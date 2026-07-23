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Constable Suicide: దెయ్యమైన వాళ్లను మంచిగా చూసుకుంటా.!. డీజీపీ ఆఫీస్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

Telangana dgp office: తన భార్య పిల్లలను ఏమి అనవద్దని.. చనిపోయి దెయ్యం అయినా కూడా వాళ్ళను చూసుకుంటానని ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసి పెట్టి మరీ గన్ తో కాల్చుకున్నాడు. తెలంగాణ డీజీపీ ఆఫీస్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 23, 2026, 12:27 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 12:29 PM IST
Constable Suicide: దెయ్యమైన వాళ్లను మంచిగా చూసుకుంటా.!. డీజీపీ ఆఫీస్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Constable Suicide: దెయ్యమైన వాళ్లను మంచిగా చూసుకుంటా.!. డీజీపీ ఆఫీస్‌లో కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్య.. అసలేం జరిగిందంటే..?
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