Revanth Reddy: 2036లో ఒలింపిక్స్ క్రీడలను నిర్వహించాలని భారతదేశం పోటీ పడుతున్న నేపథ్యంలో ఆ క్రీడల నిర్వహణకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వాలనే బలమైన ఆకాంక్షను తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి వ్యక్తం చేశారు. ఒలింపిక్స్ క్రీడల నిర్వహణకు అనుగుణంగా తెలంగాణ, హైదరాబాద్ నగరాన్ని అన్ని రకాలుగా సర్వసన్నద్ధం చేస్తున్నట్లు తెలిపారు. 'క్రీడారంగంలో స్పష్టమైన విధానం లేని కారణంగా క్రీడల్లో దేశం వెనుకబడిపోయింది. తెలంగాణలో స్పష్టమైన క్రీడా పాలసీని తెచ్చాం. దేశంలో క్రీడా శిక్షణా కేంద్రాలు, యూనివర్సిటీలకు పాలసీ ఉండాలి. స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలో యంగ్ ఇండియా పేరుతో మహాత్మాగాంధీ నడిపిన యంగ్ ఇండియా దినపత్రిక స్ఫూర్తిగా యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశాం' అని వివరించారు.
హైదరాబాద్ వేదికగా గచ్చిబౌలి స్టేడియం వేదికగా ఇండియన్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షురాలు పీటీ ఉషతో కలిసి గచ్చిబౌలి స్పోర్ట్స్ డిస్ట్రిక్ట్, యంగ్ ఇండియా ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ముఖ్యమంత్రి ప్రారంభించారు. క్రీడా శాఖ మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి, ప్రభుత్వ సలహాదారు (క్రీడలు) ఏపీ జితేందర్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్సీలు, ఎమ్మెల్యేలతో కలిసి ప్రారంభించిన అనంతరం ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రసంగం చేశారు.
'వచ్చే నవంబర్లో ఖేలో ఇండియా పోటీలను నిర్వహించడమే కాకుండా 2036 ఒలింపిక్స్ నిర్వహించాలని భారతదేశం భావిస్తున్న నేపథ్యంలో దీనికి తెలంగాణ వేదిక కావాలి' అని తెలంగాణ సీఎం ఆకాంక్షించారు. 82 ఎకరాల్లో అత్యాధునిక వసతులతో స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని, ప్రపంచ స్థాయి స్పోర్ట్స్ అకాడమీని ఇక్కడ నిర్మించబోతున్నామని.. 2028 డిసెంబర్లో ఆ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించుకోబోతున్నట్లు వెల్లడించారు.
'క్రీడారంగంలో స్పష్టమైన విధానం లేని కారణంగా క్రీడల్లో దేశం వెనుకబడిపోయింది. తెలంగాణలో స్పష్టమైన క్రీడా పాలసీని తెచ్చాం. దేశంలో క్రీడా శిక్షణా కేంద్రాలు, యూనివర్సిటీలకు పాలసీ ఉండాలి. స్వాతంత్య్రోద్యమ కాలంలో యంగ్ ఇండియా పేరుతో మహాత్మాగాంధీ నడిపిన యంగ్ ఇండియా దినపత్రిక స్ఫూర్తిగా యంగ్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేశాం అని వివరించారు.
'ఏషియన్ క్రీడలు, ప్రపంచ మిలిటరీ గేమ్స్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ నిర్వహణకు వేదికగా ఉన్న హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత గడిచిన 20 ఏళ్లపాటు చెప్పుకోదగిన క్రీడలను నిర్వహించలేదు. 23 ఏళ్ల కిందట నిర్మించిన స్టేడియాలు ఆ తర్వాత పెళ్లిళ్లకు, రాజకీయ కార్యక్రమాలకు వేదికగా ఉపయోగించారు. వాటన్నింటినీ పునరుద్ధరించాలని భావిస్తున్నాం' అని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నిజమైన క్రీడాకారులను సంపూర్ణమైన ప్రోత్సాహకాలను అందించడానికి స్పోర్ట్స్ పాలసీతో పాటు పీపీపీ విధానంలో క్రీడా యూనివర్సిటీని నెలకొల్పామని వెల్లడించారు. దీనిలో ప్రభుత్వం జోక్యం ఉండదని స్పష్టం చేశారు. సంజయ్ గోయంకా, అభినవ్ బింద్రా, కపిల్ దేవ్, కావ్య మారన్, ఉపాసన రామ్ చరణ్, రవికాంత్ రెడ్డి లాంటి క్రీడలను ప్రోత్సహిస్తున్న వారితో యూనివర్సిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు వివరించారు. ఈ వర్సిటీ నిర్వహణ విషయంలో వారికే పూర్తి స్వేచ్ఛను ఇచ్చామని తెలంగాణ సీఎం తెలిపారు.
'చదువులోనే కాదు, క్రీడల్లో రాణించినా భవిష్యత్తు బాగుంటుందని, క్రీడలపై దృష్టి సారించండి. క్రీడల్లో రాణించి దేశానికి ప్రతిష్ట తీసుకొస్తే అలాంటి వారికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇచ్చే బాధ్యతను తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది' అని తెలంగాణ సీఎం ప్రకటించారు. క్రీడలు, క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించే విషయంలో పీటీ ఉష లాంటి వారు అవసరమైన సహకారం అందించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
ఏ రంగంలోనైనా ఉత్తమంగా రాణించాలంటే ఏకాగ్రత ఉండాలని.. అప్పుడే రాణించగలుతామని తెలంగాణ సీఎం సూచించారు. వందకు వంద శాతం సాధన చేయాలని. ఒకసారి ఓటమి చెందినంత మాత్రాన కుంగిపోవలసిన అవసరం లేదని చెప్పారు. ఒక ఓటమి మనల్ని నిరాశపరచకూడదని.. ఓటమిని సవాలుగా తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు. 2026 ఖేలో ఇండియా యూత్ గేమ్స్ (8వ ఎడిషన్) క్రీడలు, జాతీయ ఇంటర్ డిస్ట్రిక్ట్ జూనియర్ అథ్లెటిక్స్ మీట్ టోర్నమెంట్స్, హాకీ ఇండియా లీగ్, ప్రపంచ పికిల్బాల్ లీగ్, ఆర్చరీ ప్రీమియర్ లీగ్, టెన్నిస్ ప్రీమియర్ లీగ్ పోటీలకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వబోతున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా వివిధ క్రీడల్లో విశేష ప్రతిభ కనబరిచిన తెలంగాణకు చెందిన ఆరుగురు క్రీడాకారులకు రూ.7.15 కోట్ల మేరకు నగదు ప్రోత్సాహకాలను అందించారు.
నగదు ప్రోత్సాహకాలు ఇలా..
దీప్తి దివాంజీ (ప్యారా అథ్లెటిక్స్ చాంపియన్షిప్): రూ.50 లక్షలు
ధనుష్ శ్రీకాంత్ (షూటింగ్ - డెఫ్లింపిక్స్): రూ.2.10 కోట్లు
ఈషా సింగ్ (ఐఎస్ఎస్ఎఫ్ ప్రపంచకప్ విజేత - వరల్డ్ రికార్డు): రూ.3.3 కోట్లు
నిఖత్ జరీన్ (బాక్సింగ్): రూ.60 లక్షలు
తనిష్క్ మురళీధర్ నాయుడు (షూటింగ్): రూ.53.65 లక్షలు
రావూరి సురభి భరద్వాజ్ (షూటింగ్): రూ.10 లక్షలు