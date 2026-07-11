/రంగారెడ్డి జిల్లాలో దారుణం.. పోక్సో కేసు పెట్టారని పగతో ఆరుగురి దారుణహత్య!

Rangareddy Shabad POCSO 6 Murders: పోక్సో కేసు పెట్టారనే పగతో నిందితుడు ఊచకోతకు దిగాడు. రంగారెడ్డి జిల్లా షాబాద్ మండలం దైవాలగూడలో ఈ శనివారం తెల్లవారుజామున అత్యంత కిరాతకమైన మర్డర్స్ జరిగాయి. పోక్సో కేసు పెట్టారనే కక్షతో రాజ్ కుమార్ (28) అనే వ్యక్తి కత్తితో దాడి చేసి మొత్తం ఆరుగురిని చంపేశాడు. మృతుల్లో నిందితుడి భార్య, ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు. అంతేకాకుండా, బాధిత బాలిక, ఆమె తల్లి ,నానమ్మలను కూడా కత్తితో పొడిచి నిందితుడు అంతమొందించాడు. ఘటనపై సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. షాబాద్ మండలంలో జరిగిన ఈ దారుణ హత్యల గురించి తెలుసుకున్న ఫ్యూచర్ సిటీ కమిషనర్ తరుణ్ జోషి, DCP యోగేష్ గౌతమ్ ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని వివరాలను సేకరిస్తున్నారు. నిందితుడు దారుణంగా హత్యకు పాల్పడినట్లు సమాచారం. ముగ్గురిని పొలంలో, మరో ముగ్గురిని తన ఇంట్లోనే హత్య చేసినట్లు తెలుస్తోంది.