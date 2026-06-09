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Hyderabad: రెచ్చిపోతున్న నేపాలీ ముఠా.. గచ్చిబౌలి లగ్జరీ విల్లాలో కేజీ బంగారం, డైమండ్స్ లూటీ, పనిలో చేరిన కొద్దిరోజులకే స్కెచ్!

Nepali Gang Another Huge Theft In Gachibowli Villa: హైదరాబాద్‌లో మరోసారి నేపాలీ గ్యాంగ్‌ రెచ్చిపోయింది. కేజీ బంగారంతోపాటు వజ్రాలను కూడా ఎత్తుకెళ్లిన ఘటన గచ్చిబౌలీ విల్లాలో చోటు చేసుకుంది. ఇటీవల వరుసగా నేపాలీగ్యాంగ్‌ ఈ దొంగతనాలకు పాల్పడుతోంది. ప్రధానంగా ఈ గ్యాంగ్‌ మొదట ఇంట్లో పనివారిగా చేరి అదను చూసుకుని దోచుకెళ్తున్నారు. గచ్చిబోలి పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని హిల్ బ్రిడ్జ్ విల్లాస్‌లో యజమాని కుటుంబం ముంబైకి వెళ్లి వచ్చేసరికి భారీ లూటీ చేశారు.. ఆ పూర్తి వివరాలు తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 12:19 PM IST
Hyderabad: రెచ్చిపోతున్న నేపాలీ ముఠా.. గచ్చిబౌలి లగ్జరీ విల్లాలో కేజీ బంగారం, డైమండ్స్ లూటీ, పనిలో చేరిన కొద్దిరోజులకే స్కెచ్!
Image Credit: Nepali Gang Another Huge Theft In Gachibowli Villa:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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