/‘టాక్సిక్’ మూవీపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ రివ్యూ.. ఇదేం పాడు సినిమా అంటూ..!!

Toxic Review By MLA Raja singh: రాజా సింగ్ ఎపుడు రాజకీయాలు.. హిందూత్వం గురించి మాట్లాడే ఈయన తొలిసారి ‘టాక్సిక్’ మూవీపై నోరు విప్పారు. ప్రస్తుతం ఇపుడు కొత్త మూవీ ‘టాక్సిక్’ మూవీపై జోరుగా ప్రచారం నడస్తోంది. గతంలో నవీన్ కుమార్ గౌడ అనే వ్యక్తిగా యశ్గా పేరు మార్చుకొని కేజీఎఫ్ సిరీస్లతో తిరుగులేని మాస్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్నాడు. అయితే తాజాగా అదే కేజీఎఫ్ తరహాలో తీసిన ‘టాక్సిక్’ మూవీపై రాజా సింగ్ తనదైన శైలిలో స్పందించారు. ఈ సినిమా పై యూత్లో అంతా రెస్పాన్స్ కనబడతలేదు. ఈ సినిమాలో సబ్జెక్ట్ లేదు. కేవలం అశ్లీలత మాత్రమే ఉందని.. చాలా మంది చూశినోళ్లు సోషల్ మీడియాలో అదే కామెంట్స్ పెడుతున్నరట్టు తన వీడియోలో చెప్పుకొచ్చారు.
నేను ..నా ఫ్రెండ్స్ మా కార్యకర్తలు వెంబడి ‘టాక్సిక్’ మూవీ చూడడానికి టాకీస్కు వెళితే.. జస్ట్ స్టార్టింగ్లోనే ఆ థియేటర్ నుంచి మేము బయటికి
వచ్చేశినాము. ఎందుకంటే ఫ్రెండ్స్ ఎంబడి ఈ మూవీ చూడాలంటే కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది. అలాంటి దృష్యాలు ఈ సినిమాలో పెట్టినారు. సినిమా స్టార్టింగ్లోనే గలీజ్ సీన్స్ పెట్టారు. దీంతో ఉండలేక థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చేశినా. కానీ గతంలో ఫ్యామిలీ, ఫ్రెండ్స్ తో సహా ఏదైనా ఒక మూవీ చూడడానికి వెళితే అందులో మంచి సబ్జెక్ట్ మనకు దొరికేది. ఒక మంచితనం ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు వస్తోన్న చాలా సినిమాలు టోటల్గా కరప్షన్కు అడ్డాలా మారాయన్నారు.
ఇప్పటి సినిమాల్లో నరకాలే.. సంపాలే..
టోటల్గా డబ్బుల గురించి డ్రగ్స్ గురించి నరకాలే సంపాలే అనే దాని గురించే మొత్తం కంటెంట్ నడిపిస్తున్నారు. దానివల్ల సమాజంకి ఏంమెసేజ్ పోతుందనే విషయాన్ని డైరెక్టర్స్, ప్రొడ్యూసర్స్తో పాటు ఇలాంటి సినిమాల్లో యాక్ట్ చేస్తోన్న హీరో, హీరోయిన్స్ కూడా ఒక సారి ఆలోచించాలన్నారు. డబ్బులు వస్తాన్నాయని నైతికతకు దూరంగా జరగకూడదన్నారు. ఇక ‘టాక్సిక్’ మూవీకి ఆల్రెడీ ‘ఏ’ సర్టిఫికెట్ వచ్చింది. 18 యేళ్ల పై పడిన వాళ్లే చూడాలే. 18 బిలో చూడకూడదని కూడా థియేటర్లో ఆ విధంగాకూడా ప్రచారం చేస్తున్నారు. ఓకే గుడ్ కానీ నా రిక్వెస్ట్ ఏందంటే ఇప్పుడు రవి తేజ గారు నటించిన ‘ఇరుముడి’ మూవీ వచ్చింది. దాంట్లో మంచి సబ్జెక్ట్ ఉంది. ధర్మం పట్ల.. సమాజం పట్ల.. మన భక్తి ప్రవృత్తులు ఏ విధంగా ఉండాలనే విషయాన్ని చూపెట్టింది. కానీ ‘టాక్సిక్’ లాంటి మూవీస్లో అలాంటేవి లేవు.
ప్రస్తుతం నేను జమ్మూ కశ్మీర్ వచ్చినాను. వైష్ణో దేవి మాత దర్శనం చేసుకొని వచ్చిన తర్వాత ‘ఇరుముడి’ మూవీ చూస్తాను. ఏదైనా మంచి మూవీ చూస్తే కాస్తంత రిలాక్స్ అవ్వొచ్చు. గతంలో ఛత్రపతి శివాజీ మహారాజ్తో పాటు ఆయన కుమారుడు శంభాజీ మహారాజ్ గురించి ఎంత మంచి స్టోరీలు వచ్చినయి. ఆ సినిమా గురించి ఎంతగానే ప్రచారం చేశాను. కానీ ‘టాక్సిక్’ లాంటి మూవీకి చూడాలంటేనే జుగుప్స కలుగుతుంది. అలాంటి సినిమాకు ప్రచారం చేయాలంటే కూడా నా మనసు ఒప్పుకోవటంలేదు. ఎందుకంటే మొత్తం అశ్లీలత మొత్తం డ్రగ్స్ నరకుడు సంపుడే ఉంది ఈ సినిమాలో. సబ్జెక్ట్ లేని మూవీస్ చేస్తున్నారు. నేను చెప్పొదొకటే నేను డైరెక్టర్ గారికి.. ప్రొడ్యూసర్ గారికి, మా యష్ హీరోగారికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా... మంచి మూవీ తీయండి. ఫ్యామిలీ సహా కూర్చొని చూసే మూవీ తీయండి ఆదరించడానికి మేమున్నాము. కానీ ఇట్లాంటి మూవీ తీస్తే సమాజం ఇంకొక దారిలోకి వెళుతుంది. ఇకనైనా ఇలాంటి సబ్జెక్ట్స్ చేయకుండా ఉంటే బెటర్ అని నాతో పాటు హిందూ బంధువుల సూచన. అయితే రాజా సింగ్.. టాక్సిక్ మూవీ గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది. సినిమాలో సబ్జెక్ట్ లేదనే విషయం సోషల్ మీడియాలో ప్రేక్షకులే పెడుతున్నారు. అలాంటి ప్లాప్ మూవీ గురించి మళ్లీ పనిగట్టుకొని ఓ వీడియో చేయాల్సిన అవసరం ఉందా అని క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు.
యశ్ నటించిన టాక్సిక్ కలెక్షన్స్ విషయానికొస్తే.. ఈ మూవీ ఐదు రోజుల్లో ప్రపంచ వ్యాప్తంగా రూ. 300 కోట్ల గ్రాస్ క్లబ్బులో ప్రవేశించింది. ఈ సినిమాకు కన్నడ నాట ఓకే అనిపించే రీతిలో వసూల్లు వస్తున్నాయి. కానీ ఓవర్సీస్, తెలుగు, తమిళం, కేరళ భాషల్లో ఈ సినిమాను పట్టించుకునే నాథుడే లేదు. ఉన్నంతలో హిందీ ప్రేక్షకులే ఈ సినిమాను నెత్తిన పెట్టుకొని చూస్తున్నారు. మొత్తంగా ఈ సినిమాకు వచ్చిన మేజర్ కలెక్షన్స్ హిందీ నుంచే వస్తున్నాయి. నిన్న ఆదివారం ఈ సినిమా హిందీలో రూ. 16 కోట్ల నుంచి రూ. 18 కోట్ల నెట్ వసూళ్లను సాధించింది. ఏది ఏమైనా ఈ సినిమా టార్గెట్ దృష్ట్యా అందుకోవాల్సిన బ్రేక్ ఈవెన్ చాలా దూరంలో ఉంది. మొత్తంగా ఈ సినిమా ఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ మూవీస్లో ఫస్ట్ ప్లేస్ దక్కించుకోవడం ఖాయం.
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