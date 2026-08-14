Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • / Etela Rajender: కళ్లు మూసుకొని పిల్లి పాలు తగినట్టు.!.. సీఎం రేవంత్‌పై ఈటెల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Etela Rajender: కళ్లు మూసుకొని పిల్లి పాలు తగినట్టు.!.. సీఎం రేవంత్‌పై ఈటెల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

Etela fires on cm revanth reddy: 22 A నిషేధిత జాబితాలో భూములను చేర్పించింది ముఖ్యమంత్రి, రెవెన్యూ మంత్రులేనంటూ ఎంపీ ఈటెల రాజేందర్ నిప్పులు చెరిగారు. అంతే కాకుండా భూములు కాపాడాల్సిన ప్రభుత్వమే బ్రోకర్ లాగా మారిపోయి ల్యాండ్ గ్రాబర్ లకు సహకరిస్తుందని ధ్వజమెత్తారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 14, 2026, 03:22 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 03:25 PM IST
Etela Rajender: కళ్లు మూసుకొని పిల్లి పాలు తగినట్టు.!.. సీఎం రేవంత్‌పై ఈటెల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
Image Credit: etelarajender(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Etela Rajender: కళ్లు మూసుకొని పిల్లి పాలు తగినట్టు.!.. సీఎం రేవంత్‌పై ఈటెల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..
2
3
4
5