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Hyderabad: గుడిలో అమ్మవారి ముందే ఘోరం.. మైనర్ బాలికపై పూజారీ లైంగిక దాడి.!.

Ramachandrapuram news: కొన్ని రోజులుగా పూజారీ సాయిలు ప్రవర్తనపై స్థానికులు అనుమానం పెంచుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే గుడిలో మైనర్ బాలికతో గలీజ్ పనిచేస్తుంగా రెడ్ హ్యండెడ్ గా పట్టుకున్నారు. ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 15, 2026, 12:34 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:39 PM IST
Hyderabad: గుడిలో అమ్మవారి ముందే ఘోరం.. మైనర్ బాలికపై పూజారీ లైంగిక దాడి.!.
Image Credit: minorgirlrapedinramachandrapuram

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Hyderabad: గుడిలో అమ్మవారి ముందే ఘోరం.. మైనర్ బాలికపై పూజారీ లైంగిక దాడి.!.
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