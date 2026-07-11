/Shabad murder case: షాబాద్ ఆరుగురి హత్య ఘటన.. నిందితుడి ఆచూకి చెబితే రూ.2 లక్షలు.. సీఐ సస్పెండ్..!

Shabad six family murder case: రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండల కేంద్రంలో జరిగిన ఆరుగురి హత్య ఘటన తెలంగాణలో సంచలనంగా మారింది. రాత్రిపూట రాజ్ కుమార్ ఉన్మాదిలా మారి దైవాల గూడలో హత్యలతో చెలరేగిపోయాడు. ఈ క్రమంలో రాజ్ కుమార్.. మద్యం మత్తులో కట్టుకున్న భార్యను, కన్న పిల్లలు పరీక్షిత్(3), దైవిక్షీత్(2 )లను కూడా వదలకుండా హత్య చేశాడు. మరోవైపు తనపై పోక్సో కేసు పెట్టిందని మైనర్ బాలికను, ఆమె తల్లి లక్ష్మీ, నాయనమ్మ రుక్కమ్మలను సైతం కత్తితో అత్యంత కిరాతకంగా దాడి చేసి హతమార్చాడు. ఈ ఘఠన తెలంగాణ వ్యాప్తంగా ఉలిక్కిపడేలా మారింది.
నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ను పట్టుకునేందుకు పోలీసులు పది బృందాలు గాలింపు చర్యలు చేపట్టాయి. ఇప్పటికే సీపీ తరుణ్ జోషి రంగంలోకి దిగి ఎస్సై, సీఐలను సస్పెండ్ చేశారు. అంతే కాకుండా నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఆచూకి తెలిపిన వారికి రూ. 2 లక్షలు నగదు బహుమతి ఇస్తామని, వారి వివరాలు గోప్యంగా ఉంచుతామని పోలీసులు ప్రకటించారు.
ఇక రాజ్ కుమార్.. నందిగామ వద్ద కారు వదిలి, రైల్వే స్టేషన్ వైపు వెళ్లినట్టు గుర్తించారు. పోలీసులు సాంకేతిక ఆధారాలు, సీసీటీవీ ఫుటేజీలు, టోల్ ప్లాజాల వద్ద సీసీ కెమెరాల్ని జల్లెడ పడుతున్నారు.
ఈ ఘటనపై రాజకీయంగా దుమారం చెలరేగింది. బీఆర్ఎస్ నేతలు షాబాద్ కు వెళ్లడానికి ప్రయత్నించగా పోలీసులు అడ్డుకున్నారు. మరోవైపు హరీష్ రావు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సర్కారుపై మండిపడ్డారు. రాష్ట్రంలో శాంతి భద్రతలు పూర్తిగా అదుపు తప్పాయని, రేవంత్ రెడ్డి హోమంత్రి పదవికి రాజీనామా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు.
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