష్మారెడ్డి చీర లాగి అవమానకరంగా ప్రవర్తించారని సబిత ఇంద్రా రెడ్డి తనకు జరిగిన అన్యాయంపై భావొద్వేగంకు గురయ్యారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 10, 2026, 04:56 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 05:00 PM IST
Sabitha Indra reddy: ఇవేం శిఖండీ రాజకీయాలు..!. అసెంబ్లీ వద్ద రచ్చపై మాజీ మంత్రి సబితా ఇంద్రారెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు.!.
Image Credit: sabitaindrareddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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