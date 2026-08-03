Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /NIMS Hospital: నిమ్స్‌లో 100 రోబోటిక్ సర్జరీలు.. వైద్య బృందానికి తెలంగాణ సీఎం ప్రశంసలు

NIMS Hospital: నిమ్స్‌లో 100 రోబోటిక్ సర్జరీలు.. వైద్య బృందానికి తెలంగాణ సీఎం ప్రశంసలు

NIMS Successfully Completes 1000 Robotic Surgeries: పేద రోగులకు అత్యాధునిక వైద్య సేవలు అందిస్తున్న నిమ్స్ ఆస్పత్రి అరుదైన ఘనత సాధించింది. రోబోటిక్ సర్జరీలు వెయ్యి పూర్తి చేసి రికార్డు సృష్టించడంతో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అభినందనలు తెలిపారు. వైద్య సిబ్బందికి శుభాకాంక్షలు.. అభినందనలు చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 04, 2026, 12:04 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 12:04 AM IST
NIMS Hospital: నిమ్స్‌లో 100 రోబోటిక్ సర్జరీలు.. వైద్య బృందానికి తెలంగాణ సీఎం ప్రశంసలు

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NIMS Hospital: నిమ్స్‌లో 100 రోబోటిక్ సర్జరీలు.. వైద్య బృందానికి తెలంగాణ సీఎం ప్రశంసలు
2
3
4
5