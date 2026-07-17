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Shabad murder case: షాబాద్ హత్యల ఘటనలో కీలక పరిణామం.. రాజ్ కుమార్ మరణంపై కేసు నమోదు..

Rangareddy shabad incident: రాజ్ కుమార్ గతంలో  అక్టోబర్ 2025 ఇదే తరహాలో గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య యత్నం చేసినట్టు అతని సోదరుడు భాస్కర్  తెలిపాడు. మరోసారి కూడా అదే రీతిలో గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకొవడం సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 01:53 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 01:55 PM IST
Shabad murder case: షాబాద్ హత్యల ఘటనలో కీలక పరిణామం.. రాజ్ కుమార్ మరణంపై కేసు నమోదు..
Image Credit: shabadmurdercaserajkumar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Shabad murder case: షాబాద్ హత్యల ఘటనలో కీలక పరిణామం.. రాజ్ కుమార్ మరణంపై కేసు నమోదు..
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