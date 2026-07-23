Constable commits suicide in telangana dgp office: సమాజంలో పోలీసు శాఖను ఎంతో ఉన్నతంగా, గౌరవంగా చూస్తుంటారు. ఎక్కడ ఏంజరిగిన వెంటనే ప్రజలు పోలీసులకు సమాచారం ఇస్తారు. అన్ని జాబ్ లకు వర్క అవర్స్ కొన్ని గంటలు ఉంటే.. పోలీసు వారికి మాత్రం 24 గంటలు అప్రమత్తంలో ఉండాల్సి ఉంటుంది. దీంతో కొంత మంది తీవ్ర ఒత్తిడికి గురౌతున్నారు. తమ కుటుంబాలకు సరైన సమయం ఇవ్వడంలేదని తీవ్ర ఒత్తిడికి గురౌతున్నారు. కొంత మంది వర్క్ ప్రెషర్, కుటుంబ సమస్యల్ని భరించలేక ఆత్మహత్యలకు కూడా పాల్పడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో హైదరాబాద్ లోని డీజీపీ ఆఫీస్ లో ఒక కానిస్టేబుల్ సూసైడ్ చేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన ప్రస్తుతం తీవ్ర కలకలంగా మారింది.
హైదరాబాద్లోని తెలంగాణ డీజీపీ కార్యాలయంలో తీవ్ర విషాదం చోటు చేసుకుంది. డీజీపీ ఆఫీసులో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న స్వామి అనే కానిస్టేబుల్ తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్చుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. పోలీసుల ప్రకారం.. రాత్రి పూట విధుల్లో ఉన్న స్వామి, ఉదయం దాదాపు 5.30 గంటల సమయంలో వాష్రూమ్లోకి వెళ్లి తన సర్వీస్ రివాల్వర్తో కాల్చుకున్నాడు. దీంతో రక్తపు మడుగులో పడిపోయి ప్రాణాలు విడిచాడు. గన్ కాల్పుల శబ్దంతో ఇతర అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
వెంటనే ఉన్నతాధికారులకు సమాచారం అందించారు. వైద్యులు అక్కడికి వచ్చి చూసి కానిస్టేబుల్ చనిపోయాడని నిర్దారించారు. అంతే కాకుండా.. కానిస్టేబుల్ స్వామి ఒక సూసైడ్ నోట్ రాసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. దానిలో.. "నేను ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నాను. నా భార్య, పిల్లలను ఎవరూ ఏమీ అనొద్దు.. వాళ్లు చాలా మంచివాళ్లు.
నేను చనిపోయిన తర్వాత దెయ్యంగా మారైనా సరే నా కుటుంబాన్ని, పిల్లలను జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటానని ఆయన తన డైరీలో రాసుకున్నారు. ఈ మాటలు అక్కడున్న వారిని తీవ్రంగా కలిచి వేస్తున్నాయి.
మరోవైపు పోలీసులు దీనిపై కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. కానిస్టేబుల్ ఆత్మహత్యకు వ్యక్తిగత, కుటుంబ లేదా ఉద్యోగ సంబంధిత కారణాలేమైనా ఉన్నాయా అనే కోణంలో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనతో కుటుంబ సభ్యులు గుండెలవిసేలా రోదిస్తున్నారు.
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