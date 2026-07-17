/Shabad murder case: షాబాద్ హత్యల ఘటనలో కీలక పరిణామం.. రాజ్ కుమార్ మరణంపై కేసు నమోదు..

Ranga reddy shabad murder case latest update: రంగారెడ్డి జిల్లాలో షాబాద్ ఆరుగురి హత్యల ఘటనలో మరో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితుడైన రాజ్ కుమార్ గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. అంతే కాకుండా అతను సూసైడ్ కు ముందు సెల్ ఫోన్ లో వీడియో రికార్డు చేసుకున్నారు. లెటర్ కూడా రాశాడు. యువతి ఆమె కుటుంబ సభ్యులు వేధించడం వల్ల ఈ విధంగా దారుణాలకు పాల్పడాల్సి వచ్చిందని మాట్లాడాడు. అంతే కాకుండా తన వద్ద నుంచి డబ్బులు, ప్రాపర్టీలు అమ్మించి తన కుటుంబంకు ఏమి మిగలకుండా తనను పూర్తిగా రోడ్డున పడేశారని వాపోయాడు. ఈ వీడియో, డెత్ నోట్ ఆధారంగా పోలీసులు రాజ్ కుమార్ మరణంపై కొత్తూరు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
రాజ్ కుమార్ మృతి పై BNS 194 కింద కేస్ నమోదు చేశారు. రాజ్ కుమార్ సోదరుడు భాస్కర్ మేరకు ఈ కేసు నమోదు చేశారు. అక్టోబర్ 2025 లోనూ రాజ్ కుమార్ ఇదే తరహాలో గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య యత్నం చేసినట్టు భాస్కర్ పోలీసులకు వెల్లడించాడు. ఇటివల కూడా అదే రీతిలో గడ్డి మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడని చెప్పాడు.
ఆన్లైన్ బెట్టింగ్ వల్లే అప్పుల పాలయ్యాడని, అప్పుల వల్లే గతంలో సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేశాడని భాస్కర్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు లో చేశాడు. పోక్సో కేస్ తరువాత వింత ప్రవర్తించేవాడని భాస్కర్ తన ఫిర్యాదు లో పేర్కొన్నాడు. ఆరు హత్యలు చేసిన తర్వాత తన తండ్రికి ఫోన్ చేసి మీరు కూడా ఇంట్లో నుండి ఎక్కడికైనా వెళ్లిపోండని చెప్పాడన్నాడు.
రాజ్ కుమార్ మృతి పై తమకు ఎలాంటి అనుమానం లేదని భాస్కర్ తన పిటిషన్ లో పేర్కొన్నాడు. ఇక నిందితుడు రాజ్ కుమార్ ఒకే రోజు తన భార్య, ఇద్దరు చిన్నారుల్ని పొట్టన పెట్టుకున్నాడు. ఆ తర్వాత తనపై పొక్సొకేసును పెట్టిన బాలిక, ఆమె నానమ్మ, తల్లిని అత్యంత కిరాతకంగా హతమార్చిన విషయం తెలిసిందే.
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