Monsoon effect Heavy rain lashes several places in Hyderabad: హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఒక్కసారిగా కుండ పోతగా వాన కురిసింది. ముఖ్యంగా నైరుతి రుతుపవనాలు కదలికలకు చురుగ్గా సాగుతుండటంతో వాతావరణంలో మార్పులు వచ్చాయి. గత వారంలో ఉన్న ఎండ తీవ్రత ఒక్కసారిగా తగ్గిపోయింది. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లోని పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోతగా వాన కురిసింది. ముఖ్యంగా లింగం పల్లి, చందానగర్, కూకట్ పల్లిలో వాన దంచి కొట్టింది. ఎల్బినగర్, వనస్థలిపురం, హయత్ నగర్, పెద్ద అంబర్ పేట్, అబ్దుల్లా పూర్ మెట్ లలో లలో ఈదురు గాలులతో కూడిన భారీ వర్షంకురిసింది.
దీనితో పాటు హైటెక్ సిటీ, సోమాజిగూడ, పంజాగుట్ట, దిల్ సుఖ్ నగర్, కోత్త పేటతో పాటు, మేడ్చల్ పలు ప్రాంతాల్లో వాన కురిసింది. దీంతో ఎక్కడికక్కడ ట్రాఫిక్ కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. తెలంగాణకు ఇప్పటికే వాతావరణ శాఖ వర్షం అలర్ట్ జారీ చేసింది. ఈ నేపథ్యంలో వికారాబాద్ , రంగారెడ్డి, ఆదిలాబాద్, సంగారెడ్డి, యాదాద్రి జిల్లా, సిరిసిల్లా, నిజామాబాద్, నిర్మల్ పలుజిల్లాల్లో ఒక మోస్తరు నుంచి కుండ పోత వాన కురుస్తుందని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అలర్ట్..
వర్షాల నేపథ్యంలో జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు అలర్ట్ అయ్యారు. ముఖ్యంగా నీళ్లు ఎక్కడ రోడ్ల పైన నిల్వకుండా లాగింగ్ పాయింట్ ల వద్ద చర్యలపై ఇప్పటికే అన్ని శాఖల అధికారులతో సమన్వయంతో ముందుకు వెళ్తున్నారు. వర్షం నేపథ్యంలో టూవీలర్, కార్లలో ప్రయాణాలు చేస్తున్న వారు ట్రాఫిక్ నియమాలు పాటించాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు.
స్కూళ్లు తిరిగి రీ ఓపెన్ అవుతున్న వేళ తల్లిదండ్రులు పిల్లలకు వర్షంలో రోడ్ల మీద పాటించాల్సిన నియమాలపై పలు సూచనలు చేయాలని చెప్పారు. ఎలక్టిక్ పోల్స్, మ్యాన్ హోళ్ల వద్ద జాగ్రత్తలు పాటించాలని అధికారులకు ప్రజలకు కీలక సూచనలు చేశారు. కొన్ని రోజులుగా ఉక్కపోతతో అల్లాడిపోయిన ప్రజలకు ఆకస్మిక వర్షం మాత్రం బిగ్ రిలీఫ్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొవచ్చు. మరో రెండు రోజుల్లో రుతుపవనాలు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోకి ఎంట్రీ ఇవ్వనున్నాయి.
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