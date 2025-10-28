Pre Wedding Show: ఆసక్తిరేకిస్తోన్న ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ట్రైలర్.. నవంబర్ 7న విడుదల..

Pre Wedding Show Trailer :‘ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్, టీజర్, గ్లింప్స్, టైటిల్ గ్లింప్స్ కు మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది. గ్రాండ్గా రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఇప్పటికే రిలీజ్ చేసిన టీజర్, గ్లింప్స్, టైటిల్ పోస్టర్లు సినిమాపై అంచనాలు పెంచేశాయి. తాజాగా ఈ సినిమా ట్రైలర్ను విడుదల చేశారు చిత్ర యూనిట్. ఈ మేరకు నిర్వహించిన ట్రైలర్ లాంఛ్ ఈవెంట్కి దర్శకులు కరుణ కుమార్, యదు వంశీ, ఆదిత్య హాసన్, రామ్ అబ్బరాజు, సన్నీ, దుశ్యంత్, ఉదయ్ గుర్రాల, రూపక్, తేజ, నంద కిషోర్ వంటి వారు చీఫ్ గెస్ట్ గా విచ్చేసారు. తాజాగా ఈ చిత్రాన్ని నవంబర్ 7న విడుదల చేస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.
ఈ సందర్భంగా ‘సామజవరగమన’ దర్శకుడు రామ్ అబ్బరాజు మాట్లాడుతూ.. ‘‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’మూవీకి నేను బాగా కనెక్ట్ అయ్యాను. నాకు పెళ్లై రెండేళ్లు అవుతోంది. కానీ ఇంకా ఆల్బమ్ రాలేదంటూ నవ్వుతూ చెప్పుకొచ్చారు. ట్రైలర్ ఇంప్రెసివ్ గా ఉంది. బాసిట్యువేషనల్ కామెడీతో రానున్న ఈ చిత్రం అందరినీ ఆకట్టుకుంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. తిరువీర్కు హీరోగా మంచి సక్సెస్ వస్తుందనే విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. చిత్రయూనిట్కు ఆల్ ది బెస్ట్’ చెప్పారు.
దర్శకుడు కరుణ కుమార్ మాట్లాడుతూ* .. ‘తిరువీర్ను నేను ఓ నాటకంలో చూశాను. నేను మూవీ తీస్తే తిరువీర్కి ఓ క్యారెక్టర్ ఇవ్వాలని ఫిక్స్ అయ్యాను. ‘పలాస’లో మూడు పాత్రలు అనుకున్నప్పుడు అందులో తిరువీర్ ఉండాలని అనుకున్నాను. ‘పలాస’ కోసం మేం ఎన్నో కష్టాలు ఎదుర్కొన్నాం. తల్లి చనిపోయినా కూడా తిరువీర్ ఆ విషయాన్ని మాకు చెప్పకుండా షూటింగ్లో సీన్ చేశాడు. అలా తిరువీర్ మాకు ఎంతో సహకరించిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఈ సినిమా మంచి సాధిస్తుందనే ఆషాభావం వ్యక్తం చేశారు.
అనగనగా దర్శకుడు సన్నీ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘పరేషాన్’లో తిరువీర్ యాక్టింగ్ నాకు చాలా ఇష్టం. అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ను తిరు అద్భుతంగా పలికిస్తారు. తనకంటూ ఓ మార్క్ను తిరు క్రియేట్ చేసుకున్నారు. అందరికీ కనెక్ట్ అయ్యే కథతో తీసిన ఈ ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది’ అని అన్నారు.
దర్శకుడు యదు వంశీ మాట్లాడుతూ’..‘తిరువీర్ గారు చేసిన ‘పరేషాన్’ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం. మా ‘కమిటీ కుర్రోళ్లు’ నుంచి వచ్చిన టీనా శ్రావ్యకు మళ్లీ సక్సెస్ వస్తుందనే ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. ఈ ట్రైలర్ ఈవెంట్ లో అంబాజీ పేట దర్శకుడు దుశ్యంత్, ఉదయ్ గుర్రాల, డైరెక్టర్ రూపక్ సహా పలువురు చిత్ర దర్శకులు ఈ ట్రైలర్ పై పాజిటివ్ గా స్పందించారు. ఈ సినిమా ప్రేక్షకులకు తప్పకుండా ఎంగేజ్ చేస్తుందనే విషయాన్ని ప్రస్తావించారు.
హీరో తిరువీర్ మాట్లాడుతూ.. ‘మా ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ కోసం ఇంత మంది దర్శకులు రావడం ఆనందంగా ఉందన్నారు. నేను ఇంత మంది మంచి ఫ్రెండ్స్ను డైరెక్టర్స్ రూపంలో సంపాదించుకున్నందుకు హ్యాపీగా ఉందన్నారు. నిర్మాత సందీప్ మాకు ఎంతో సపోర్ట్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. కథ చెప్పినప్పుడు కంటిన్యూగా నవ్వుతూనే ఉన్నాను. ఎంతో సరదాగా షూటింగ్ చేసిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి టూర్కు వెళ్లినట్టుగా షూటింగ్ చేశామన్నారు. మంచి కంటెంట్తో మా ‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ నవంబర్ 7న రాబోతోంది. మా మూవీ అందరికీ నచ్చుతుందన్నారు.
చిత్ర నిర్మాత సందీప్ అగరం మాట్లాడుతూ.. ‘‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ఈవెంట్కు వచ్చిన డైరెక్టర్స్ అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలిపారు. మా హీరో తిరువీర్ ఈ ప్రయాణంలో ఎంతో సపోర్ట్గా నిలిచిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. దర్శకుడు రాహుల్ ఈ చిత్రాన్ని అద్భుతంగా తీర్చిదిద్దిన విషయాన్ని ప్రస్తావించారు. నవంబర్ 7న మా చిత్రం ప్రేక్షకులను అలరిస్తుందనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.
చిత్ర దర్శకుడు రాహుల్ శ్రీనివాస్ మాట్లాడుతూ* .. ‘‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ సినిమాకి ఆన్ స్క్రీన్, ఆఫ్ స్క్రీన్లో హీరో తిరువీర్. అందరినీ ఎంటర్టైన్ చేసేలా మా చిత్రం ఉంటుందని చెప్పుకొచ్చారు. నవంబర్ 7న మా సినిమాను అందరిస్తారనే నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు. .
హీరోయిన్ టీనా శ్రావ్య మాట్లాడుతూ .. ‘‘ది గ్రేట్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షో’ ట్రైలర్ అందరికీ ఖచ్చితంగా నచ్చుతుందన్నారు. మా చిత్రానికి సపోర్ట్ గా నిలిచిన దర్శకులకు ధన్యవాదాలు. మంచి కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాల్ని ఆడియెన్స్ ఎప్పుడూ సపోర్ట్ చేస్తారు. మేం ఎంతో ఇష్టపడి, కష్టపడి ఈ మూవీని చేసిన విషయాన్ని చెప్పుకొచ్చారు. నవంబర్ 7న థియేటర్లోకి రాబోతోందన్నారు.
