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పీర్జాదిగూడలో యువతి అర్ధరాత్రి న*గ్న*గా పరుగు.. గుడిలో విగ్రహం మాయం.. చివరి మృతి..

Peerzadiguda Mystery News:  పీర్జాదిగూడ శంకర్ నగర్‌లో తీవ్ర కలకలం రేపిన యువతి మృతి ఉదంతం పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది. నెల రోజులుగా తల్లితో కలిసి స్థానికంగా అద్దెకు ఉంటున్న ఓ యువతి, అర్ధరాత్రి వేళ వింతగా ప్రవర్తించింది. అసలు ఏం జరిగింది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 18, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:39 PM IST
పీర్జాదిగూడలో యువతి అర్ధరాత్రి న*గ్న*గా పరుగు.. గుడిలో విగ్రహం మాయం.. చివరి మృతి..
Image Credit: Zee Telugu News

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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