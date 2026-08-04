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Mahesh kumar Goud: హరీష్ రావు అరుంధతిలోని పశుపతిలా దాపురించాడు..!.. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.

Mahesh kumar goud on harish rao: తెలంగాణలో వర్షాలు పడకూడదని, పంటలు పండకూడదని హరీష్ రావు కుట్రలతో పాటు,క్షుద్ర పూజలు కూడా చేస్తున్నాడని తెలంగాణ పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 04, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 03:48 PM IST
Mahesh kumar Goud: హరీష్ రావు అరుంధతిలోని పశుపతిలా దాపురించాడు..!.. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.
Image Credit: harishrao(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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