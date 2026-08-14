Raja singh Shocking Posters: గోషామహల్ బీజేపీ రెబల్ ఎమ్మెల్యే ఫైర్ బ్రాండ్ నేత రాజా సింగ్ పై ఒక వ్యక్తి చేసిన పని చర్చనీయాంశంగా మారింది. హిందూత్వమే శ్వాసగా ధ్యాసగా రాజకీయాలు చేస్తోన్న రాజా సింగ్ పై కొంత మంది అక్కసుతో ఆయన ఫ్లెక్సీలపై బూటు ముద్రలు వేసి అవమానించిన ఘటన హైదరాబాద్ లో కలకలం రేపుతున్నాయి. మెహదీపట్నం సమీపంలోని హుమాయున్ నగర్లో రాత్రి 11 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ యూత్ కరేజ్ కు చెందిన సల్మాన్ ఖాన్ అనే వ్యక్తి తన ఇంటి ముందు ఈ బ్యానర్ ను ఏర్పాటు చేశారు.
రసూల్ అల్లా కోసం రెండు నిమిషాలు సమయం కేటాయించి ఈ బ్యానర్ పైన సంతకం చేయండి. అండగా నిలబడండి మీప్రేమను చాటండి అంటూ రాసుకొచ్చారు. రాజా సింగ్ ముస్లింల మనోభావాలను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరిస్తున్నారని అందుకే సల్మాన్ ఖాన్అనే వ్యక్తి ఆయన పైన వ్యతిరేకంగా ఈ బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. రాజాసింగ్ ఫోటోతో కూడినటువంటి ఒక ఫ్లెక్స్ ఏర్పాటు చేయడము దాని పైన బూటు ముద్ర కలిగి ఉండడంతో తీవ్రంగా అబ్జెక్షన్ చేసినటువంటి కొంతమంది బిజెపితో పాటు హిందూ కార్యకర్తలు ఇమ్మీడియట్ గా పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడము జరిగింది. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని ఆ అభ్యంతరకరమైనటు వంటి ఫ్లెక్సీ ని తొలగించి ఎవరు ఈ ఫ్లెక్సీ ని ఏర్పాటు చేశారనే దానిపై కూడా ఎంక్వయిరీ సాగించినప్పుడు మెహదీపట్నంకు చెందినటు వంటి సల్మాన్ అనే వ్యక్తి ఈ ఫ్లెక్సీలని ఏర్పాటు చేసి మత ఘర్షణలు పాల్పడిలా ప్రేరేపించినట్టు తెలుస్తుంది.
హైదాబాద్లో అల్లర్లు చెలరేగే ప్రమాదం..
పీస్పుల్గా ఉన్నటువంటి హైదరాబాద్ లో అల్లర్లు క్రియేట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేసేలా ఈయన కార్యక్రమాలు ఉన్నాడంటూ కూడా పోలీసులకు అందినటు వంటి కంప్లైంట్. ఇప్పటికే ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసినట్టుగా తెలుస్తోంది. ఏ పార్టీ నాయకులైనా ఏ సాధారణ వ్యక్తులైనా ఒక వ్యక్తి అనుమతి లేకుండా అతనికి తెలియకుండా ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేయడము ఆ ఫ్లెక్సీ పైన బూటి కాళ్ళతో కొట్టినటువంటి ఫుట్ ప్రింట్ ని దాని పైన ఏర్పాటు చేయడంపై మాత్రం తీవ్ర అభ్యంతరాలు వ్యక్తం చేస్తా ఉన్నారు.
ఫ్లెక్సీలపై పోలీసులకు రాజా సింగ్ అనుచరుల కంప్లైంట్..
రాజాసింగ్ ప్రస్తుతం అతను అందుబాటులో లేవడంలో రాజస్థాన్లో ఉన్నటువంటి కారణంగా తను నేరుగా పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయకపోయేసరికి హిందూ సంఘాలా నాయకులే నేరుగా అక్కడికి వెళ్లి ఆఫ్లెక్సీ ని గుర్తించి పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో అప్పటికే పోలీసులు ఆ ఫ్లెక్సీ ని అక్కడ నుంచి తొలగించడం జరిగింది. ఈ రకమైనటువంటి చర్యలకు పాల్పడితేనే శాంతియుతంగా ఉన్న హైదరాబాద్ మహా నగరంలో మత ఘర్షణలు, అల్లర్లు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది.
కమ్యూనిటీ ఇష్యూస్ స్టార్ట్ అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ఇప్పుడు రాజాసింగ్ వర్గం ఆ ప్రాంగణానికి వెళ్లి ఆ యువకుడినిఆ మతాన్ని టార్గెట్ గా చేసి ఇంకేమైనా స్లోగన్స్ కి పాల్పడితే మాత్రం రెండు మతాల మధ్య గొడవలు జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది.కాబట్టి పోలీసులు ఈ వ్యవహారాన్ని దీన్ని చాకచక్యంగా చక్కదిద్దే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మరోవైపు హిందూ సంఘాలు ఈ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటుచేసిన సల్మాన్ పై కేసు నమోదు చేసిన అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
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