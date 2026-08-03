Robotic Surgeries In NIMs: పేదల ఆస్పత్రిగా పేరుగాంచిన నిమ్స్ ఆస్పత్రి అరుదైన ఘనత సాధించింది. నిమ్స్లో రెండున్నరేళ్లలో వెయ్యి రొబోటిక్ శస్త్రచికిత్సలు విజయవంతంగా పూర్తయ్యాయి. అత్యంత ఖరీదైన ఈ సర్జరీలు పూర్తి చేసుకోవడంతో వైద్య సిబ్బందిపై ప్రశంసలు దక్కుతున్నాయి. ఈ వెయ్యి శస్త్రచికిత్సలు పూర్తి చేసిన వైద్య సిబ్బందికి తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అభినందనలు తెలిపారు. వైద్య నిపుణులు, వైద్య సిబ్బందికి శుభాకాంక్షలు చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ఘనత సాధించినందుకు నిమ్స్ డైరెక్టర్ రాహుల్ దేవరాజ్తో పాటు వైద్య బృందం, నర్సింగ్ సిబ్బంది, ఆపరేషన్ థియేటర్ బృందానికి అభినందనలు తెలిపారు.
ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో అత్యాధునిక వైద్య సేవలను సామాన్య ప్రజలకు అందుబాటులోకి తీసుకురావాలనేతమ ప్రభుత్వ సంకల్పం నెరవేరిందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటించారు. నిమ్స్ లో ఇప్పటివరకు నిర్వహించిన రొబోటిక్ సర్జరీల్లో 90 శాతానికి పైగా ఆరోగ్యశ్రీ, ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి ద్వారా ఉచితంగా నిర్వహించడం ప్రత్యేకంగా అభినందించాల్సిన విషయమని సీఎం పేర్కొన్నారు. ఇటీవలే రెండు వేల కిడ్నీ మార్పిడి శస్త్రచికిత్సలను పూర్తి చేసిన నిమ్స్, ఇప్పుడు వెయ్యి రొబోటిక్ సర్జరీల మైలురాయిని చేరుకోవటం ద్వారా కొత్త రికార్డు నెలకొల్పిందని తెలిపారు. వైద్య రంగంలో నిమ్స్ మరిన్ని మైలురాళ్లు సాధించాలని ముఖ్యమంత్రి ఆకాంక్షించారు.
నిమ్స్ ఆస్పత్రి అరుదైన ఘనతపై సంబంధిత శాఖ మంత్రి దామోదర రాజానర్సింహా స్పందించారు. ‘ప్రభుత్వ వైద్యరంగంలో నిమ్స్ మరో ఘనత సాధించింది. నిమ్స్లో 1,000 రొబోటిక్ సర్జరీలు పూర్తయ్యాయి. రెండున్నరేళ్లలోనే వెయ్యి రొబోటిక్ శస్త్రచికిత్సల మైలురాయి‘ అని చెప్పిన మంత్రి దామోదర్ రాజనర్సింహ నిమ్స్ వైద్య బృందాన్ని అభినందించారు. ‘90% రొబోటిక్ సర్జరీలు ఆరోగ్యశ్రీ, CMRF ద్వారా ఉచితం. యూరాలజీలో అత్యధికంగా 590 రొబోటిక్ సర్జరీలు. గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగంలో 248 శస్త్రచికిత్సలు. సర్జికల్ ఆంకాలజీలో 162 రొబోటిక్ సర్జరీలు‘ అని మంత్రి వెల్లడించారు. దక్షిణ భారత ప్రభుత్వ రంగంలో తొలి రొబోటిక్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేసింది నిమ్స్ ఆస్పత్రి అని ప్రకటించారు. నిమ్స్ తర్వాత ఎంఎన్జేలోనూ విజయవంతంగా రొబోటిక్ సర్జరీలు జరిగాయని వివరించారు. ‘గాంధీ, కొత్త ఉస్మానియా, కొత్త టిమ్స్ ఆస్పత్రుల్లో రొబోటిక్ ఓటీలు. ప్రపంచ స్థాయి వైద్య సేవలను ప్రభుత్వ ఆస్పత్రుల్లో అందించడమే లక్ష్యం‘ అని మంత్రి రాజనర్సింహ ప్రకటించారు. అత్యాధునిక వైద్య సేవల విస్తరణకు ప్రభుత్వం కట్టుబడి ఉందని తెలిపారు.