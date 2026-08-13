/Rajasingh Janasena: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలనం..జనసేనలోకి ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్..అసలు ట్విస్ట్ ఇదే!

Rajasingh Janasena Telangana: హైదరాబాద్ రాజకీయాలు ప్రస్తుతం ఆసక్తికర మలుపులు తిరుగుతున్నాయి. రాబోయే గ్రేటర్ ఎన్నికలను లక్ష్యంగా చేసుకుని ప్రధాన పార్టీలన్నీ వ్యూహాలు రచిస్తున్నాయి. కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ తమ పట్టు నిలుపుకోవాలని చూస్తుంటే.. బీజేపీ మాత్రం ఒంటరి పోరుకు సిద్ధమైంది. మరోవైపు, ఈ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని జనసేన కూడా నిర్ణయించుకుంది. ఇలాంటి తరుణంలో బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో పెద్ద చర్చకు దారితీశాయి.
రాజాసింగ్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
తెలంగాణలోని మున్సిపల్, అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీ అన్ని స్థానాల్లోనూ పోటీ చేయాలని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే రాజాసింగ్ పిలుపునిచ్చారు. పవన్ కల్యాణ్ నాయకత్వంలో తెలంగాణలో జనసేన బలపడితే, భవిష్యత్తులో ఆయన ముఖ్యమంత్రి అయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని ఆయన అభిప్రాయపడ్డారు. తెలంగాణలో బీఆర్ఎస్, కాంగ్రెస్ పాలనపై ప్రజలు విసిగిపోయి ప్రత్యామ్నాయం కోరుకుంటున్నారని, యువతలో జనసేనకు మంచి ఆదరణ ఉందని ఆయన ప్రశంసించారు.
రాజాసింగ్ సంకేతాల వెనుక ఆంతర్యమేమిటి?
రాష్ట్ర బీజేపీలో జరుగుతున్న పరిణామాలు, తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలపై రాజాసింగ్ బహిరంగంగానే తన అసంతృప్తిని వెళ్లగక్కుతుంటారు. ఈ నేపథ్యంలో జనసేనలో తనకు కీలక బాధ్యతలు అప్పగిస్తే పనిచేసేందుకు ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నారనే సంకేతాలు ఇస్తున్నట్లు రాజకీయ విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
అసలు ట్విస్ట్ ఇదే..
రాజాసింగ్ వ్యాఖ్యలు ఆసక్తికరంగా ఉన్నప్పటికీ, దీని వెనుక కొన్ని రాజకీయ చిక్కులు ఉన్నాయి. ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో జనసేన పార్టీ బీజేపీతో మిత్రపక్షంగా కొనసాగుతోంది. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో బీజేపీకి చెందిన ఫైర్బ్రాండ్ లీడర్ రాజాసింగ్ను పవన్ కల్యాణ్ తన పార్టీలోకి ఆహ్వానించే సాహసం చేస్తారా? లేదా? అనేది ప్రస్తుతం పెద్ద సందేహంగా మారింది.
గ్రేటర్ ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ వ్యూహం, రాజాసింగ్ అనుసరిస్తున్న తీరుతో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదవుతాయో వేచి చూడాలి.
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