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Rangareddy Tragedy: రంగారెడ్డిలో తీవ్ర విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లల్ని బావిలో తోసి తల్లి ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Ranga reddy crime news: ఇద్దరు  కన్న బిడ్డల్ని తల్లి బావిలోతోసి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన రంగారెడ్డి జిల్లా పరిధిలో తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. భార్యభర్తల మధ్య కొన్ని రోజులుగా వివాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 12:32 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:14 PM IST
Rangareddy Tragedy: రంగారెడ్డిలో తీవ్ర విషాదం.. ఇద్దరు పిల్లల్ని బావిలో తోసి తల్లి ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?
Image Credit: rangareddymothersuicidetragedy(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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