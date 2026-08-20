Neredmet Safilguda Road Closed: కేబీఆర్ పార్కు చుట్టూ హెచ్సీటీ నిర్మాణ పనుల వల్ల ఇక్కడ వన్-వే విధానం అమలు చేస్తున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా, హైదరాబాద్లోని నేరేడ్మెట్ నుండి సఫీల్గూడకు వెళ్లే ప్రధాన రహదారి కూడా రెండేళ్ల పాటు మూసివేయనున్నారు. ముఖ్యంగా వాజ్పేయి నగర్లో జరుగుతున్న ఆర్యూబీ నిర్మాణ పనుల వల్ల ఈ రహదారిని మూసివేస్తున్నారు. దీనివల్ల వాహనదారులు సైనిక్ పురి, కాకతీయ నగర్ వంటి ఇరుకైన గల్లీల మీదుగా కిలోమీటర్ల దూరం చుట్టుముట్టాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడ జరుగుతున్న డ్రిల్లింగ్ పనుల వల్ల వచ్చే శబ్దానికి స్థానిక దుకాణదారులు విలవిలలాడుతున్నారు.
రెండేళ్ల పాటు సాగే ఈ ఇబ్బందులు ముగిసిన తర్వాత రవాణా సమస్యలు శాశ్వతంగా తీరుతాయో లేదో అని స్థానికులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. నేరేడ్మెట్ అండర్ పాస్ పనుల కారణంగా 16A బస్సు రూట్లలో కూడా మార్పులు చేశారు. అలాగే AOC నుండి సఫీల్గుడ రోడ్డును కూడా సీసీ రోడ్డు నిర్మాణ పనుల కోసం బ్లాక్ చేశారు. దీనివల్ల ఏవోసి, కాకతీయ నగర్, సఫీల్గుడ, నేరేడ్మెట్, వాజ్పేయి నగర్, మల్కాజిగిరి ప్రాంతాల్లో విపరీతమైన ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడుతోంది. కాకతీయ నగర్లో ఇరుకైన వీధులు ఉండటంతో, వాహనదారులు ముందుగానే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.
ప్రధానంగా వాజ్పేయి నగర్ రైల్వే గేట్ వద్ద రైల్వే అండర్ బ్రిడ్జ్ నిర్మాణ పనులు ప్రారంభమయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో మల్కాజిగిరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు వాహనదారుల కోసం కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ప్రాంతాల్లో తీవ్ర ట్రాఫిక్ సమస్యలు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నందున, వాహనదారులు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల్లో వెళ్లాలని సూచిస్తూ రూట్ల జాబితాను విడుదల చేశారు.
నేరేడ్మెట్ - సఫీల్గూడ రూట్ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు..
నేరేడ్మెట్ క్రాస్ రోడ్ నుండి సాధారణ ట్రాఫిక్, వినాయక్ నగర్ జంక్షన్, సఫీల్గుడ నేరేడ్మెట్ క్రాస్ వెళ్లే రూట్ను మూసివేశారు. కాబట్టి ప్రత్యామ్నాయంగా మొదటి రూట్లో నేరేడ్మెట్ క్రాస్ రోడ్ నుండి సైనిక్ పురి, కెనరా బ్యాంక్ జంక్షన్, ఓల్డ్ సఫీల్గుడా, వినాయక్ నగర్ మీదుగా ఆనంద్ బాగ్ చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రెండవ రూట్లో వాయుపురి నుండి కాకతీయ నగర్, నేరేడ్మెట్, ఓల్డ్ పీఎస్ సర్కిల్ మీదుగా వినాయక్ నగర్కు చేరుకుని, అక్కడి నుండి ఆనంద్ బాగ్ వెళ్లవచ్చు.
వినాయక్ నగర్ జంక్షన్లో వచ్చే సాధారణ వాహనాలను నేరేడ్మెట్ క్రాస్ రోడ్ వైపుకు, అలాగే సఫీల్గుడ, వినాయక్ నగర్ జంక్షన్ నుండి వచ్చే వాహనాలను ఓల్డ్ సఫీల్గుడ డీమార్ట్ వైపుకు మళ్లిస్తున్నారు.
అయితే, మొదటి రెండు రూట్ల ద్వారా వినాయక్ నగర్ డీమార్ట్ నుండి ఓల్డ్ సఫీల్గుడ మీదుగా కెనరా బ్యాంక్ జంక్షన్ వైపుకు, అక్కడి నుండి సైనిక్ పురి, నేరేడ్మెట్ క్రాస్ రోడ్ వైపు వెళ్లవచ్చు. రెండవ రూట్ విషయానికి వస్తే, నేరేడ్మెట్ ఓల్డ్ పీఎస్ సర్కిల్ నుండి కాకతీయ నగర్, వాయుపురి, నేరేడ్మెట్ క్రాస్ రోడ్ చేరుకోవచ్చు.
బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనుల వల్ల వాహనదారులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి, సహకరించాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు కోరుతున్నారు. ఈ మార్గాల్లో వెళ్లడం కష్టమవ్వచ్చు కాబట్టి, ఆఫీసులకు, పాఠశాలలకు లేదా కళాశాలలకు వెళ్లేవారు తప్పనిసరిగా ఈ ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను అనుసరించాలని సూచిస్తున్నారు.
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