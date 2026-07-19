Trainee ips molested in national police academy Hyderabad: హైదరాబాద్ లోని జాతీయ పోలీస్ అకాడమిలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. రాజేంద్ర నగర్ లోని నేషనల్ పోలీస్ అకాడమిలో తనను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడని ట్రైనీ ఐపీఎస్ మీద మరో ట్రైనీ ఐపీఎస్ యువతి ఫిర్యాదు చేసింది.
తనకు పదే పదే అసభ్యకరమైన సందేశాలను పంపుతున్నాడని ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్ కృష్ణా రెడ్డి మీద లేడీ ట్రైనీ ఐపీఎస్ అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన పోలీస్ అకాడమిని ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడేలా చేసింది. ఎన్నిసార్లు చెప్పిన అతను వరుస మార్చుకోలేదని యువతి ఆరోపించింది.
జులై 9న తన గదిలోకి బలవంతంగా లాక్కెళ్లాడని, మెడపై కత్తిపెట్టి ప్రైవేటు వీడియోలు రికార్డు చేశాడని చెప్పింది. తన భర్తకు కూడా ఈ వీడియోలు పంపినట్లు ట్రైనీ ఐపీఎస్ తన ఫిర్యాదులో పేర్కొంది. దేశంలోనే అత్యున్నత ప్రమాణాలతో ఉన్న ట్రైనింగ్ కేంద్రంలో ఇలాంటి ఘటన వెలుగులోకి రావడం డిపార్ట్ మెంట్ లో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. దీనిపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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