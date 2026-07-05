/New Ration Cards: పేదలకు గుడ్ న్యూస్.. కేవలం 2 రోజుల్లోనే చేతికి రేషన్ కార్డు!

New Ration Cards Telangana: తెలంగాణలో రేషన్ కార్డు లేని అర్హులైన పేదలకు రాష్ట్ర రవాణా, బీసీ సంక్షేమ శాఖ మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అత్యంత శుభవార్తను అందించారు. అర్హత కలిగిన వారు దరఖాస్తు చేసుకున్న కేవలం 48 గంటల్లోనే కొత్త రేషన్ కార్డును అందిస్తామని ఆయన సంచలన హామీ ఇచ్చారు. ప్రజాపాలనలో భాగంగా అర్హులందరికీ ప్రభుత్వ ఫలాలు వేగంగా అందాలనేదే తమ ప్రభుత్వ లక్ష్యమని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
హైదరాబాద్లోని నాంపల్లితో పాటు చాంద్రాయణగుట్ట నియోజకవర్గాలకు చెందిన 361 మంది లబ్ధిదారులకు మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ ఆదివారం డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఏర్పాటు చేసిన అధికారిక కార్యక్రమంలో ఆయన ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొని మాట్లాడారు..
గత పదేళ్ల పాటు నిర్లక్ష్యం..
ఈ సందర్భంగా.. మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ గత BRS ప్రభుత్వంపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శించారు. గత ప్రభుత్వం పదేళ్ల పాలనలో పేద ప్రజలను ఘోరంగా నిర్లక్ష్యం చేసిందని.. అర్హులైన వారికి రేషన్ కార్డులు ఇవ్వకుండా కాలయాపన చేసిందని మండిపడ్డారు. పదేళ్లుగా పెండింగ్లో ఉన్న సమస్యలను తాము అధికారంలోకి వచ్చిన కొద్ది రోజుల్లోనే పరిష్కరిస్తున్నామని ఈ అధికారిక కార్యక్రమంలో తెలిపారు.
గత పాలకులు ప్రజల ప్రాథమిక అవసరాలను సైతం పట్టించుకోలేదని.. కానీ వారి ప్రభుత్వం ప్రజా ప్రభుత్వమని.. అర్హత ఉండి.. దరఖాస్తు చేసుకుంటే చాలని.. కేవలం రెండు రోజుల్లోనే చేతికి కొత్త రేషన్ కార్డు వచ్చేలా పూర్తి పారదర్శకమైన వ్యవస్థను తీసుకువస్తున్నామని మంత్రి లబ్ధిదారులకు భరోసాను అందించారు..
మహిళకు వడ్డీ లేని రుణాలు..
మహిళల ఆర్థికాభివృద్ధి, స్వయం సమృద్ధి కోసం తమ ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ అన్నారు. రాష్ట్రంలోని మహిళా స్వయం సహాయక సంఘాలకు త్వరలోనే పెద్ద ఎత్తున వడ్డీ లేని రుణాలను అందిస్తామని ప్రకటించారు. మహిళలు ఆర్థికంగా నిలదొక్కుకున్నప్పుడే కుటుంబాలు, తద్వారా రాష్ట్రం బాగుపడుతుందని ఆయన ఆకాంక్షించారు.
ఇళ్ల పట్టాల పంపిణీ..
నాంపల్లి, చాంద్రాయణగుట్ట ప్రాంతాల్లోని నిరుపేదలకు డబుల్ బెడ్ రూమ్ ఇళ్ల పట్టాలు అందజేయడంపై మంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. నిరుపేదల సొంతింటి కలను నిజం చేయడం కంటే సంతృప్తినిచ్చే అంశం మరొకటి ఉండదని అన్నారు. లబ్ధిదారుల ఎంపికలో ఎలాంటి రాజకీయ జోక్యం లేకుండా.. పూర్తి అర్హత ప్రాతిపదికన.. పారదర్శకంగా ఈ ఇళ్ల పట్టాలను పంపిణీ చేసినట్లు ఆయన తెలిపారు. రాబోయే రోజుల్లో మిగిలిన అర్హులందరికీ కూడా ప్రభుత్వ పథకాలను చేరవేస్తామని మంత్రి పొన్నం ప్రభాకర్ హామీ ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.