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కీచక ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్ బేగ్ మిస్సింగ్.. ఎంఐఎం గాలింపు..

MLC Rahmath Baig Missing: ఆల్ ఇండియా మజ్లిస్ ఇత్తేహాదులు ముస్లిమిన్ (AIMIM) పార్టీలో తొలిసారి ధిక్కార స్వరం వినిపిస్తోంది. ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ మీర్జా రహమత్ బేగ్ పార్టీపై తిరుగుబాటు బావుటా ఎగరేసారు. ఓ మైనర్ బాలిక పై ఆఘాయిత్యం చేసాడనే ఆరోపణలపై పార్టీ ఆయన్ని సస్పెండ్ చేసింది. అంతేకాదు ఆయన్ని ఎమ్మెల్సీ పదవి రాజీనామా చేయాల్సిందిగా కోరింది. అయితే తాజాగా ఈయన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేయకుండా పార్టీ ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తూ తప్పించుకొని తిరుగుతున్నాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 01:25 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:25 PM IST
కీచక ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్ బేగ్ మిస్సింగ్.. ఎంఐఎం గాలింపు..
Image Credit: MLC Rahmath Baig (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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కీచక ఎమ్మెల్సీ రహ్మత్ బేగ్ మిస్సింగ్.. ఎంఐఎం గాలింపు..
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