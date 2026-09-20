Mp Raghunandan rao responds on danam nagender rao row: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్ అంశం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇప్పటికే ఆయనను ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగడంపై తెలంగాణ హైకోర్టు వేటు వేసింది. దీనిపై దానం నాగేందర్ సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో ఈ పిటిషన్ సోమవారం విచారణకు రానుంది. అయితే.. ఖైరతాబాద్ కు ఉపఎన్నిక రావడం ఖాయమని దానం నాగేందర్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా.. ఉపఎన్నికల్లో బీజేపీ గెలవడం ఖాయమన్నారు. అదే విధంగా దానం నాగేందర్ కు ఉపఎన్నికలు కలిసి రావన్నారు.
గతంలో ఒకసారి ఆయ పార్టీ మారి ఉపఎన్నికలలో ఘోరంగా ఓడిపోయారని గుర్తు చేశారు. దానం నాగేందర్ గతంలో.. టీడీపీ నుంచి బీఆర్ఎస్ లోకి ఆతర్వాత బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లోకి వెళ్లారన్నారు. ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే దానిలోకి మారుతారని సెటైర్లు వేశారు. ఆయనకు ఉపఎన్నికలు కలసి రావని జోస్యం చెప్పారు.
2023 లో తెలంగాణ శాసన సభ ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున ఖైరతాబాద్ ఎమ్యెల్యేగా గెలిచి 2024 లో కాంగ్రెస్ లో జంప్ అయ్యారన్నారు. ఆ తర్వాత.. కాంగ్రెస్ బీఫామ్ మీద సికింద్రాబాద్ లోక్ సభ నుంచి బరిలోకి దిగి ఓటమి పాలయ్యారన్నారు.
ఇక తెలంగాణ హైకోర్టు తీర్పు కాంగ్రెస్ కు చెంపపెట్టు అని బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు కాంగ్రెస్ సైతం అసలు ఫిరాయింపులను ఎంకరేజ్ చేసిందే కేసీఆర్ అంటూ కౌంటర్ లు వేస్తున్నారు. మొత్తంగా దానం నాగేందర్ పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టు ఏవిధంగా రియాక్ట్ అవుతుందో అన్నది సర్వత్రా ఆసక్తికరంగా మారింది.
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