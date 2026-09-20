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Raghunandan rao: దానం నాగేందర్‌‌కు ఉపఎన్నికలు కలిసి రావు.!. ఎంపీ రఘునందన్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam nagender disqualification row: ఖైరతాబాద్ లో జరిగే ఉపఎన్నికలలో బీజేపీ గెలవడం ఖాయమని మెదక్  ఎంపీ రఘునందన్ రావు కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. దానం నాగేందర్ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే దానిలో చేరుతారంటూ సెటైర్లు వేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 20, 2026, 02:18 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 02:22 PM IST
Raghunandan rao: దానం నాగేందర్‌‌కు ఉపఎన్నికలు కలిసి రావు.!. ఎంపీ రఘునందన్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: danamnagender(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Raghunandan rao: దానం నాగేందర్‌‌కు ఉపఎన్నికలు కలిసి రావు.. ఎంపీ ఎంపీ రఘునందన్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..
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