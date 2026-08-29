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అక్రమ కట్టడాలపై మున్సిపల్ , హైడ్రా స్పెషల్ ఆపరేషన్.. ఈ పాపం ఎవరిది..?

HYDRAA Operations: హైదరాబాద్ మహానగరంలో నివాస అవసరాలు పెరిగిపోయాయి. ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే  చాలు ఆక్రమించేస్తున్నారు. కొద్దిపాటి స్థలంలోనే అనుమతుల్లేకుండా  ఇష్టారాజ్యంగా కట్టడాలను కట్టేస్తున్నారు. అనువుగానిచోట అక్రమ కట్టడాలు ప్రమాదకరంగా మారిపోయాయి. ఐటీ కారిడార్  కొండాపూర్ సమీపంలోని అంజయ్య నగర్‌లో అక్రమ కట్టడం కుప్పకూలి ఇద్దరు మృత్యువాతపడ్డారు. దీంతో రంగంలోకి దిగిన హైడ్రా అధికారులు హడలెత్తిస్తున్నారు. ఇరుకైన స్థావరాల్లో అనుమతుల్లేకుండా కట్టిన నిర్మాణాలను గుర్తించి కూల్చే పనిలో పడ్డారు.  అక్రమనిర్మాణాలపై జీహెచ్ఎంసీ అధికారులు ఏమంటున్నారు? హైడ్రా అధికారులు ఏం చేస్తున్నారు?

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 29, 2026, 06:24 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 06:25 AM IST
అక్రమ కట్టడాలపై మున్సిపల్ , హైడ్రా స్పెషల్ ఆపరేషన్.. ఈ పాపం ఎవరిది..?
Image Credit: HYDRAA Operations (File Photo/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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అక్రమ కట్టడాలపై మున్సిపల్ , హైడ్రా స్పెషల్ ఆపరేషన్.. ఈ పాపం ఎవరిది..?
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