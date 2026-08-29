/అక్రమ కట్టడాలపై మున్సిపల్ , హైడ్రా స్పెషల్ ఆపరేషన్.. ఈ పాపం ఎవరిది..?

HYDRAA Deadly Operations: మహానగరంగా విరాజిల్లుతున్న హైదరాబాద్.. నివాస ప్రాంతాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడింది. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఖాళీస్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేసేస్తున్నారు. నాలాలు, పార్కు స్థలాలు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్థలాలు ఆక్రమించేసి ఇష్టారాజ్యంగా భవనాలు కట్టేస్తున్నారు. అనుమతి లేకుండా ఐదు అంతస్తులు, ఆరు అంతస్తులు, ఏడంతస్తులు కట్టేసి అద్దెలకు ఇచ్చేస్తున్నారు. ఈ భవనాలు క్షణక్షణ గండం నూరేళ్ల ఆయుష్షుగా అద్దెకున్నవారికి ప్రాణాంతకంగా మారాయి. అక్రమార్కులకు కాసుల వర్షం కురిపిస్తున్నాయి. ఇటీవల అంజయ్యనగర్ లో అకస్మాత్తుగా ఐదంతస్తుల భవనం కుప్పకూలడంతో అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తమైంది.
అనుమతుల్లేని అక్రమ కట్టడాలు..
అక్రమకట్టడాలపై జీహెచ్ఎంసీ అధికారులకంటే ముందుగా హైడ్రా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించారు. అనుమతిలేని కట్టడాలను గుర్తించి, ప్రమాదకరంగా ఉన్నవాటిని కూల్చేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. జీరో టాలరెన్స్ అనేది హైడ్రా రూల్ గా అమలు చేస్తున్నారు.
హైడ్రా స్పెషల్ డ్రైవ్..
హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో ఎక్కడైనా సరే అక్రమ కట్టడాల్ని గుర్తించి, తక్షణమే కూల్చేయాలని స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు. మున్సిపల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో కలిసి, హైడ్రా అధికారులు అక్రమకట్టడాలను గుర్తించే పనిలో పడ్డారు. అనుమతి తీసుకోకుండా కట్టిన భవన యజమానులు, అందులో నివాసం ఉంటున్న అద్దెదారులకు ఎలాంటి నోటీసులు ఇవ్వకుండానే బుల్డోజర్లతో కూల్చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. గత రెండు రోజులుగా ఐటీ కారిడార్ ఏరియా గచ్చిబౌలి అంజయ్యనగర్ పరిసరాల్లో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా కట్టిన భవనాలను గుర్తించి కూల్చేశారు.
అంజయ్య నగర్లో ఏడంతస్తుల భవనం కుప్పకూలి ఇద్దరు ప్రాణాలు కోల్పోయిన ఘటన తర్వాత ప్రభుత్వ యంత్రాంగం పూర్తిగా అప్రమత్తమైంది. నోటీసులు ఇవ్వకుండానే అక్రమ నిర్మాణాలను నేరుగా కూల్చేస్తామని సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్ జి.సృజన స్పష్టం చేశారు. ఎవరి ఒత్తిళ్లకూ తలొగ్గేది లేదన్నారు. అక్రమార్కులను వదిలిపెట్టే ప్రసక్తే లేదని అధికారులు తేల్చి చెప్పారు.
అడ్డూ అదుపులేకుండా అక్రమ కట్టడాలు..
హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలో అక్రమ కట్టడాలకు అడ్డూ అదుపులేకుండా పోతున్నాయి. అక్రమ నిర్మాణాలు పుట్టగొడుగుల్లా వెలిశాయి. దీంతో వాటిని గుర్తించి, లెక్కగట్టడం గగనంగా మారింది. అత్యంత ఇరుకైన స్థలాల్లో సైతం అక్రమ నిర్మాణాలు, ఎత్తైన భవనాలు కట్టేస్తున్నారు. కేవలం 50 లేదా 70 గజాల స్థలంలో ఆరు, ఏడు అంతస్థులు నిర్మించి భారీగా అద్దెలు వసూలు చేసుకుంటున్నారు. మున్సిపల్ నిబంధనలు భేఖాతరు చేసి కట్టేస్తున్నారు. బహుళ అంతస్తుల భవనాలకు కనీస పార్కింగ్ సదుపాయం లేని పరిస్థితి. అగ్నిమాపక అనుమతులు ఎవ్వరూ తీసుకోలేదని తెలుసుకున్న అధికారులు ఖంగుతిన్నారు. కట్టడాలకు సంబంధించి ఎటువంటి సెట్ బ్యాక్స్ వదలకుండా, కబ్జా స్థలాల్లో నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. ప్రభుత్వ స్థలాల్లో, పార్కుల్లో, చివరికి నాలాల పక్కన కూడా చట్టవిరుద్ధంగా నిర్మాణాలు చేపడుతున్నారు. నిబంధనలను గాలికి వదిలేసి, కేవలం వాణిజ్య ప్రయోజనాల కోసం ప్రజల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్న ఇలాంటి ప్రమాదకర కట్టడాలపై హైడ్రా యంత్రాంగం బుల్డోజర్లతో ఆపరేషన్ కొనసాగిస్తున్నారు.
క్షేత్ర స్థాయిలో హైడ్రా యాక్షన్ ..
అక్రమకట్టడాలను కూల్చేస్తామనే ప్రకటనకే పరిమితం కాని అధికార యంత్రాంగం… క్షేత్రస్థాయిలో యాక్షన్ మొదలు పెట్టి సెన్సేషన్ క్రియేట్ చేసింది. హైదరాబాద్ సరిసరాల్లో గ్రౌండ్ లెవల్లో హైడ్రా యాక్షన్ అక్రమార్కుల గుండెల్లో టెన్షన్ పుట్టిస్తోంది. అంజయ్య నగర్ ఘటన జరిగిన వెంటనే సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అధికారులు కేవలం ఒక్క రోజు వ్యవధిలోనే 38 అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించారు. వీటిలో 28 భవనాలకు నోటీసులు జారీ చేశారు. తొమ్మిది నిర్మాణ దశలో ఉన్న భవనాలను తక్షణమే నేలమట్టం చేశారు. 75 గజాల లోపు స్థలంలో 7 మీటర్లకు పైగా ఎత్తు నిర్మించిన వాటిని, అలాగే 75 గజాలకు పైబడి అసలు ఎలాంటి అనుమతులు లేకుండా నిర్మిస్తున్న కట్టడాలను అధికారులు ప్రధానంగా లక్ష్యంగా చేసుకుని కూల్చివేతలను ముమ్మరం చేశారు.
అక్రమకట్టడాల కూల్చివేత హడలెత్తిస్తోంది. ఈ తరహా ఆపరేషన్ చూస్తుంటే, ఇది మున్సిపల్ శాఖ అధ్వర్యంలో జరుగుతున్న మరో హైడ్రా కార్యక్రమంలా కొనసాగుతోంది. చెరువులు, కుంటలు, ప్రభుత్వ స్థలాలను ఆక్రమించి నిర్మించిన కట్టడాలను కూల్చివేస్తూ హైడ్రా ఎలాగైతే నగరంలో సంచలనం సృష్టించింది. మున్సిపల్ అధికారులు కూడా అదే స్థాయిలో దూకుడు ప్రదర్శిస్తున్నారు. వాస్తవానికి, అక్రమ నిర్మాణాలను అడ్డుకోవడానికి తగినంత సిబ్బంది లేకపోవడంతో, హైడ్రా తరహాలో ఒక ప్రత్యేక ఎన్ఫోర్స్మెంట్ విభాగం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లకు కూడా అవసరమని ఉన్నతాధికారులు భావిస్తున్నారు.
ఇరుకైన స్థావరాల్లో తక్కువ విస్తీర్ణంలో కట్టిన నిర్మాణాలపై అధికారుల చర్యలు సంచలనం సృష్టించాయి. అధికారులకు న్యాయపరమైన, రాజకీయపరమైన చిక్కులు ఇటీవల హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ ను ఆ పదవినుంచి తొలగించాలని హైకోర్టు ఆదేశాలు సంచలనంగా మారాయి. న్యాయపరమైన అడ్డంకులు, కోర్టుల మొట్టికాయలు ఎదురవుతున్నప్పటికీ, అక్రమ నిర్మాణాలపై పోరాటంలో ప్రభుత్వం మాత్రం అధికారులకు వెన్నుదన్నుగా నిలుస్తూ, ఈ ప్రక్షాళన కార్యక్రమాన్ని నిరవధికంగా కొనసాగిస్తున్నారు.
అనధికార నిర్మాణాలపై ఉక్కుపాదం..
గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో నిబంధనలకు విరుద్ధంగా వెలుస్తున్న అనధికార నిర్మాణాలపై అధికారులు ఉక్కుపాదం మోపుతున్నారు. ఒకే రోజు 17 అనధికార కట్టడాలను కూల్చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ , మల్కాజ్గిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ కమిషనర్లు క్షేత్రస్థాయిలో అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించి, కూల్చివేసేందుకు ప్రత్యేక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. దీంతో శేరిలింగంపల్లి జోన్లో 7, కూకట్పల్లి జోన్లో 2, కుత్బుల్లాపూర్ జోన్లో 8 అక్రమ నిర్మాణాల కూల్చివేతకు చర్యలు చేపట్టినట్లు సీఎంసీ అధికారులు తెలిపారు. అదేవిధంగా మరో 11 అక్రమ నిర్మాణాలకు సంబంధించి అనాథరైజ్డ్ కన్స్ట్రక్షన్ పేరిట నోటీసులు జారీ చేశారు. ఇక ఫిర్యాదులు, ప్రజావాణి వినతులు, అధికారుల క్షేత్రస్థాయి తనిఖీల ఆధారంగా.. మూడు జోన్లలో ఇప్పటి వరకు మొత్తం 54 అనధికార నిర్మాణాలను గుర్తించారు.
మున్సిపల్ అధికారుల స్పెషల్ ఆపరేషన్ ప్రజానీకాన్ని పరేషాన్ చేస్తోంది. పేద, మధ్యతరగతి ప్రజల్లో ఒక రకమైన ఆందోళన నెలకొంది. అయితే, సామాన్యులు భయపడాల్సిన అవసరం లేదని అధికారులు భరోసా ఇస్తున్నారు. 75 గజాల లోపు విస్తీర్ణంలో 7 మీటర్ల ఎత్తు వరకు, గ్రౌండ్ ప్లస్ వన్ విధానంలో అనుమతి ఉన్న మేరకు ఇళ్లు కట్టుకునే పేదలకు ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదని అధికారులు తెలిపారు. రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారం కోసం, నిబంధనలను అతిక్రమించి, అక్రమార్జనే ధ్యేయంగా బహుళ అంతస్తులు నిర్మించే బడా బాబులను, అక్రమ హాస్టల్ నిర్వాహకులను మాత్రం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించేది లేదని కమిషనర్ స్పష్టం చేస్తున్నారు. విధి నిర్వహణలో నిర్లక్ష్యం వహించి అవినీతికి పాల్పడే కింది స్థాయి టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఉపేక్షించేది లేదని స్పష్టంచేశారు.
ప్రజాప్రయోజనాలకోసం చేపట్టిన అక్రమ కట్టడాల కూల్చివేత నిరంతరంగా కొనసాగాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు. రాజకీయ నాయకుల ఒత్తిళ్లు, సిఫార్సులకు ఏమాత్రం తలొగ్గకుండా ప్రక్షాళన చేపట్టాలని సామాజిక వేత్తలు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఒకట్రెండు రోజుల హడావుడిలా కాకుండా, ప్రతిరోజూ డివిజన్ల వారీగా క్షేత్రస్థాయి పర్యవేక్షణ చేస్తూ దీర్ఘకాలికంగా సాగే విధంగా అధికారుల పర్యవేక్షణ ఉండాలనే అభిప్రాయం సర్వత్రా వ్యక్తమవుతోంది. నోటీసులు లేకుండా కూల్చివేతలు చేపట్టడం అనేది అత్యంత కఠినమైన నిర్ణయమే అయినా, దశాబ్దాలుగా పాతుకుపోయిన అక్రమ కట్టడాల వ్యాపారాన్ని సమూలంగా నిర్మూలించడానికి ఇలాంటి హైడ్రా తరహా కఠిన చర్యలు అత్యంత ఆవసరమంటున్నారు. ప్రభుత్వ అధికారుల చర్యలు ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో హైదరాబాద్లో అక్రమ నిర్మాణాలకు అవకాశం ఉండదనే అభిప్రాయం వ్యక్తమవుతోంది.
ఐటీ కేంద్రంగా అంజయ్య నగర్..
హైదరాబాద్లోని అంజయ్యనగర్, ఒకప్పుడు అటవీ ప్రాంతంగా ఉన్న ఈ ప్రదేశం, ఐటీ అభివృద్ధి పుణ్యమా అని రియల్ ఎస్టేట్ కేంద్రంగా మారి, ఇప్పుడు అక్రమ నిర్మాణాలకు అడ్డాగా మారింది. 50-60 గజాల చిన్న స్థలాల్లో సైతం కనీస భద్రతా ప్రమాణాలు పాటించకుండా ఏడంతస్తులు కట్టడమే ప్రమాదానికి కారణమని అధికారులు గుర్తించారు. ఈ ఘటనతో అక్రమ నిర్మాణాలపై ఉక్కుపాదం మోపాలని అధికార యంత్రాంగం రంగంలోకి దిగింది. జీహెచ్ఎంసీ, సైబరాబాద్, మల్కాజిగిరి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల అధికారులు అనుమతుల్లేని కట్టడాలను గుర్తించి, ఏమాత్రం నోటిసులు ఇవ్వకుండానే కూల్చేసే ప్రక్రియను నిరంతరాయంగా కొనసాగించాలని కార్యాచరణతో ముందుకు పోతున్నారు. ఇప్పటివరకు మూడు జోన్లలో 54 అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తించగా, నిర్మాణ దశలో ఉన్నవాటిని నోటీసులు ఇవ్వకుండానే కూల్చివేయాలని అధికారులు నిర్ణయించారు. గచ్చిబౌలి టీఎన్జీవో కాలనీ వంటి ఇతర ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే తరహా అక్రమ నిర్మాణాలు ప్రమాద ఘంటికలు మోగిస్తున్నాయని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
అనుమతుల్లేని కట్టడాలను కూల్చేస్తుండటంతో హైదరాబాద్ పరిసరాల్లో అక్రమార్కుల గుండెల్లో మున్సిపల్ అధికారులు దడపుట్టిస్తున్నారు. హైదరాబాద్ లో ఎక్కడైనా సరే పార్కు స్థలాలు, చెరువు ప్రాంతాలు, ఖాళీస్థలాలను కబ్జాచేసి కడుతున్న సమాచారాన్ని తక్షణమే మున్సిపల్ అధికారుల దృష్టికి తెస్తే గంటల వ్యవధిలో చర్యలు తీసుకుంటామని మున్సిపల్ అధికారులు విజ్ఞప్తిచేశారు.
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