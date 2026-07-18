/పీర్జాదిగూడలో యువతి అర్ధరాత్రి న*గ్న*గా పరుగు.. గుడిలో విగ్రహం మాయం.. చివరి మృతి..

Peerzadiguda Mystery: మేడ్చల్ జిల్లా పరిధిలోని పీర్జాదిగూడ శంకర్ నగర్లో తీవ్ర కలకలం రేగింది. ఇక్కడే ఉన్న స్థానిక చెరువులో ఒక యువతి మృతదేహం లభ్యం కావడం స్థానికంగా పెద్ద సంచలనంగా మారింది. అర్ధరాత్రి వేళ నగ్నంగా రోడ్డుపైకి పరుగెత్తడం.. ఆలయంలో విగ్రహాన్ని తీసుకెళ్లడం.. ఆపై చెరువులో శవమై తేలడం వంటి వరుస పరిణామాలు ఈ ఘటన ఒక మిస్టరీగా మారింది.
అర్ధరాత్రి ఏం జరిగింది?
స్థానికులతో పాటు పోలీసుల ప్రాథమిక సమాచారం ప్రకారం... శంకర్ నగర్లోని ఒక ఇంట్లో గత నెల రోజులుగా ఒక తల్లి, కూతురు అద్దెకు ఉంటున్నారు. అయితే.. ఏమైందో ఏమో కానీ అర్ధరాత్రి సమయంలో ఆ యువతి తన నగ్నంగా ఇంట్లో నుంచి బయటకు పరుగులు తీసింది. ఈ వింత ప్రవర్తనను గమనించిన కొందరు స్థానికులు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి లోనయిన్నట్లు తెలుస్తోంది. అంతేకాకుండా బయటకు వచ్చే సమయంలో ఆ యువతి తన తల్లిని ఇంట్లోనే ఉంచి.. బయట నుంచి తలుపులకు తాళం వేసి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
ఆలయంలో విగ్రహం మాయం..
ఇంటి నుంచి పరుగులు తీసిన సదరు యువతి.. సమీపంలో ఉన్న ఒక దేవాలయానికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. అక్కడ ఆలయంలోని ఒక విగ్రహాన్ని ఆమె తనతో పాటు తీసుకెళ్లిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికే పక్కనే ఉన్న పీర్జాదిగూడ చెరువులో ఆ యువతి శవమైన తేలడం తీవ్ర కలకలం రేపింది. స్థానికులు చెరువులో మృతదేహాన్ని గమనించి వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
ఈ ఘటనలో అద్దె ఇంటికి సంబంధించిన లీజు వ్యవహారం కూడా చర్చనీయాంశంగా మారింది. సదరు ఇంటి యజమాని నుంచి ఒక వ్యక్తి ఆఫీస్ అవసరాల కోసం ఆ ఇంటిని లీజుకు తీసుకున్నాడని సమాచారం. అయితే, ఆ వ్యక్తి యజమానికి తెలియకుండా.. ఒక ఆన్లైన్ యాప్ ద్వారా ఆ ఇంటిని ఇతరులకు అద్దెకు ఇస్తున్నట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలోనే సదరు తల్లి, కూతురు ఆ ఇంట్లోకి అద్దెకు వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది.
దర్యాప్తు ముమ్మరం..
సమాచారం అందుకున్న వెంటనే పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు.. మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకుని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఆసుపత్రికి తరలించారు. క్లూస్ టీమ్ సాయంతో ఆధారాలు సేకరిస్తున్నారు. ఆ యువతి అర్ధరాత్రి వేళ నగ్నంగా ఎందుకు బయటకు వచ్చింది? తల్లిని గదిలో పెట్టి తాళం వేయడానికి గల కారణాలేంటి? ఆలయం నుంచి విగ్రహాన్ని ఎందుకు తీసుకెళ్లింది? ఇది ఆత్మహత్యా లేక దీని వెనుక మరేదైనా ఉందా? సదరు యువతి ఏదైనా మానసిక ఒత్తిడి లేదా క్షుద్రపూజల వంటి కోణాల్లో ఇలా ప్రవర్తించిందా? అనే పలు అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.
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