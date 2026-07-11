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రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం.. పోక్సో కేసు పెట్టారని పగతో ఆరుగురి దారుణహత్య!

రంగారెడ్డి జిల్లాలో ఘోర విషాదం చోటుచేసుకుంది. షాబాద్ మండలం దైవాలగూడలో ఈరోజు తెల్లవారుజామున పోక్సో (POCSO) కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్ కుమార్ అనే వ్యక్తి ఆరుగురిని కత్తితో పొడిచి దారుణంగా హత్య చేశాడు. మృతుల్లో బాధిత బాలిక, ఆమె తల్లితో పాటు ఇతరులు ఉన్నారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 11, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 06:00 AM IST
రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం.. పోక్సో కేసు పెట్టారని పగతో ఆరుగురి దారుణహత్య!
Image Credit: Rangareddy Shabad POCSO 6 Murders

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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