Music Director Koti: తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో తనదైన బాణీలతో ఐదు దశాబ్దాలుగా ప్రేక్షకులను ఉర్రూతలూగిస్తున్న లెజెండరీ సంగీత దర్శకుడు కోటి, సినీరంగంలో 50 వసంతాల సుదీర్ఘ ప్రస్థానాన్ని పూర్తి చేసుకున్నారు. ఈ అరుదైన మైలురాయిని పురస్కరించుకుని నగరంలో భారీ ఎత్తున 'కోటి 50: ది బిగ్గెస్ట్ లైవ్ కాన్సర్ట్ ఇన్ హైదరబాద్ - ది గ్రాండెస్ట్ రోర్ ఆఫ్ హిజ్ లెగసి' పేరుతో ఈవెంట్ను గ్రాండ్గా నిర్వహించనున్నారు. నవంబర్ 28వ తేదీన ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక వేడుక జరగనుంది. ఈ సంగీత వేడుకకు సంబంధించిన అధికారిక పోస్టర్ను మాజీ మంత్రి, ఎమ్మెల్యే గంగుల కమలాకర్ ఆవిష్కరించారు.
ఈ సందర్భంగా గంగుల కమలాకర్ మాట్లాడుతూ.. తన చిన్నతనంలో కోటి సాంగ్స్ ఎన్నో విన్నానని.. ఇక్కడ ఆయనను కలవడం సంతోషంగా ఉందన్నారు. గ్రామఫోన్ రికార్డుల కాలం నుంచి నేటి డిజిటల్ యుగం వరకు కోటి పాటలతోనే మన ప్రయాణం సాగిందన్నారు. ఆయన అందించిన అద్భుతమైన స్వరాలే ఎన్నో చిత్రాలను బ్లాక్బస్టర్ హిట్స్గా మలిచాయని గుర్తు చేశారు. తమ తరానికి ఆయన సృష్టించిన ప్రభంజనం బాగా తెలుసు.. కానీ నేటి ‘జెన్-జీ’ యువతకు ఆయన సంగీత సత్తా ఏమిటో చాటిచెప్పేందుకు ఈ లైవ్ కాన్సర్ట్ సరైన వేదిక కానుందన్నారు.
మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కోటి మాట్లాడుతూ.. తన కెరీర్లో ప్రతిపాటను కెరీర్లో మొదటి సాంగ్ అనుకుని అంకిత భావంతో పనిచేశానని చెప్పారు. 1984 నుంచి 1994 వరకు 'రాజ్-కోటి' జోడీగా సరికొత్త ట్రెండ్ సృష్టించామని.. తమ బీట్స్కు మెగాస్టార్ చిరంజీవి గ్రేస్, డ్యాన్స్ తోడై ఆ పాటలను ఎవర్ గ్రీన్ హిట్స్గా మార్చాయని తెలిపారు. ఆ తర్వాత సోలో మ్యూజిక్ డైరెక్టర్గానూ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో అగ్ర కథానాయకులందరితో కలిసి పనిచేసే అదృష్టం దక్కిందన్నారు. ఒకప్పుడు తన వద్ద పనిచేసిన ఏఆర్ రెహమాన్, దేవి శ్రీ ప్రసాద్, తమన్, హారిస్ జయరాజ్ వంటి దిగ్గజాలు నేడు దేశం గర్వించే స్థాయికి చేరడం తనకెంతో గర్వకారణమన్నారు. దేవుడి దయ, అమ్మానాన్నల ఆశీస్సులతోనే ఈ 50 ఏళ్ల ప్రయాణం సాధ్యమైందన్నారు. నవంబర్ 28న జరగబోయే ఈ కాన్సర్ట్లో తన కెరీర్లోని ఆణిముత్యాల వంటి గీతాలతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతున్నానని చెప్పారు.
మంజుల రావు జూపల్లి మాట్లాడుతూ.. ఆస్తిపాస్తులు ఎన్ని సంపాదించినా కాలక్రమేణా మరుగునపడతాయని.. కానీ కోటి అందించిన సంగీత సంపద మాత్రం యుగాలపాటు చరిత్రలో నిలిచిపోతుందని అన్నారు. ఆయన స్వరాలు కేవలం పెదవుల పైనుంచి కాకుండా హృదయ లోతుల నుంచి వస్తాయని.. కాబట్టే ప్రజలు అంతగా సొంతం చేసుకున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇంతటి మహోన్నత కళాకారుడి వేడుకలో భాగస్వామ్యం కావడం ఎంతో సంతోషాన్నిస్తోందన్నారు.