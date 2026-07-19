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Hyderabad: హైదరాబాద్ పోలీస్ అకాడమిలో లైంగిక వేధింపులు..ప్రైవేటు వీడియోలు తీసి మరీ.. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌పై కేసు..

Hyderabad Trainee ips molested: తనకు ట్రైనీ ఐపీఎస్ అసభ్యకరమైన మెస్సెజ్ లు పంపుతున్నాడని మహిళా ట్రైనీ ఐపీఎస్ అత్తాపూర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేసింది. ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 19, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:05 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ పోలీస్ అకాడమిలో లైంగిక వేధింపులు..ప్రైవేటు వీడియోలు తీసి మరీ.. ట్రైనీ ఐపీఎస్‌పై కేసు..
Image Credit: caseontraineeipshyderabad

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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