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Shabad murder case: షాబాద్ ఆరుగురి హత్య ఘటన.. నిందితుడి ఆచూకి చెబితే రూ.2 లక్షలు.. సీఐ సస్పెండ్..!

Ranga reddy shabad murder case: షాబాద్ ఆరుగుడి హత్య కేసు నిందితుడు రాజ్ కుమార్ కోసం పోలీసులు పది బృందాలు ఏర్పడి గాలిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో సీఐ క్రాంతిరెడ్డిని సైతం సీపీ తరుణ్ జోషి సస్పెండ్ చేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 11, 2026, 06:32 PM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:35 PM IST
Shabad murder case: షాబాద్ ఆరుగురి హత్య ఘటన.. నిందితుడి ఆచూకి చెబితే రూ.2 లక్షలు.. సీఐ సస్పెండ్..!
Image Credit: shabadmurdercaserajkumar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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