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Music Director Koti: సంగీత మాంత్రికుడు కోటి 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం.. హైదరాబాద్‌లో మెగా లైవ్ కాన్సర్ట్..!

Music Director Koti: టాలీవుడ్ సీనియర్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి సినీ ప్రయాణం 50 ఏళ్లకు చేరింది. ఈ సందర్భంగా హైదరాబాద్‌లో నవంబర్ 28న మెగా లైవ్ కాన్సర్ట్‌కు రంగం సిద్ధమైంది. ఈ వేడుకకు సంబంధించి పోస్టర్ లాంచ్ ఈవెంట్‌ను నిర్వహించారు.

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 22, 2026, 07:18 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 07:18 PM IST
Music Director Koti: సంగీత మాంత్రికుడు కోటి 50 ఏళ్ల సినీ ప్రస్థానం.. హైదరాబాద్‌లో మెగా లైవ్ కాన్సర్ట్..!
Image Credit: Music Director Koti

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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