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Hyderabad Police: బైక్‌ రైడర్లు, కారు డ్రైవర్లకు హైదరాబాద్‌ పోలీసుల స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

No More Bike Rides Stunts And Rash Driving At T Hub Knowledge City And Hitech City: హైదరాబాద్‌లోని ప్రధాన ప్రాంతాలైన టీ-హబ్, నాలెడ్జ్ సిటీ ప్రాంతాల్లో  రైడింగ్‌లు, స్టంట్‌లకు పాల్పడితే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీచేశారు. ఇకపై అక్కడ స్టంట్లు, రైడ్‌లు చేస్తే తీవ్ర పరిణామాలు ఉంటాయని హెచ్చరించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 06, 2026, 03:51 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 03:51 PM IST
Hyderabad Police: బైక్‌ రైడర్లు, కారు డ్రైవర్లకు హైదరాబాద్‌ పోలీసుల స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌
Image Credit: Hyderabad Bike Rides

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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