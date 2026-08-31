/కీచక ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్ బేగ్ మిస్సింగ్.. ఎంఐఎం గాలింపు..

Rahmath Ali Baig MLC: ఓ మైనర్ బాలిక పై అత్యాచారం చేసిన ఘటనలో నిందితుడిగా ఉన్న ఎంఐఎం పార్టీ ఎమ్మెల్సీ ఆ పార్టీ అధిష్ఠానంపైనే తిరుగుబాటు బావుటా ఎగరేసారు. అంతేకాదు ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయాలన్న పార్టీ అధ్యక్షుడు అసదుద్దీన్ ఓవైపీ ఆదేశాలను ధిక్కరించాడు.
ప్రస్తుతం అతను పరారీలో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఆయన కోసం ఎంఐఎం నేతలు గాలిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. ఓ బాలికపై అత్యాచారానికి పాల్పడినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మజిలిస్ ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్.. పవిత్ర ఉమ్రా యాత్ర నుంచి నిన్న సాయంత్రం హైదరాబాద్ తిరిగివచ్చారు.
తిరిగి వచ్చిన వెంటనే ఆయన పదవికి రాజీనామా చేయించేందుకు ఎంఐఎం పార్టీ నేతలు ప్రయత్నించగా.. ఇపుడే వస్తానంటూ అటునుంచి అటే పారిపోయాడు. తాజాగా మహమ్మద్ బేగ్ ఓ మైనర్ బాలిక పై అత్యాచారం చేసిన వీడియో వైరల్ అవుతుంది. అది నిజమేనని నిర్ధారణ కావడంతో ఎంఐఎం పార్టీ అతన్ని పార్టీ నుంచి శనివారం బహిష్కరిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది. అంతేకాదు అతని ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయమని చెప్పింది. అంతేకాదు రాజీనామా లేఖను శాసన మండలి చైర్మన్కు అందజేయమని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.
తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదు..
అత్యాచారం ఘటనపై రెహమత్ బేగ్ మాట్లాడుతూ.. తాను ఎలాంటి తప్పు చేయలేదంటూ సౌదీ అరేబియా నుంచి ఆయన వీడియో రిలీజ్ చేశారు. ఏఐతో డీప్ ఫేక్ వీడియోలు సృష్టించి తనపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారంటూ వివరణ ఇచ్చుకున్నారు. తాను రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదన్నారు.
కాగా రహమత్ బేగ్ దిక్కార స్వరం పైన ఎంఐఎం అధినేత అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఆగ్రహంగా ఉన్నట్టు సమాచారం.
తెలంగాణ సహా ఉమ్మడి ఆంధ్ర ప్రదేశ్లో ఎవరు అధికారంలో ఉన్న వీళ్లు పాడిందే పాట.. ఆడిందే ఆటగా సాగింది. గతంలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న వీళ్ల హవా కొనసాగింది. అంతేకాదు కారు స్టీరింగ్ మా చేతుల్లోనే ఉంటుందని బహిరంగంగా ప్రకటించిన సందర్భాలున్నాయి. ఇపుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా ఎంఐఎంకు ఒంగి ఒంగి సలాములు చేస్తోంది. ప్రభుత్వ ఆధ్వర్యంలో అక్రమ కట్టడాలపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్న హైడ్రా.. పాతబస్తీలో ఎంఐఎం బ్రదర్స్కు సంబంధించిన అక్రమ కట్టడాల జోలికి పోవాలంటే భయపడుతుంది. అదే సామాన్యులకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండా వారు ఉంటున్న ఇంటిని కూల్చేసే పనిలో పడ్డారు. ఏది ఏమైనా ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ చేసిన అత్యాచార ఘటనపై ప్రభుత్వం కానీ.. ప్రధాన ప్రతిపక్షం బీఆర్ఎస్ మౌనంగా ఉన్నాయని బీజేపీ అధ్యక్షుడు రాంచందర్ రావు తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. చట్టం తనపని తాను చేసుకుపోయే క్రమంలో ఎంఐఎం వంటి నేతల విషయంలో మెతక వైఖరి అవలంభిస్తుందని బీజేపీ అధ్యక్షుడు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగట్టారు.
ఉమ్రా పర్యటన తర్వాత హైదరాబాద్కు బేగ్..
ఇక నిన్న ఉమ్రా పర్యటన ముగించుకొని నిన్న శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు వచ్చినటువంటి రహమత్ బేగ్ ను రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎంఐఎం నాయకులు
వెళ్ళారు. అపుడు తను తిరిగి పార్టీ కార్యాలయానికి వస్తానని చెప్పి.. అక్కడి నుంచి తను కనిపియకుండా అజ్ఞాతంలోకి వెళ్లిపోయాడు. అతను ఎట్టి
పరిస్థితిలో రాజీనామా చేయాల్సిందే అంటూ మాత్రం ఎంఐఎం అధిష్టానం ఇప్పటికే నిర్ణయంతీసుకొని రెండు సార్లు ఆదేశాలు కూడా జారీ చేయడం జరిగింది. అతన్ని ఉమ్రా పర్యాటన ముగించుకొని హైదరాబాద్ వచ్చిన తర్వాత అతని ద్వారా రాజీనామా చేయించి మళ్ళీ తిరిగి ఈ విషయాన్ని స్పీకర్ కార్యాలయానికి తీసుకెళ్ళేటువంటి ప్రయత్నం చేయడానికి ఎంఐఎం అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంది.
తాను నిరపరాధి అంటూ సౌదీ నుంచే వీడియో రిలీజ్..
ఇక తను సౌదీ అరేబియా లో ఉన్నప్పుడునే తను రిలీజ్ చేసినటువంటి ఒక వీడియోలో తను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పార్టీకి రాజీనామా చేయను. నాది ఎలాంటి తప్పు లేదు తప్పుడు వీడియోలను క్రియేట్ చేసి నన్ను పార్టీకి దూరం చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు అంటూ కూడా తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. పార్టీ అధిష్టానం నేరుగా రాజీనామా చేయాలని ఆదేశించినప్పుడు పార్టీ లైన్ కట్టుబడి ఉన్నటువంటి ఏ స్థాయి రాజకీయ నాయకులైనాప్రజా ప్రతినిధులైనా దానికి రాజీనామా చేయాల్సి ఉంటుంది.
పార్టీకి పదవికి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తే లేదు..
పార్టీకి కానీ తను పార్టీకి రాజీనామా చేసే ప్రసక్తి లేదని చెబుతున్నాడు. పూర్తిగా రాజకీయ కుట్ర కోణంలోనే ఈ ఇష్యూ ని చూస్తా ఉన్నారే తప్ప
నా తప్పు లేదు అంటూ మాత్రం రెహమత్ బేగ్ ఈ విషయాన్ని చెబుతున్నప్పటికీ పార్టీ మాత్రం అతను రాజీనామా చేయాల్సిందే అంటున్నారు. అయితే అత్యాచార ఘటనలో పోలీసులు, గవర్నమెంట్ ఇప్పటికీ ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడంపై బీజేపీ నేతలు ప్రభుత్వ తీరును ఎండగడుతున్నారు. ముందుగా కేసు బుక్ చేసి విచారణ చేపట్టాలని ఆదేశిస్తున్నారు. ఒకవేళ అతను నిజంగానే నేరం చేసినట్టు ఋజువు అయితే అతన్ని కఠినంగా శిక్షించాలన్నారు.
ఒవైసీ బ్రదర్స్ తర్వాత కీలక నేతగా మీర్జా రహమత్ బేగ్..
మిర్జా రహమత్ బేగ్ డ్రైవర్ స్థాయి నుంచి ఎంఐఎం పార్టీలో కీలక నేతగా ఎదిగారు. ముందుగా చార్మినార్ మాజీ ఎమ్మెల్యే కారు డ్రైవర్గా పనిచేసిన మీర్జా రహ్మత్ బేగ్ కొద్ది కాలంలోనే ఎంఐఎంలో కీ రోల్ పోషించే స్థాయికి చేరుకున్నాడు. 2018 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో రాజేంద్రనగర్లో పోటీచేసి ఓడిపోయినప్పటి నుంచి పార్టీలో క్రియాశీలంగా ఉన్నారు. ఎంఐఎంకు చెందిన అనేక వ్యవహారాలను ఈయనే వెనక ఉండి నడిపించే వాడు. నగగరంలో ఎక్కడైనా శాంతిభద్రతల సమస్యలు ఉత్పన్నమైతే పార్టీ తరుపున ముందుండే వ్యక్తుల్లో ఇతని మొదటి వ్యక్తి. రెండేళ్ల క్రితం ఎమ్మెల్సీగా ఎన్నిక కానంతవరకు రహ్మత్ బేగ్ గురించి పార్టీ కీలక నేతలకు తప్ప ఎవరికీ పెద్దగా తెలియదు. పార్టీలో చేస్తున్న సేవలను గుర్తించి ఆయనను ఎమ్మెల్సీని చేశారు. కాగా, తాజా సంఘటన జరగనంత వరకు పార్టీలో అక్బరుద్దీన్ మినహా.. మిగిలిన ఆరుగురు ఎమ్మెల్యేల కంటే రహ్మత్ బేగే పవర్ఫుల్ నేతగా ఉన్నారని పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
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