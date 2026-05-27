Professor k nageshwar fires on ap deputy cm pawan kalyan: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రస్తుతం ప్రొఫెసర్ కే నాగేశ్వర్ వివాదం హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఏపీ డిప్యూటీ సీఎంపై ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలపై జనసేన నేతలు కూడా చాలా సీరియస్ అయ్యారు. ఇటీవల ఏపీలో నాగేశ్వర్ పై పలు పీఎస్ లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. దీనిపై అరెస్ట్ చేసేందుకు ఏపీ పోలీసులు తెలంగాణకు వచ్చారని ప్రచారం జరిగింది. కానీ ఏపీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ విభాగం మాత్రం ఇవన్నిఅవాస్తవాలు అని ఖండించింది. మరొవైపు ఏపీ పోలీసులు తెలంగాణకు ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ను అరెస్ట్ చేయడంకు వెళ్లడం అంశంపై పవన్ రియాక్ట్ అయ్యారు. తాను పోలీసులకు వద్దని వారించినట్లు చెప్పారు.
టైమ్, డేట్ చెబితే అక్కడికే వస్తా.. అరెస్ట్ చేసుకోండి.
ఎంత బెదిరిస్తే అంత బిగ్గరగా అడుగుతాం.. పని కట్టుకుని అడుగుతాం.
యుద్ధం మీరు మొదలుపెట్టారు.. నేను ముగిస్తానని అందుకే చెప్పా.
మేము చావనైనా చస్తాము కానీ.. మా మాట్లాడే హక్కును మాత్రం వదులుకోము.- ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్
— greatandhra (@greatandhranews) May 27, 2026
ఆయనంటే తనకు గౌరవమని ఏదో కొన్నిసార్లు మాట తప్పుగా దొర్లి ఉంటారని అన్నారు. కానీ కొన్ని వెబ్ సైట్ లు మాత్రం పదే పదే తన గౌరవంకు భంగం కలిగేలా ప్రచారం చేస్తున్నాయని వాటిపై చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. ఈ క్రమంలో ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ తో పాటు సీనియర్ జర్నలిస్టులు, వివిధ రంగాలకు చెందిన ప్రముఖులు హైదరాబాద్ ప్రెస్ క్లబ్ లో సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ క్రమంలో ప్రొఫెసర్ ఏపీ పోలీసుల అరెస్టులు, కేసుల అంశంపై మాట్లాడారు.
ఏపీ పోలీసుల కేసులు, అరెస్ట్ లకు భయపడేదిలేదన్నారు. మాట్లాడుకొవడం మాత్రం మానుకునేది లేదన్నారు. టైమ్, డేట్ చెబితే తానే వస్తానని అరెస్ట్ చేసుకొవచ్చని సవాల్ విసిరారు. అంతే కాకుండా.. తనపై లేనిపోని సెక్షన్లు అన్నీ కలిపి కేసులు నమోదు చేశారని వెల్లడించారు. తాను భయపడే వ్యక్తిని కాదని 30 ఏళ్ల వయసులోనే ఎన్నో సవాళ్లు, అడ్డంకులను ఎదుర్కొన్నానని.. ఇప్పుడు 60 ఏళ్ల వయసులో ఇలాంటి వాటికి భయపడే ప్రసక్తే లేదని తెల్చి చెప్పారు.
సమాజంలో కులాలు, ప్రాంతాల మధ్య చిచ్చు పెడుతున్నానని కేసులు పెట్టారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. గత 10 రోజుల్లో ఏం అల్లర్లు జరిగాయని నాగేశ్వర్ సీరియస్ గా ప్రశ్నించారు. అంతే కాకుండా.. ఎంత బెదిరిస్తే అంత బిగ్గరగా అడుగుతాం.. పని కట్టుకుని పొరాడుతామన్నారు. యుద్ధం మీరు మొదలుపెట్టారు.. నేను ముగిస్తానని అందుకే చెప్పానని ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు.
