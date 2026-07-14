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Vijayashanti: మహిళల్ని రక్షించడం అంటే ఇదేనా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై నిప్పులు చెరిగిన రాములమ్మ.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Mlc Vijayashanti fires on congress: షాబాద్ ఘటనపై ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి చాలా సీరియస్ గా వ్యాఖ్యలు చేశారు.  అసలు పోలీసులు పోక్సో కేసులో లంచాలు తీసుకొని బెయిల్ ఇవ్వడం ఏంటని మండిపడ్డారు. దీనిలో పోలీసుల నెగ్లీజెన్సీ స్పష్టంగా కన్పిస్తుందన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 14, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:02 PM IST
Vijayashanti: మహిళల్ని రక్షించడం అంటే ఇదేనా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై నిప్పులు చెరిగిన రాములమ్మ.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: cmrevanthreddy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Vijayashanti: మహిళల్ని రక్షించడం అంటే ఇదేనా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై నిప్పులు చెరిగిన రాములమ్మ.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
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