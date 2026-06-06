/Hyderabad Police: బైక్‌ రైడర్లు, కారు డ్రైవర్లకు హైదరాబాద్‌ పోలీసుల స్ట్రాంగ్‌ వార్నింగ్‌

Hyderabad Bike Riders: హైదరాబాద్లో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీలు కొలువుదీరిన హైటెక్సిటీ, నాలెడ్జ్ సిటీ, టీ హబ్ వంటి ఐటీ కారిడార్ పరిసర ప్రాంతాల్లో బైక్ రైడర్లు, కారు డ్రైవింగ్తో హల్చల్ చేస్తున్న వారికి హైదరాబాద్ పోలీసులు స్ట్రాంగ్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు. ఉల్లంఘించి మరోసారి స్టంట్లు, రైడ్లకు పాల్పడే వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని కూకట్పల్లి జోన్ డీసీపీ రీతిరాజ్ హెచ్చరించారు. ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించే విధంగా రహదారులపై ప్రమాదకర విన్యాసాలు చేయడం, రాంగ్ పార్కింగ్ చేయడం, ట్రాఫిక్కు అంతరాయం కలిగించడం వంటి చర్యలను ఏమాత్రం ఉపేక్షించబోమని స్పష్టం చేశారు.
ముఖ్యంగా వారాంతాలైన శనివారం, ఆదివారం రోజుల్లో ప్రత్యేక నిఘా కొనసాగిస్తామని కూకట్పల్లి జోన్ డీసీపీ రీతిరాజ్ తెలిపారు. డ్రోన్ల సహాయంతో నిరంతర పర్యవేక్షణ చేపడుతున్నామని, ఎక్కడైనా స్టంట్స్ లేదా అక్రమ రేసింగ్లు జరిగిన వెంటనే వీడియో ఆధారాలు సేకరించి చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వాహనాలను సీజ్ చేయడంతో పాటు సంబంధిత వ్యక్తులపై కేసులు నమోదు చేస్తామని వెల్లడించారు.
సోషల్ మీడియా ఖాతాలు కూడా..
బైక్ రైడింగ్లు, స్టంట్స్ చేస్తూ రీల్స్ రూపొందించి ఇన్స్టాగ్రామ్, ఇతర సోషల్ మీడియా వేదికల్లో అప్లోడ్ చేస్తున్న ఖాతాలను కూడా గుర్తించి వాటిపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకుంటామని కూకట్పల్లి జోన్ డీసీపీ రీతిరాజ్ స్పష్టం చేశారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇటువంటి ప్రమాదకర కార్యకలాపాలను ప్రోత్సహించే వారిని కూడా ఉపేక్షించబోమని ప్రకటించారు. ఐటీ కారిడార్ను సురక్షితంగా ఉంచడం, ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడడం పోలీసుల బాధ్యత అని డీసీపీ రీతిరాజ్ పేర్కొన్నారు. ప్రజల భద్రతకు విఘాతం కలిగించే వారిపై భవిష్యత్తులో కూడా ప్రత్యేక డ్రైవ్లు కొనసాగుతాయని తెలిపారు.
విస్తృత తనిఖీలు
హైదరాబాద్ నగర పోలీస్ కమిషనర్ ఆదేశాల మేరకు చార్మినార్ జోన్ పరిధిలోని మలక్పేట్, దిల్సుఖ్నగర్, సైదాబాద్, చాదర్ఘాట్, ఐఎస్ సదన్, సంతోష్నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని లాడ్జీలు, హోటళ్లలో పోలీసులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. ఈ తనిఖీల్లో హోటళ్లలో బస చేస్తున్న అతిథుల ఆధార్ కార్డులు, ఇతర గుర్తింపు పత్రాలు, గెస్ట్ రిజిస్టర్లు, చెక్-ఇన్ రికార్డులు, సీసీటీవీ కెమెరాల పనితీరు, భద్రతా ఏర్పాట్లు మరియు అవసరమైన అనుమతి పత్రాలను పరిశీలించారు. అనుమానాస్పద వ్యక్తులు లేదా అసాంఘిక కార్యకలాపాలకు సంబంధించిన సమాచారం ఏదైనా ఉందా అనే అంశాలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించారు.
మహిళలకు'స్త్రీ రైడ్' కార్యక్రమం
ఓ కార్యక్రమంలో డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ మాట్లాడుతూ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మహిళల భద్రతకు సంబంధించి స్త్రీ రైడ్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'ప్రస్తుతం 55 టూ వీలర్, నాలుగు ఆటో రైడ్స్ను ప్రారంభిస్తున్నాం. జొమాటో, స్విగ్గీలాంటి డెలివరీలలో మగవారిని చూస్తూ ఉంటాం. కానీ ఇప్పుడు మహిళలు రైడ్ సర్వీస్లకు ముందుకు రావడం శుభ పరిణామం' అని చెప్పారు. 'మహిళలు డ్రైవింగ్ చేయాలంటే కుటుంబ సహకారం చాలా అవసరమని గుర్తుచేశారు. కొంతకాలంగా మహిళలకు సపోర్ట్ తగ్గడంతో క్యాబ్ సర్వీస్ల నుంచి వైదొలిగారు. పోలీసు శాఖలో మహిళా అధికారులకు సమస్యలు ఎదురయ్యాయి. ప్రస్తుతం డ్రైవర్లగా నియమితులైయిన మహిళలు కష్టాలను దాటుకుంటూ ధైర్యంగా పనిచేయాలి. రాబోయే రోజుల్లో మహిళా రైడర్స్ సంఖ్యను పెంచే విధంగా సక్సెస్ చేయాలని కోరుకుంటున్నా' అని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ తెలిపారు.