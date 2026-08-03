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ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి ‘క్రిమినల్ వేస్ట్‘ అని మాట్లాడలేదు: ఎమ్మెల్సీ వెంకట్

MLC Venkat Clarifys Chief Minister Engineer Students Criminal Waste Comments: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులపై క్రిమినల్ వేస్ట్ అనే వ్యాఖ్యలు వక్రీకరించారని ఎమ్మెల్సీ వెంకట్ వివరణ ఇచ్చారు. విద్యా విధానంలో లోపాలను ఎత్తిచూపారని.. దాన్ని మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని గుర్తు చేసినట్లు వివరించారు. రాజకీయ అవసరాల కోసం దీన్ని వాడుకోవడం సరికాదని ప్రతిపక్షాలకు హితవు పలికారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 03, 2026, 07:43 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 07:43 PM IST
ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి ‘క్రిమినల్ వేస్ట్‘ అని మాట్లాడలేదు: ఎమ్మెల్సీ వెంకట్
Image Credit: MLC Venkat

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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