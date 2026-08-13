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Rajasingh Janasena: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం..జనసేనలోకి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్..అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!

Rajasingh Janasena Telangana: తెలంగాణ రాజకీయాలు రానురాను మరింత వేడెక్కుతున్నాయి. రాబోయే గ్రేటర్ ఎన్నికలను అన్నీ ప్రధాన పార్టీలు ప్రతిష్టాత్మకంగా భావిస్తున్న క్రమంలో.. అధికార కాంగ్రెస్, ప్రతిపక్ష బీఆర్ఎస్ పార్టీలు తమ తమ వ్యూహాలకు పదునుపెడుతున్నాయి. మరోవైపు గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ చేస్తుందన్న వార్తల నడుమ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రాజకీయ వర్గాల్లో పెద్ద చర్చనీయాంశంగా మారాయి.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 13, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 06:20 PM IST
Rajasingh Janasena: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం..జనసేనలోకి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్..అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!
Image Credit: Source: AI Generated Image

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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