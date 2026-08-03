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NIMS సరికొత్త చరిత్ర.. 3 ఏళ్లలో 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు!

NIMS Creates History: కేవలం మూడు సంవత్సరాల్లోనే దాదాపు 1,000 రోబోటిక్ సర్జరీలను పూర్తి చేసి నిమ్స్‌ రికార్డ్‌ సృష్టించింది. ఇందులో 90 శాతం సర్జరీలు విజయవంతమయ్యాని అధికారులు తెలిపారు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Aug 03, 2026, 04:30 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:30 PM IST
NIMS సరికొత్త చరిత్ర.. 3 ఏళ్లలో 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు!
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో ఐదు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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NIMS సరికొత్త చరిత్ర.. 3 ఏళ్లలో 1000 రోబోటిక్ సర్జరీలు!
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