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Revanth Reddy: అభివృద్ధి జరగకుండా కిషన్‌ రెడ్డి కాళ్లలో కట్టెలు పెడుతుండు: రేవంత్‌ రెడ్డి

Revanth Reddy Hot Comments On Kishan Reddy He Is Obstructing Telangana Development: తెలంగాణ అభివృద్ధి జరగకుండా కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నాడని తెలంగాణ సీఎం విమర్శించారు. అభివృద్ధి జరగకుండా కాళ్లలో కట్టెలు పెడుతున్నారని రేవంత్‌ రెడ్డి తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వరుసగా మూడో రోజు కేంద్ర మంత్రి కిషన్‌ రెడ్డిపై విరుచుకుపడ్డారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 08, 2026, 09:12 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:12 PM IST
Revanth Reddy: అభివృద్ధి జరగకుండా కిషన్‌ రెడ్డి కాళ్లలో కట్టెలు పెడుతుండు: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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