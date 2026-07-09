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2036లో హైదరాబాద్‌కు ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలు తీసుకురావడమే నా కల: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana CM Olympics 2036: ఒలింపిక్స్‌ క్రీడల నిర్వహణపై తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. తన లక్ష్యం 2036 ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలను హైదరాబాద్‌కు తీసుకురావడమేనని ప్రకటించారు. విశ్వ క్రీడలకు తెలంగాణ ఆతిథ్యం ఇవ్వాలని తన కల అని తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 09, 2026, 10:55 PM IST|Updated: Jul 09, 2026, 10:55 PM IST
2036లో హైదరాబాద్‌కు ఒలింపిక్స్‌ క్రీడలు తీసుకురావడమే నా కల: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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