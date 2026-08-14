Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /రాజా సింగ్‌ను అవమాన పరుస్తూ హైదరాబాద్‌లో బ్యానర్లు..

రాజా సింగ్‌ను అవమాన పరుస్తూ హైదరాబాద్‌లో బ్యానర్లు..

Raja Singh Shocking Flexes: గోషా మహల్ ఎమ్మెల్యే రాజా సింగ్ ను అనుమానిస్తూ మెహదీపట్నం ఏరియాలో ఫ్లెక్సీలు బ్యానర్లు ఏర్పాటు చేశారు. రాజాసింగ్ మొఖంపై బూటు ముద్రను పెట్టి అతన్ని దూషిస్తూ బ్యానర్లను రూపొందించారు. ఆ బ్యానర్ల పైన ఓ వ్యక్తి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో వెంటనే వాటిని తొలగించారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Aug 14, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:42 PM IST
రాజా సింగ్‌ను అవమాన పరుస్తూ హైదరాబాద్‌లో బ్యానర్లు..
Image Credit: Raja Singh (ZEE News Telugu/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Delhi: ఢిల్లీలో హైఅలర్ట్.. స్వాతంత్య్ర దినోత్సవ వేడుకల హైకోర్టు, విమానాశ్రయంలకు బాంబు బెదిరింపులు..
2
3
4
5