Napoleon Returns: తెలుగులో ఫస్ట్ టైమ్ వెరైటీ హార్రర్ కాన్సెప్ట్ తో ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’.. అదిరిన టైటిల్ గ్లింప్స్..

Napoleon Returns: తొమ్మిది నెలల పిల్లాడు ఆత్మగా మారే పాయింట్తో ఇంత వరకు ఎక్కడా సినిమా రాలేదు. అలాంటి డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్ తో గా ఆనంద్ రవి దర్శకత్వంలో ఆచార్య క్రియేషన్స్ బ్యానర్ పై భోగేంద్ర గుప్త నిర్మించిన చిత్రం ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’. ఈ బ్యానర్ లో రాబోతున్న ప్రొడక్షన్ 4వ చిత్రం. తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన టైటిల్ గ్లింప్స్ ను ఆదివారం విడుదల చేశారు. ఇందులోఆనంద్ రవి, దివి లీడ్ రోల్లో యాక్ట్ చేశారు. తాజాగా విడుదల చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. ఈ గ్లింప్స్ లాంఛ్ ఈవెంట్ కు వశిష్ట, సాయి రాజేష్ వంశీ నందిపాటి, అనిల్ విశ్వంత్ ముఖ్యఅతిథులుగా హాజరయ్యారు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు వశిష్ట మాట్లాడుతూ.. ‘నేను రవన్న కోసమే ఇక్కడికి వచ్చాను. నీడ పోయిందని ‘నెపోలియన్’ తీశాడు. జంతువుల ఆత్మతోనూ కథను రాసుకోవచ్చని నాకు ఇప్పుడే అర్థమైందన్నారు. ఈ చిత్ర కథ నాకు తెలుసు. సినిమా అద్భుతంగా ఉండబోతోంది. ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’ పెద్ద విజయం సాధించాలన్నారు.
*సాయి రాజేష్ మాట్లాడుతూ.. ‘నేను ఇక్కడకు ఆనంద్ రవి కోసమే వచ్చాను. నేను, వశిష్ట, ఆనంద్ రవి మంచి దోస్తులము. ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’ టైటిల్ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంది. ఈ చిత్రం ఆనంద్ రవికి పెద్ద విజయం దక్కాలని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. టీం అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పారు.
అనిల్ విశ్వంత్ మాట్లాడుతూ* .. ‘ఆనంద్ రవి ఫస్ట్ చిత్రానికి నేను పని చేశాను. ఆయన నాకు గురువు వంటి వారు. ఆయన రైటింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం. ఆయన తీసుకునే హుక్ పాయింట్ చాలా బాగుంటుంది. ఈ చిత్ర కథ కూడా నాకు తెలుసు. స్టోరీ చాలా ఎంగేజింగ్గా ఉంటుంది. గుప్తా గారి వల్లే ‘పొలిమేర’ కాన్సెప్ట్ పుట్టింది. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు.
నిర్మాత భోగేంద్ర గుప్తా మాట్లాడుతూ.. ‘మా కోసం వచ్చిన సాయి రాజేష్, వశిష్ట, అనిల్ పేరు పేరున ధన్యవాదాలు. ఆనంద్ ఈ స్టోరీ కోసం చాలా కష్టపడ్డారు. ఏడాదిన్నర పాటుగా ప్రీ ప్రొడక్షన్ కోసమే పని చేశారు. మంచి సబ్జెక్ట్తో అందరి ముందుకు రాబోతూన్నాము.
హీరో కమ్ డైరెక్టర్ ఆనంద్ రవి మాట్లాడుతూ.. ‘మా సినిమా కోసం వచ్చిన వశిష్ట, సాయి రాజేష్, అనిల్ అందరికి పేరు పేరునా ధన్యవాదాలు. నా ఈ ప్రయాణంలో నాకు గుప్తా గారెంతో సహకరించారు. ‘పేరెంట్స్’, ‘ప్రతినిధి’, ‘నెపోలియన్’, ‘కొరమీను’ చిత్రాలు తీశాను. నేను అందరికీ తెలుసు. కానీ సరైన సక్సెస్, గుర్తింపు మాత్రం రాలేదు. కానీ ‘నెపోలియన్ రిటర్న్స్’తో నాకు సక్సెస్, మంచి గుర్తింపు వస్తుందని కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పారు. సినిమా అంతా అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైనింగ్గానే ఉంటుంది. తొమ్మిది నెలల పిల్లాడు ఆత్మగా మారే పాయింట్తో ఇంత వరకు ఎక్కడా ఏ మూవీ రాలేదు. మున్ముందు ఈ సినిమా గురించి మరింతగా తెలియజేస్తానన్నారు.
*దివి మాట్లాడుతూ* ..‘‘నెపోలియన్’ తరువాత ఆనంద్ రవిని కలిశాను. నాకు ఇంత మంచి క్యారెక్టర్ ఇచ్చిన ఆయనకు ధన్యవాదాలు. ఆనంద్ చెప్పిన కథ నాకెంతో నచ్చింది. ఈ మూవీ మా అందరికి మంచి పేరు తీసుకొస్తుందనే చెప్పుకొచ్చారు.
