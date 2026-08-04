/Mahesh kumar Goud: హరీష్ రావు అరుంధతిలోని పశుపతిలా దాపురించాడు..!.. మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సెన్సెషనల్ కామెంట్స్.

Pcc chief Mahesh kumar goud sensational comments on brs harish rao: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం బీఆర్ఎస్ వర్సెస్ కాంగ్రెస్ ల మధ్య ఆరోపణల పర్వం కొనసాగుతుంది. ఎక్కడ చాన్స్ దొరికిన కూడా నేతలు తమపదునైన విమర్శనాస్త్రాల్ని ఒకరిపై మరోకరు సంధించుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ మాజీ మంత్రి హరీష్ రావుపై సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. కరువుతో తెలంగాణ ప్రజలు అల్లాడిపోవాలని హరీష్ రావు కుతంత్రాలు చేస్తున్నాడని మండిపడ్డారు.
అంతే కాకుండా ఫామ్ హౌస్ లో క్షుద్ర పూజలు చేస్తున్నారని ఇందులో ఎలాంటి దాపరికం లేదని మండిపడ్డారు.
హరీష్ రావు స్వార్థం పరాకాష్టకు చేరిందన్నారు. కరువుతో ప్రజలు అల్లాడిపోవాలని హరీష్ రావు కుతంత్రాలు చేస్తున్నాడని విమర్శలు గుప్పించారు. సామా రామ్మోహన్, దయాకర్ కి నోటీసులు అందులో భాగమేనన్నారు. హరీష్ రావు క్షుద్ర పూజలు చేశాడని చెప్పడానికి ఉదాహరణలు ఉన్నాయన్నారు. తమిళనాడు తిరుచ్చారాపల్లి , శివ మొగ్గలో క్షుద్ర పూజలు చేసే దేవాలయాలు ఉన్నాయని.. జూన్ 1 ,మే31,జులై 23 న హరీష్ రావు శివమొగ్గ వెళ్ళారని ఆధారాలు ఉన్నాయన్నారు.
మేము చెప్పిన డేట్ ప్రకారం హరీష్ ఎక్కడ ఉన్నారో మీడియాకి సమాధానం చెప్పాలని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ డిమాండ్ చేశారు. హరీష్ సమాధానం చెప్తే నేను ముఖ్యమంత్రి సమాధానం చెబుతామన్నారు. వాస్తవాలు మాట్లాడితే నోటీసులు ఇచ్చారన్నారు. శివ మొగ్గ వెళ్ళిన హరీష్ రావు ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటూ ప్రశ్నించారు. తిరుపతి మాదిరి శివ మొగ్గ లో మీడియా అడ్రస్ ఎందుకు చేయలేదన్నారు.
క్షుద్ర పూజలు ఎంత వరకు సమంజసమన్నారు. గతంలో ఉద్యమ సమయంలో.. పెట్రోల్ పోసుకున్న హరీష్ కి అగ్గిపెట్ట దొరకలేదని ఎద్దేవా చేశారు. హరీష్ రావు వ్యవహరం.. అరుంధతి సినిమాలో పశుపతి మాదిరి ఉందని ఏకీపారేశారు. పీకే మా పార్టీ కాదని, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడి సీటులో బీజేపీ ఓడిపోయిందన్నారు.
మోదీ పట్ల ప్రజా వ్యతిరేకత మొదలైందని మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఏదో మాట దొర్లితే ఇంత రాద్దాంతం చేస్తారా?.. అంటూ ఏకీపారేశారు. ఎవరు లేఖ రాసిన రాహుల్ చదువుతారని పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ బీఆర్ఎస్ కు కౌంటర్ లు ఇచ్చారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook