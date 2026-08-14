MP Etela rajender fires on cm revanth reddy govt: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఈ క్రమంలో సికింద్రాబాద్ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ 22ఏ భూముల అంశంపై కాంగ్రెస్ సర్కారును ఏకీపారేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి వ్యవహరం పిల్లి పాలుతాగి తనను ఎవరు చూడట్లేదనుకుంటున్న చందంలా ఉందన్నారు. ప్రభుత్వం కబ్జాదారులు గెలిచేవిధంగా తప్పుడు అఫిడవిట్లు కోర్టుకు సమర్పిస్తున్నారన్నారు.
హైడ్రాను అడ్డుపెట్టుకొని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం డబ్బులు సంపాదించుకుంటుదని విమర్శలు గుప్పించారు. ప్రజల భూములను కాపాడేందుకు, అక్రమార్కుల పని పట్టేందుకు బీజేపీ తరపున సీబీఐ, ఈడి తలుపుతడతామన్నారు.
ఇటీవల తన వద్దకు చాలామంది అపార్ట్మెంట్ వాసులు కాలనీవాసులు వస్తున్నారన్నారు. 20 ఏళ్ల క్రితం కట్టుకున్న ఇళ్లకు 22 నిషేధిత జాబితాలో పెడుతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రేవంత్ రెడ్డికి పాలనాపరమైన అనుభవం లేకపోవచ్చు కానీ భూముల విషయంలో రీసెర్చ్ స్కాలర్ అని నిరూపితమయ్యిందన్నారు. తెలంగాణ ప్రజలు రేవంత్ రెడ్డి మాటలు గారడీతో మోసపోయారని మరోసారి రుజువయ్యిందన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పెడుతున్న ఇబ్బందులకు ప్రజలు తల్లడిల్లుతున్నారని విమర్శించారు. కేసీఆర్ ధరణి పేరుతో పేదల భూములను అడ్రస్ లేకుండా చేశారని ఈటెల విమర్శించారు.
అసైన్మెంట్, దేవాదాయ, వెట్టి ద్వారా వచ్చిన భూములు, మాన్యాలు.. రకరకాల పద్ధతుల్లో యాభై ఏళ్లుగా దున్నుకుంటున్న భూమున్నింటిని వాళ్ళ పేర్లు లేకుండా కేసీఆర్ ధరణిలో చేశారు. ఆనాడు రేవంత్ రెడ్డి నేను అధికారంలోకి ధరణిని బంగాళాఖాతంలో వేస్తా.. అధికారులను శిక్షిస్తామన్నారు. హరీష్, అమిత్ కుమార్ లాంటి ఐఏఎస్ అధికారులపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామన్న రేవంత్ రెడ్డి అవి తీసేయకపోగా.. తప్పులు సరి చేయకపోగా.. వేల వేల ఎకరాల భూములను 22 ఏ కింద నిషేధిత జాబితాలో పెట్టారన్నారు. సొంత భూమిని తనది అని ప్రూవ్ చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి వచ్చిందని, దీని ఆసరాగా బ్రోకర్లు, రెవిన్యూ, రిజిస్ట్రేషన్ అధికారులు కలిసి ప్రజలకు వందల కోట్ల రూపాయల నష్టం చేస్తున్నారని విమర్శించారు.
బొమ్మరాసిపేటలో 1969లో కొనుక్కున్న భూములను బ్రోకర్లు, రెవెన్యూ అధికారులు వారి కళ్ళల్లో ఏవిధంగా మట్టి కొట్టారో అక్కడ ధర్నాకు హాజరై వివరిస్తానన్నారు. కళ్లు మూసుకుని పిల్లి పాలు తాగినట్టు రేవంత్ రెడ్డి భావిస్తున్నారన్నారు.
మా ఫ్లోర్ లీటర్ మహేశ్వర్ రెడ్డి రఘునందన్ రావు అరవింద్ గారు చాలా స్పష్టంగా మాట్లాడారని, తెలంగాణలో జరుగుతున్న అన్యాయాలపై తెలంగాణ భారతీయ జనతా పార్టీగా ప్రజలకు ధైర్యం చెప్పాలి కొట్లాడాలని మా కేంద్ర నాయకత్వం దిశా నిర్దేశం చేశారన్నారు. దానికి అనుగుణంగా మా చర్యలు ఉంటాయన్నారు.
నిషేధ జాబితాలో ఉన్న భూములకు 40 శాతం డబ్బులు అయినా ఇవ్వండి లేదా.. భూమి అయినా ఇవ్వండి అనే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి వస్తే ఎటుపోతున్నామని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 22 ఏ కింద పెట్టింది బాజప్తా ముఖ్యమంత్రి రెవిన్యూ మంత్రే పెట్టించారన్నారు.
ఆనాడు రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ చుట్టూ ఉన్న భూములన్నింటినీ గుప్పెట్లో పెట్టుకుంటే.. ఈ నాడు రేవంత్ రెడ్డి సంగారెడ్డి, మెదక్, భువనగిరి, సిద్దిపేట, మల్కాజ్గిరి, హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఉన్న భూములను చెరబట్టారు. ఈ జిల్లాలా కలెక్టర్లు ఎవరు ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలు లేకుండా ఫైళ్ళ మీద సంతకాలు పెట్టే పరిస్తితి లేదన్నారు.
నా రాజకీయ జీవితంలో ఇంత దుర్మార్గమైన, ప్రజలను వేధించే, బాధ్యతారాహితమైన ప్రభుత్వాన్ని ఎప్పుడూ చూడలేదన్నారు. కూకట్పల్లిలో ఫినిక్స్ కంపెనీకి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం అప్పజెప్పిందన్నారు. ఇప్పుడు అక్కడ హానర్ హోమ్స్ పేరు మీద ఇల్లు కడుతున్నారని విమర్శించారు. ప్రభుత్వం భూములను కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వ అధికారులు.. తప్పుడు అఫిడవిట్స్ సమర్పించి భూ కబ్జాదారులు గెలిచే విధంగా చేస్తున్నారన్నారు.
ఈ భూములపై సీబీఐ,ఈడికి లేఖ రాస్తామన్నారు. షంషీగూడ, ఎల్లమ్మబండలో 2006లో దేశ్ పాండే అనే ల్యాండ్ గ్రాబర్ భూమిమీద కన్నేసి ఆక్రమించుకోవాల్సిన ప్రయత్నం చేస్తే ఆనాటి ప్రభుత్వాలు భయపడ్డాయన్నారు. కానీ 2022లో ప్రభుత్వమే వాడు గెలవడానికి సహకరించినట్టుగా అందుకే సుప్రీంకోర్టులో గెలిచినట్టుగా కనిపిస్తుందన్నారు.
సర్వేనెంబర్ 57లో 150 ఎకరాల భూమిని పేదలకు జర్నలిస్టులకు పట్టాలు ఇచ్చారని, అదే సర్వే నెంబర్లలోని వంద ఎకరాల భూమి సుప్రీంకోర్టులో ఎలా గెలుస్తారన్నారు. ఎల్లమ్మబండం భూములను వట్టిగా వదిలిపెట్టమన్నారు. కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వమే బ్రోకర్ లాగా మారిపోయి ల్యాండ్ గ్రాబర్ లకు సహకరిస్తుందన్నారు.
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హానర్ హోమ్స్ పై ఎంక్వయిరీ చేస్తారని భావించాము.. పాత ప్రభుత్వాలు చేసిన పనులను తెప్పించుకొని.. బ్లాక్మెయిల్ చేసి సంపాదించుకొంటున్నారు తప్ప ప్రభుత్వం భూములను కాపాడటం లేదన్నారు.
హైడ్రాను చెప్పు చేతులు పట్టుకుని అక్కడో ఇల్లు ఎక్కడో ఇల్లు కూలగొట్టి డబ్బులు వసూలు చేసే సంస్థగా మారిపోయిందని ప్రజలను కుంటున్నారుని ఈటెల పేర్కొన్నారు. ధరణి భారతి 22ఏ నిషేధిత భూముల విషయంలో సమగ్ర నివేదిక తయారు చేస్తామన్నారు. బీజేపీ ప్రజా ప్రతినిధులుగా దీనిపై ఉద్యమాలు చేస్తామన్నారు. దేశంలో వీటిని కాపాడే సంస్థల తలుపులు తడతామని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ స్పష్టం చేశారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook