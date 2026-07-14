/Vijayashanti: మహిళల్ని రక్షించడం అంటే ఇదేనా..?.. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై నిప్పులు చెరిగిన రాములమ్మ.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Mlc Vijayashanti reacts on Shabad six family murder tragedy: తెలంగాణలో రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ ఆరుగురి హత్యల ఘటన సంచలనంగా మారింది. దీనిలో ప్రధాన నిందితుడు రాజ్ కుమార్ నిన్న (సోమవారం) పురుగులమందు తాగి సూసైడ్ కు పాల్పడ్డాడు. ఈక్రమంలో పోలీసులు అతని సెల్ఫీ వీడియోను, సూసైడ్ లెటర్ ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. దీనిపై ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో కొత్త కొత్త అనుమానాలు తెరమీదకు వస్తున్నాయి. రాజ్ కుమార్ తన సూసైడ్ లెటర్ లో బాలిక కుటుంబం, ఆమె వల్ల తాను ఈ విధంగా దారుణం చేసినట్లు రాసి ఉంది. దీనిపై ప్రస్తుతం డౌటానుమానాలు వ్యక్తమౌతున్నాయి. ఈ రచ్చ కొనసాగుతున్న వేళ ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు.
కాంగ్రెస్ పాలనలో మహిళలకు రక్షణ లేదని సొంత ప్రభుత్వంపై ఎమ్మెల్సీ విజయశాంతి తీవ్రమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. షాబాద్ ఘటన గురించి మాట్లాడుతూ.. పోక్సో కేసులో అరెస్ట్ అయిన నిందితుడు రాజ్ కుమార్ బెయిల్పై విడుదలవ్వడం ఏంటని మండిపడ్డారు. పోలీసుల రాజ్ కుమార్ నుచచం లంచాలు తీసుకొని విడుదల చేయడం వల్ల ఆరుగురు హత్యకు గురయ్యారని ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఘటన తనను ఎంతగానే కలిచి వేసిందన్నారు.
మహిళలకు ప్రాధాన్యమిస్తామని చెబుతున్న కాంగ్రెస్ పాలనలో ఇలాంటి దుర్ఘటన జరగడం చాలా బాధాకరమన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనపై లోతుగా విచారించాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. మహిళల్ని కాపాడటమంటే ఇదేనా అంటూ మండిపడ్డారు.
ఈ ఘటనను సీరియస్గా తీసుకుని తప్పు చేసిన వారిని కఠినంగా శిక్షించి, మహిళల్ని దుర్మార్గుల బారినుంచి కాపాడాలని విజయశాంతి డిమాండ్ చేశారు.
ఈ నేపథ్యంలో.. సొంత పార్టీకే చెందిన మహిళా నాయకులురాలు రాష్ట్రంలోని మహిళల పరిస్థితిపై ఆందోళన వ్యక్తం చేయడం తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హట్ టాపిక్ గా మారింది. మరోవైపు బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఇప్పటికే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అసమర్ధ పాలన వల్లే రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా అదుపుతప్పాయని తీవ్ర విమర్శలు గుప్పిస్తున్నాయి. ఇప్పటికైనా హోంమంత్రి పదవి మరొకరికి కేటాయించి శాంతి భద్రతలను కాపాడాలని అపోసిషన్ పార్టీలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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