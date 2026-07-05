Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /New Ration Cards: పేదలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం 2 రోజుల్లోనే చేతికి రేషన్ కార్డు!

New Ration Cards: పేదలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం 2 రోజుల్లోనే చేతికి రేషన్ కార్డు!

New Ration Cards Telangana Latest News: అర్హులైన పేదలకు అందరికీ 48 గంటల్లోనే కొత్త రేషన్ కార్డులు అందిస్తామని రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ సంచలన ప్రకటన చేశారు. నాంపల్లి, చాంద్రాయణగుట్ట లబ్ధిదారులకు డబుల్ బెడ్‌రూమ్ ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ కార్యక్రమంలో ఆయన మాట్లాడుతూ ఈ ప్రకటన చేశారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 05, 2026, 04:46 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:46 PM IST
New Ration Cards: పేదలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం 2 రోజుల్లోనే చేతికి రేషన్ కార్డు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Amazon Sale: రూ.20 వేల లోపు బెస్ట్ 5G ఫోన్లు.. భారీ డిస్కౌంట్లు, క్యాష్‌బ్యాక్ ఆఫర్ల వివరాలు!
Amazon prime day sale1 hr ago
2
Jharkhand1 hr ago
3
Vivo Y5002 hrs ago
4
AP CM chandrababu naidu2 hrs ago
5
Mount Chimborazo3 hrs ago