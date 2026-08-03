/NIMS సరికొత్త చరిత్ర.. 3 ఏళ్లలో 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు!

NIMS Creates History: తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పేద, మధ్యతరగతి ప్రజలకు కార్పొరేట్ స్థాయి వైద్యసేవలు అందిస్తున్న నిజామ్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ (నిమ్స్) మరొక అరుదైన, చారిత్రాత్మక ఘనతను సాధించింది. అత్యంత సంక్లిష్టమైన, అత్యాధునికమైన రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలలో నిమ్స్ రికార్డు కొట్టింది. అందుబాటులోకి వచ్చిన కేవలం మూడేళ్ల వ్యవధిలోనే ఏకంగా 1,000 రోబోటిక్ సర్జరీలను అత్యంత విజయవంతంగా పూర్తి చేసి, ప్రభుత్వ వైద్యరంగంలో ఒక నూతన అధ్యాయాన్ని లిఖించింది.
ప్రైవేట్, కార్పొరేట్ ఆసుపత్రుల్లో లక్షల రూపాయల ఖర్చు అయ్యే.. ఈ రోబోటిక్ సర్జరీలను, నిమ్స్ నిరుపేదలకు సైతం సులభంగా అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చింది. ఈ మొత్తం 1,000 ఆపరేషన్లలో 90 శాతానికి పైగా శస్త్రచికిత్సలను ఆరోగ్యశ్రీతో పాటు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి (CMRF) ద్వారా బాధితులకు పూర్తిగా ఉచితంగా అందిస్తోంది.
ఈ చారిత్రాత్మక మైలురాయిని చేరుకోవడంలో నిమ్స్లోని వివిధ వైద్య విభాగాలు కీలక పాత్ర పోషించాయి. యూరాలజీ విభాగం అత్యధికంగా 590 రోబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలతో అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. అలాగే సర్జికల్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ అత్యంత క్లిష్టమైన 248 ఆపరేషన్లను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఇక సర్జికల్ ఆంకాలజీ క్యాన్సర్ చికిత్సల్లో భాగంగా 162 సర్జరీలను పూర్తి చేసిన్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
సాధారణ కోతలతో పనిలేకుండా.. తక్కువ రక్తస్రావంతో, రోగులు త్వరగా కోలుకునేలా ఈ రోబోటిక్ పరిజ్ఞానం ఎంతగానో ఉపయోగపడింది. నిమ్స్ వైద్య బృందం ఈ సాంకేతికత ద్వారా పలు సంక్లిష్టమైన ప్రాణాంతక చికిత్సలను విజయవంతంగా పూర్తి చేసింది. ముఖ్యంగా ప్రోస్టేట్, మూత్రాశయంతో పాటు కిడ్నీ మార్పిడి (Kidney Transplant) శస్త్రచికిత్సలు చేసిన్నట్లు వెల్లడించారు. అలాగే కాలేయం (Liver), ప్యాంక్రియాస్ (Pancreas) పేగులకు సంబంధించిన కష్టమైన శస్త్రచికిత్సలు కూడా అందించారని అధికారులు వెల్లడించారు.
ఈ అద్భుతమైన ఘనతపై నిమ్స్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి స్థాయిలో 1,000 రోబోటిక్ సర్జరీలు పూర్తి చేయడం సాధారణ విషయం కాదని.. ఇది తమ ఆసుపత్రి వైద్యుల పనితీరుకు నిదర్శనమని కొనియాడారు. ఈ సందర్భంగా శస్త్రచికిత్సలు నిర్వహించిన స్పెషలిస్ట్ వైద్యులు, నిరంతరం శ్రమించిన నర్సింగ్ సిబ్బంది, అనస్థీషియా నిపుణులు, ఆపరేషన్ థియేటర్ (OT) సాంకేతిక బృందానికి ఆయన ప్రత్యేక అభినందనలు తెలియజేశారు. భవిష్యత్తులోనూ పేద రోగులకు మరిన్ని అత్యాధునిక సాంకేతిక సేవలు అందిస్తామని ఈ సందర్భంగా స్పష్టం చేశారు.
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