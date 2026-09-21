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Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కలకలం.. యువతికి వీడియో కాల్ చేసి కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?

Amber pet Constable commits suicide: అంబర్‌పేట్ హెడ్‌క్వార్టర్స్‌లో  రైటర్‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్న కానిస్టేబుల్ ముత్తె చంద్రశేఖర్(35) ఒక యువతికి వీడియో కాల్ చేసి మాట్లాడాడు. ఆ తర్వాత ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన స్థానికంగా సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 21, 2026, 12:41 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 12:44 PM IST
Hyderabad: హైదరాబాద్ లో కలకలం.. యువతికి వీడియో కాల్ చేసి కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. మ్యాటర్ ఏమిటంటే..?
Image Credit: constablesuicidechandrashekar(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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