/ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను రేవంత్ రెడ్డి ‘క్రిమినల్ వేస్ట్‘ అని మాట్లాడలేదు: ఎమ్మెల్సీ వెంకట్

Engineer Students Criminal Waste: ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులను క్రిమినల్ వేస్ట్ అని రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర రాజకీయ దుమారం.. ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత రావడంతో కాంగ్రెస్ పార్టీ అప్రమత్తమైంది. దీంతో ఎమ్మెల్సీ వెంకట్ వివరణ ఇచ్చారు. ‘ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థుల విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి చెప్పిన మాటలను వక్రీకరించి మాట్లాడుతున్నారు. ఓ సమావేశంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఇంజనీరింగ్ విద్యా విధానంపై మాట్లాడారు. విద్యార్థులను కాదు‘ అని ఎమ్మెల్సీ బల్మూర్ వెంకట్ స్పష్టత ఇచ్చారు. ‘మన విద్యా విధానం విద్యార్థులకు ఉపయోగపడేలా లేదు, మార్చాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు‘ అని వివరించారు.
‘స్కిల్స్ నేర్చుకోవాలని, అప్పుడే అందరితో పోటీ పడి బతకొచ్చని చెప్పారు. రేవంత్ రెడ్డి మాట్లాడిన పూర్తి స్పీచ్ వినకుండా కేటీఆర్ మాట్లాడటం ఆయన అవివేకం. బాధ్యతగల ముఖ్యమంత్రిగా విద్యావిధానంలో ఉన్న లోపాన్ని, చెబుతూ నైపుణ్యాన్ని పెంచుకోవాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు' అని బల్మూర్ వెంకట్ వివరణ ఇచ్చారు. రేవంత్ రెడ్డి మాటలు, విద్యార్థుల బాగు కోసం చెప్పినవే, ఎక్కడా వారిని విమర్శించినవి కావని స్పష్టం చేశారు. మంచి మాట చెప్పిన విషయంలో కూడా రాజకీయం చేయడానికి సిగ్గుండాలి అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల గురించి మాట్లాడే అర్హత కేటీఆర్ కు లేదని ఎమ్మెల్సీ వెంకట్ తెలిపారు. ‘పదేళ్లు అధికారంలో ఉన్నపుడు విద్యార్థులు, నిరుద్యోగులకు ఏమీ చేయలేని నీవు, ఇవాళ వారిపై ప్రేమ చూపిస్తున్నట్లు మాట్లాడటం చూస్తే ఆశ్చర్యం కలుగుతోంది' అని పేర్కొన్నారు. ‘మీ పదేళ్ల పాలనలో ఎంతో మంది విద్యార్థులు, నిరుద్యోగుల ఆత్మహత్యలకు కారణమయ్యారు. ముందు ఆ కుటుంబాలకు క్షమాపణ చెప్పి, చేసిన తప్పులను ఒప్పుకో' అని సూచించారు. ‘ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రశ్నించే హక్కును కూడా కాలరాసి, ధర్నా చౌక్ ను ఎత్తివేసిన నీచమైన చరిత్ర మీది అయితే ఆ వేదికను అధికారంలో ఉండి కూడా తిరిగి ప్రజలకు అందించిన ఘనత ప్రజా ప్రభుత్వానిది' అని తెలిపారు. రాజకీయాలు రాజకీయ అంశంలో మాట్లాడితే బాగుంటుంది, కానీ ఏది పడితే దానిని రాజకీయ అవసరాల కోసం వాడుకోవడం సిగ్గుచేటు అని బల్మూర్ వెంకట్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
కాగా రేవంత్ రెడ్డి ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులపై క్రిమినల్ వేస్ట్ అని వ్యాఖ్యలు చేయడం తీవ్ర దుమారం రేపుతున్న విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటికే బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్, మాజీ మంత్రి కేటీఆర్, బీఆర్ఎస్ పార్టీ డిప్యూటీ ఫ్లోర్ లీడర్ హరీశ్ రావు, ఇతర మాజీ మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు ఖండించారు. ఇక బీజేపీ ఎంపీలు ఈటల రాజేందర్, డీకే అరుణ కూడా రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలు ఖండిస్తూ ఇంజనీర్ విద్యార్థులకు క్షమాపణలు చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. రాజకీయ పార్టీల నుంచే కాకుండా ప్రజాసంఘాలు, విద్యార్థి సంఘాలు కూడా రేవంత్ రెడ్డి క్రిమినల్ వేస్ట్ వ్యాఖ్యలను ఖండిస్తున్నాయి. ప్రజల నుంచి తీవ్ర వ్యతిరేకత వస్తుండడంతో వెంటనే కాంగ్రెస్ పార్టీ రంగంలోకి దిగింది. మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో వివరణ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే ఎమ్మెల్సీ వెంకట్ ప్రెస్మీట్ నిర్వహించారు.