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Jai Yuva: జెన్‌జీ ఉద్యమం వేళ రేవంత్‌ రెడ్డి సరికొత్త నినాదం.. జై యువ అని జోడింపు

Revanth Reddy Called New Slogan A Head Young Generation Movement: భారతదేశంలో జెన్‌జీ ఉద్యమం సరికొత్త మలుపులు తిరుగుతున్న నేపథ్యంలో రేవంత్‌ రెడ్డి కీలక ప్రకటన చేశారు. సరికొత్త నినాదాన్ని అందుకున్నారు. జై జవాన్‌.. జై కిసాన్‌.. జై యువ అంటూ సరికొత్తగా జోడించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ సీఎం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 26, 2026, 09:41 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 09:41 PM IST
Jai Yuva: జెన్‌జీ ఉద్యమం వేళ రేవంత్‌ రెడ్డి సరికొత్త నినాదం.. జై యువ అని జోడింపు
Image Credit: Telangana CM Press Meet (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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