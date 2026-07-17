/Rangareddy Tragedy: రంగారెడ్డిలో తీవ్ర విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లల్ని బావిలో తోసి తల్లి ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Rangareddy mother kills childrens tragedy: ఇటీవల కొంత మంది భార్యభర్తలు ప్రతిచిన్నవిషయాలకు దారుణాలకు పాల్పడుతున్నారు. హత్యలు లేదా ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల ఆత్మహత్యలు ఆర్థికపర అంశాలు కారణాలైతే మరికొన్ని చోట్ల వివాహేతర సంబంధాలు కూడా దంపతుల మధ్య గొడవలకు కారణమౌతున్నాయి. మరికొంత మంది దంపతులు ప్రతి చిన్న విషయాన్ని పెద్దది చేసుకుని దాడులు చేసుకుని తమ కాపురంలో నిప్పులు పోసుకుంటున్నారు. ప్రతిరోజు ఇలాంటి ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. తమ పిల్లల్ని సైతం చంపుకొవడానికి దంపతులు ఏమాత్రం వెనక్కు తగ్గడంలేదు. తాజాగా.. రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది.
హైదరాబాద్లో తీవ్ర విషాదం
ఇద్దరు పిల్లలను బావిలో తోసి, తానూ దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్న తల్లి
కొడంగల్ నుంచి వచ్చి శంకర్పల్లి పరిధిలోని కొత్తపల్లిలో స్థిరపడిన వసంత (35), సుధాకర్ దంపతులు
రాత్రి భార్యాభర్తల మధ్య జరిగిన గొడవ నేపథ్యంలో ఇద్దరు పిల్లలను(కూతురు (15), కొడుకు (10))బావిలో… pic.twitter.com/67ASn2axMp
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 17, 2026
రంగారెడ్డి జిల్లాలో తీవ్ర విషాదకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. వికారాబాద్ జిల్లా తాండూర్కు చెందిన వసంత (35), సుధాకర్ దంపతులు కొత్తపల్లికి వచ్చిఉంటున్నారు. వీరికి ఇద్దరు పిల్లలు. కూతురు (15), కొడుకు (10) ఉన్నారు. అయితే భార్యాభర్తల మధ్య కొన్ని రోజులుగా విపరీతమైన గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ప్రతిరోజు ఏదో విషయంలో వివాదాలు తలెత్తడంతో అవి కాస్త పీక్స్ కు చేరాయి. ఈ క్రమంలో గురువారం రాత్రి కూడా గొడవ జరగడంతో ఇద్దరు పిల్లలను తీసుకుని వసంత బయటకు వచ్చేసింది.
అనంతరం భర్త మీద ఉన్న కోపంతో ఊరి చివర ఉన్న బావిలో ఇద్దరు పిల్లలను తోసేసింది. అనంతరం తాను బావిలో దూకి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. భార్య, పిల్లలు కన్పించక పొవడంతో అందరు వెతుకులాట ప్రారంభించారు. ఊరిచివర బావి వద్ద పిల్లాడి ఏడుపులు విన్పించాయి. దీంతో కొంత మంది గమనించారు.
వెంటనే పోలీసులకు, గ్రామస్థులకు సమాచారం అందించారు. నీళ్లలో రెండు డెడ్ బాడీలు ఉన్నట్లు గుర్తించారు. మరోవైపు బాలుడు మాత్రం చెట్టుకొమ్మలకు చిక్కుకొవడతో ప్రాణాలతో బైటపడ్డాడు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా అందరిని కలిచివేసేదిలా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.