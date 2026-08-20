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నేరేడ్‌మెట్ - సఫీల్‌గూడ రూట్ రెండేళ్లు బంద్.. వాహనదారులకు చుక్కలు!

హైదరాబాద్ పరిధిలో మరో మార్గంలో కూడా రోడ్ మూసివేత జరిగింది. నిర్మాణ పనుల కారణంగా వాహనదారులు ముందుగానే తెలుసుకొని జాగ్రత్త వహించాలి. వెళ్లే ప్రధాన రహదారి ఇప్పుడు మలుపు తిరగాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. వాజ్‌పేయి నగర్‌లో ఆర్‌యూబీ నిర్మాణ పనుల వల్ల ఈ రూటును రెండేళ్ల పాటు నేరేడ్‌మెట్ - సఫీల్‌గూడ రూట్ మూసివేస్తున్నారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇవే.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:58 AM IST
నేరేడ్‌మెట్ - సఫీల్‌గూడ రూట్ రెండేళ్లు బంద్.. వాహనదారులకు చుక్కలు!
Image Credit: Neredmet Safilguda Road Closed: Instagram

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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