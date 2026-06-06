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Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. వాతావరణ కేంద్రం బిగ్ అలర్ట్..!

Heavy rains in Hyderabad: ఉదయం నుంచి ఉక్కపోతగా ఉన్న వాతావరణం కాస్త చల్లబడి ఒక్కసారిగా హైదరాబాద్లోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండ పోత కురిసింది. దీంతో  ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడటంతో ప్రజలు  తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 06, 2026, 05:25 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 05:36 PM IST
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో పలు ప్రాంతాల్లో దంచి కొట్టిన వర్షం.. వాతావరణ కేంద్రం బిగ్ అలర్ట్..!
Image Credit: Hyderabadnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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