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‘టాక్సిక్’ మూవీపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ రివ్యూ.. ఇదేం పాడు సినిమా అంటూ..!!

Raja Singh Toxic Movie Review: తెలంగాణ బీజేపీ ఫైర్ బ్రాండ్ రాజా సింగ్ మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. మొన్న ఎంఐఎం ఎమ్మెల్సీ బేగ్.. ఓ చిన్నారిపై చేసిన లైంగిక దాడిపై కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ మౌనంగా ఉండటంపై రాజా సింగ్ మండిపడ్డారు. ఆ సంగతి మరవక ముందే మరోసారి ‘టాక్సిక్’మూవీతో వార్తల్లో వ్యక్తిగా నిలిచారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 31, 2026, 12:25 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 12:25 PM IST
‘టాక్సిక్’ మూవీపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ రివ్యూ.. ఇదేం పాడు సినిమా అంటూ..!!
Image Credit: Raja Singh Review on toxic Movie (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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‘టాక్సిక్’ మూవీపై ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ రివ్యూ.. ఇదేం పాడు సినిమా అంటూ..!!
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