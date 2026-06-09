/Hyderabad: రెచ్చిపోతున్న నేపాలీ ముఠా.. గచ్చిబౌలి లగ్జరీ విల్లాలో కేజీ బంగారం, డైమండ్స్ లూటీ, పనిలో చేరిన కొద్దిరోజులకే స్కెచ్!

Nepali Gang Another Huge Theft In Gachibowli Villa: ఇప్పటికే ఇంట్లో పనివారు నేపాలీలు వద్దని హైదరాబాద్ పోలీసులు హెచ్చరించిన సంగతి తెలిసిందే. దీనికి ప్రధాన కారణం ఇటీవలె మాజీ డీజీపీ భార్యను హైదరాబాద్లో నేపాలీ గ్యాంగ్ హత్య చేశారు. ఇంట్లో పనివారిగా చేరుతున్న ఈ గ్యాంగ్ ఆ తర్వాత తమ బుద్ధి చూపిస్తున్నారు. ఇంకో ఘటనలో కూడా ముందుగా ఇంట్లో పనివారిగా జంటగా చేరి.. పుట్టిన రోజు అని చెప్పి కేక్ కట్ చేసి మత్తుమందు కూడా ఇచ్చి యజమానికి కుర్చీలకు కట్టేసి డబ్బు, బంగారం దోచుకెళ్లారు. ఆ ఘటన గురించి మరువక ముందే తాజాగా హైదరాబాద్లోని గచ్చిబౌలీ హిల్ బ్రిడ్జ్ విల్లాస్లో మరో భారీ చోరీకి తెరతీశారు. యజమాని కుటుంబం ముంబై వెళ్లి వచ్చేసరికి కేజీ బంగారం, వజ్రాలు కూడా ఒక నేపాలీ దంపతులు ఎత్తుకెళ్లారు. ఇందులో ట్వీస్ట్ ఏంటంటే వారు పనివారుగా చేరి కేవలం ఒక నెల మాత్రమే అయింది.
పోలీసుల ప్రకారం..
గచ్చిబౌలి హిల్ రిడ్జ్ విల్లాలో ఉంటున్నటువంటి వ్యాపారి ఇంట్లో కేజీ బంగారు నగలు వజ్రాలను నేపాల్ ముట్ట ఎత్తుకెళ్ళింది. ఇంట్లో పని చేసే నేపాల్ దంపతులు చోరీ చేసినట్టు పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కొద్ది రోజుల క్రితం యజమాని కుటుంబం ముంబైకి వెళ్లి ఆదివారం తిరిగి వచ్చేసరికి నేపాలీ దంపతులు మాయమయ్యారు. ఇంట్లో తాళాలు పగలగొట్టినట్టు ఎలాంటి గుర్తులు లేకపోవడంతో మొదట వారు చెప్పకుండా వెళ్ళిపోయారని భావించిన వ్యాపారవేత్త పూజా గదిలోని విగ్రహానికి ఉన్న బంగారు గొలుసుతోపాటు మరికొన్ని ఆభరణాలు మాయమైనట్టు పోలీసులు గుర్తించారు. రంగంలోకి దిగిన ప్రత్యేక దర్యాప్త బృందాలు నిందితుల కోసం గాలిస్తున్నాయి.
ముంబైకి వెళ్లి వచ్చే సరికి ఈ నేపాలీ దంపతులు ఇల్లంతా కూడా గుల్ల చేసిపోయారు. ఇంట్లో ఉన్న వస్తువులను కూడా చెల్లా చెదురుగా పడిపోయి ఉండటం, విలువైన వస్తువులన్నీ కూడా కనిపించకుండా పోవడంతో వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందజేశారు. ఈ వ్యాపారి ఇటీవలె తన కుటుంబంతోసహా ముంబై వెళ్లాక ఈ భారీ చోరీ చేశారు. ఇంట్లో నేపాల్కు చెందిన భార్యాభర్తలు పని మనుషులుగా ఉన్నారు. ఇద్దరికి కూడా ఇంటి బాధ్యతలు అప్పగించి తిరిగి వచ్చేసరికి ఎలాంటి ప్రాబ్లం అవ్వకుండా ఇంటిని చక్కగా చూసుకోండి అని యజమాని చెప్పి వెళ్లినట్లు సమాచారం.
భారీ బంగారం చోరీ..
పూజ గదిలో ఉన్న విగ్రహము బంగారు గొలుసు, బెడ్రూమ్లో ఉండే విలువైన వస్తువులు బంగారు క్యాష్ కూడా కనిపించకపోవడంతో ఆ పని మనుషులపైనే అనుమానం వ్యక్తం చేస్తూ గచ్చిబౌలి పోలీసులకు యజమాని ఫిర్యాదు ఇచ్చినట్టుగా సమాచారం. నెల రోజుల క్రితమే ఈ ఇద్దరిని పనిలోకి పెట్టుకున్నట్టుగా కూడా యజమాని పోలీసులకు చెప్పారు. ఇప్పటికే నేపాలికి చెందినటువంటి వారిని ఇంట్లో నమ్మకంగా ఉంచుకోకండి.. వాళ్ళని పనిలో పెట్టుకోకండి వాళ్ళు క్రిమినల్ యాక్టివిటీస్ హైదరాబాద్లో పెరిగిపోతా ఉన్నాయి. ఒక క్రిమినల్ గ్యాంగ్ పని పేరుతో ఇంట్లోకి వచ్చి అన్ని వస్తువులు ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయో ఇవన్నీ ముందస్తుగానే గుర్తించి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి దోపిడీ దొంగతనాలకు పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపాలీ గ్యాంగ్లని నేపాలీ వ్యక్తులని అసలే నమ్మకండి అంటూ కూడా పోలీసులు దీనిపైన అవగాహన కల్పిస్తూనే ఉన్నారు. అయినా ఈ వ్యాపారవేత్త ఆ నేపాలీ వ్యక్తులనే నమ్మి భార్యా భర్తలని ఇద్దరిని కూడా పిలిపించి ఇంట్లో పని కోసం పెట్టి ఆ ఇంటిని వాళ్ళకు బాధ్యతలు చూసుకోమని అప్పగించి వెళ్ళడం ఈ యజమాని నిర్లక్ష్యం.. పోలీసులు యజమానికి విషయాన్ని కూడా తెలియజేశారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు వారికోసం గాలింపు చర్యలు వేగవంతం చేశారు.
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