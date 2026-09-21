/Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కలకలం.. యువతికి వీడియో కాల్ చేసి కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Police constable commits suicide amberpet: హైదరాబాద్ లోని ముసారాంబాగ్లోని శాలివాహన నగర్లో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. అంబర్పేట్ హెడ్క్వార్టర్స్లో కానిస్టేబుల్ ముత్తె చంద్రశేఖర్(35) రైటర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో ఒక యువతితో వీడియో కాల్ మాట్లాడి ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. వీడియో కాల్ లో యువతితో తాను ఉరివేసుకుని చనిపోతున్నట్లు ఫోన్ లో చంద్రశేఖర్ చెప్పాడు . దీంతో ఆమె వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించింది.
పోలీసులు ఘటన ప్రదేశంకు వెళ్లి చూడగా కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ అప్పటికే విగత జీవిలా మారిపోయాడు. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కానిస్టేబుల్ డెడ్ బాడీని పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. అయితే పోలీసుల విచారణలో సదరు కానిస్టేబుల్ చంద్రశేఖర్ కు ఇప్పటికే నిశ్చితార్థం జరిగింది. కానీ ఆమెకు మరో వ్యక్తితో సంబంధం ఉన్నట్లు విషయం బైటపడింది.
ఈ విషయంలో గొడవతోనే ఇరుకుటుంబాల మధ్య బేధాభిప్రాయాలు వచ్చినట్లు సమాచారం. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.
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