Mlc addanki dayakar sensational comments over ap deputy cm pawan kalyan: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల రాజకీయాలు ఒక్కసారిగా హీటెక్కాయి.ఒకవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావం సంబరాలు జరుగుతున్న వేళ పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ అంశం రచ్చగా మారింది. ఇప్పటికే జనసేన పార్టీ హైదరాబాద్ లో తెలంగాన నవనిర్మాణ సంకల్ప సభకు తెలంగాణ పోలీసులుఅనుమతించలేదు. మరోవైపు హైకోర్టులో హౌస్ మోషన్ పిటిషన్ దాఖలు చేసిన అక్కడ కూడా చుక్కెదురైంది. ఈ క్రమంలో ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ మాత్రం తన నివాసంలో 4.30 నుంచి 5.30 మధ్య సాయంత్రం ప్రెస్ మీట్ ను ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. దీనిపై పోలీసులు ఏవిధంగా స్పందిస్తారో చూద్దామన్నారు.
మరోవైపు ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ ప్రెస్ మీట్ కు సైతం అనుమతించేది లేదని తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్సీ అద్దంకి దయాకర్ తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావ దినోత్సవమైన జూన్ 2న హైదరాబాద్లో జనసేన పార్టీ కార్యక్రమం నిర్వహించాలన్న నిర్ణయంపై తీవ్ర అసహానం వ్యక్తంచేశారు. తెలంగాణ, ఆంధ్ర ప్రజల మధ్య ఇంకాఎలాంటి చిచ్చు పెట్టాలని చూస్తున్నారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పర్యటన తర్వాత తెలంగాణను లక్ష్యంగా చేసుకునే బీజేపీ వ్యూహంలో భాగంగా పవన్ కళ్యాణ్ పావులు కదుపుతున్నారని అద్దంకి ఏకీపారేశారు. బీజేపీ విష కౌగిలిలో చిక్కుకోవద్దని పవన్కు హితవు పలికారు. అంతే కాకుండా తెలంగాణ అంటే అస్సలునచ్చని వ్యక్తి ఇక్కడకు వచ్చి రాజకీయాలు చేస్తామంటూ చూస్తు ఊరుకొబొమన్నారు.
ఏపీలో పాలనపై దృష్టి పెట్టకుండా తెలంగాణ లో వచ్చి జోక్యం చేస్తామని చూస్తే తగిన మూల్యం చెల్లించుకొవాల్సి వస్తుందన్నారు. తెలంగాణ ఆవిర్భావ దినోత్సవం రోజున సభకు నిరాకరిస్తే, కనీసం ప్రెస్ మీట్కు అవకాశమివ్వాలనడం విడ్డూరంగా ఉందన్నారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ మాట్లాడుతుంటే.. బీఆర్ఎస్ ఎందుకు మౌనంగా ఉందని, దీన్ని బట్టి వారి మధ్య ఎలాంటి సయోధ్య జరిగిందో తెలుస్తుందన్నారు.
రాష్ట్ర విభజనతర్వాత 11 రోజులు అన్నం తినలేదని, ఆ తర్వాత కోనసీమ కొబ్బరి చెట్లకు తెలంగాన వారి దిష్టి తాగిందనడం, ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ వివాదంపై తెలంగాణ కాంగ్రెస్ మంత్రులు ఇప్పటికే ఏపీ డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్ పై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన విషయం తెలిసిందే.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి