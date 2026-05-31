/Balka Suman: సింగరేణిపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు.. బాల్కసుమన్ కు 14 రోజుల రిమాండ్... చంచల్ గూడకు తరలింపు..

Nampally court remanded 14 days judicial custody to ex brs mla balka suman: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ అంశం కాక రేపుతుంది. అనేక నాటకీయా పరిణామాల మధ్య తెలంగాణ భవన్ లో ఉన్న బాల్కసుమన్ ను పోలీసులు నిన్న అరెస్ట్ చేసి నాంపల్లి పీఎస్ కు తరలించారు. ఆ తర్వాత కోఠి కింగ్ కోఠి ఆస్పత్రిలో టెస్ట్ లు చేశారు. రాత్రి పూట హిమాయత్ నగర్ లోని నాంపల్లి మెజిస్ట్రేట్ ఎదుట హజరుపర్చారు. కానీ పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ కాపీనీ మర్చిపొయి రావడంపై మేజిస్ట్రేట్ చాలా సీరియస్ అయ్యారు. దీంతో పోలీసులు మరల ఎఫ్ఐఆర్ కాపీనీ తెప్పించారు.
మరోవైపు బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు పెద్ద ఎత్తున నాంపల్లి కోర్టు పరిసరాల్లో చేరుకున్నారు. బాల్కసుమన్ సింగరేణి ఆస్తులపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేశారు. దీనిపై కాంగ్రెస్ శ్రేణుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు..326(g), 351(3), 353(1)(b), r/w 55, r/w 61(2)(a) BNS సెక్షన్స్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీన్ని విచారించిన నాంపల్లి కోర్టు జడ్జీ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ కు 14 రోజుల జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ రిమాండ్ విధించారు.
అరెస్ట్ కు ముందు చెన్నూర్ మాజీ ఎమ్మెల్యే బాల్కసుమన్ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వంపై మండిపడ్డారు. ఈ అక్రమ కేసులు, అరెస్టులకు భయపడేది లేదని స్పష్టం చేశారు. ఎన్నికల వేళ ఇచ్చిన 420 హమీలపై గట్టిగా ప్రశ్నిస్తున్నందుకు తనపై కేసులు పెట్టి అరెస్ట్ లు చేస్తున్నారని అన్నారు.
గతంలో తెలంగాణ ఉద్యమంలో కూడా తనపై కాంగ్రెస్ వందల కొద్ది కేసులు పెట్టిందని అన్నారు. తనపై పెట్టిన అక్రమ కేసులను న్యాయపరంగా పోరాడతామన్నారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం నిరంకుశత్వ పాలనకు,ప్రతీకార రాజకీయాలకు ఈ అరెస్ట్ లు నిదర్శనమని బీఆర్ఎస్ నేతలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంపై తీవ్ర విమర్శలు చేస్తున్నారు
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి