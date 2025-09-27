English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Musi Floods: కాలనీలను ముంచెత్తిన మూసీ నది.. పరుగులు పెట్టిన జనం..

Musi Floods: ఎన్నాళ్లకు ఎన్నాళ్లకు అన్నట్లు మూసి నది గత పుష్కర కాలంలో ఎన్నడు లేనట్టుగా ఉప్పొంగింది. ఈ మధ్యకాలంలో మూసి ఈ రేంజ్ లో ఉగ్రరూపంతో హైదరాబాద్ బస్టాండ్ ఎంజీబీఎస్ (MGBS)ను ముంచెత్తిన దాఖలాలు లేవు. ఇప్పటి జనరేషన్ కూడా ఎన్నడు చూడని వరద ఎంజీబీఎస్, చాదర్ ఘాట్, మూసారంబాగ్ ప్రాంతాలను ముంచెత్తడంతో జనం ఇంట్లోంచి పరుగులు పెట్టారు. 

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 27, 2025, 08:40 AM IST

Musi Floods: భాగ్యనగరాన్ని మూసి వణికిస్తోంది. ఎన్నడు లేనట్టుగా  హైదరాబాద్ కు  పెను గండం ముంచుకొచ్చింది. కొన్ని రోజులుగా గ్యాప్ లేకుండా కురుస్తోన్న భారీ  వర్షాలతో  కృష్ణా నది ఉప నది అయిన మూసీ నది ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. దీంతో ఎగువన ఉన్న హిమాయత్ సాగర్, ఉస్మాన్ సాగర్ లు నిండి పోవడంతో  గేట్లను ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. 35 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని వదలడంతో మూసీ పొడవునా భయాందోళనలు నెలకొన్నాయి. దీంతో అత్తపూర్, లంగర్ హౌస్, కార్వాన్, పురానపూల్, నయాపూల్ తో పాటు చాదర్‌ఘాట్‌ లోలెవల్‌ వంతెన పైనుంచి ఆరు అడుగుల మేర...., మూసారాంబాగ్‌ వంతెనపై నుంచి 10 అడుగుల మేర వరద ప్రవహిస్తోంది. ముఖ్యంగా ఎంజీబీఎస్‌లోకి వెళ్లే రెండు బ్రిడ్జిలు నీట మునిగాయి. మూసీ వరద బస్డాండ్‌లోకి చేరింది. వేల మంది ప్రయాణికులు బస్డాండ్‌లో చిక్కుకుపోయారు. ప్రయాణికులను సురక్షితంగా బయటికి తీసుకురావాలని సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పోలీసు, హైడ్రా, జీహెచ్‌ఎంసీ అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. 

పరిస్థితిని స్వయంగా అర్ధరాత్రి సమీక్షించారు. మూసీ అంతకంతకు పెరగడంతో పరీవాహక కాలనీల్లో జనాలు అర్ధరాత్రి బిక్కుబిక్కుమంటూ గడిపారు. ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఎన్నాళ్లు ఉంటుందని ప్రజలు బెంబేలేత్తుతున్నారు. కనీవినీ ఎరగని రీతిలో వరదల ముంచెత్తడంతో ప్రజలు దిక్కు తోచని స్థితి నెలకొంది. 

మరోవైపు వాయుగుండం ప్రభావం  తెలంగాణపై  ఎక్కువగా వుంది.  దీంతో ఇవాళ , రేపు  తెలంగాణలో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరతణ శాఖ హెచ్చరించింది.  ఆదిలాబాద్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్, మేడ్చల్‌-మల్కాజిగిరి జిల్లాల్లో అతి భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. 

హైదరాబాద్ లో మరో రెండు రోజులు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉండటంతో లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా పోయింది. మిగతా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు  కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. అవసరమైతే  తప్ప బయటకు రావద్దని అధికారులు ప్రజలకు సూచించారు.

Musi River FloodsMGBSHyderabad FloodsMusi river overflowMGBS bus stand flood

