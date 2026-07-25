Hyderabad: 'ఈ దేశం జెన్ జీది. దేశ భవిష్యత్తే యువతరం భవిష్యత్తు. దేశం భవిష్యత్తు బాగుంటే యువతరం భవిష్యత్తు బాగుంటుంది. ప్రజాస్వామిక వాదులంతా దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా యువతకు మద్దతు ఇచ్చారు. జంతర్ మంతర్ నుంచి జెన్జీ పార్లమెంటుకు వెళ్లాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి సూచించారు. 61 వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా ఓటు హక్కు నుంచి 21 ఏళ్ల నుంచి 18 ఏళ్లకి తగ్గించారు. 73,74 రాజ్యాంగ సవరణతో స్థానిక సంస్థల్లో పోటీ చేయడానికి 21 ఏళ్లకు తగ్గించారు. అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్కు పోటీ చేసే వయస్సును 21 ఏళ్లకు తగ్గిస్తాం' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
కేంద్ర మంత్రిగా ధర్మేంద్ర ప్రదాన్ రాజీనామా చేయడంతోపాటు నీట్ విద్యార్థుల పోరాటానికి సంఘీభావంగా హైదరాబాద్లో కొవ్వొత్తుల ప్రదర్శన నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రసంగం చేశారు. 'జెన్ జీ యువత 56 ఇంచుల ఛాతిని ఓడించి విద్యా శాఖ మంత్రి రాజీనామా వరకు తెచ్చారు. కానీ ఇది సరిపోదు. నీట్ పరీక్ష పత్రాలు లీక్ కావడంతో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న విద్యార్థుల కుటుంబాలకు పరిహారం ఇవ్వలేదు. పోరాటంలో విద్యార్థులపైన పెట్టిన కేసులను ఎత్తివేయలేదు' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. 'కేంద్ర ప్రభుత్వం పరీక్షా నిర్వహణలో విఫలం కావడంతో అనేక మంది విద్యార్థుల నష్టపోయారు. భారతదేశ యువత సాధించిన విజయాన్ని కాంగ్రెస్ ఖాతాలో రాసుకోదల్చుకోలేదు' అని రేవంత్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
'ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా జెన్ జీ పోరాట ఫలితం. పోరాటానికి నరేంద్ర మోదీ తలవంచి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయించాడు. ఈ విజయం మీది. రాజీనామాతో సరిపెట్టుకోకుండా అక్రమ కేసులను తొలగించడానికి, చనిపోయిన విద్యార్థుల కుటుంబాలకు సాయం కోసం ఈ ర్యాలీ చేపట్టాం' అని రేవంత్ రెడ్డి వివరించారు. విద్యార్థుల కుటుంబాలకు అండగా ఉంటామని ప్రకటించారు. 'ఆగస్టు మొదటి వారంలో అసెంబ్లీ, శాసనమండలి ప్రత్యేక సమావేశాలు ఏర్పాటు చేసి ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా పోటీచేసే వయసు 21 ఏళ్లుగా ఉండాలని తీర్మానం చేసి కేంద్రానికి పంపిస్తాం' అని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి ప్రకటన చేశారు. పార్లమెంటులో ఈ బిల్లును ఆమోదించేలా కృషి చేస్తామని తెలిపారు. జెన్ జీ యువత విద్యాశాఖ , ఐటీ శాఖల మంత్రులుగా ఉంటే దేశం ముందుకు పోతుందని పేర్కొన్నారు.
దేశ భవిష్యత్తుకు కీలకమైన జెన్ జీ ఆశయాలకు అనుగుణంగా యువత చట్టసభల్లో అడుగుపెట్టడానికి వీలుగా శాసనసభ, లోక్సభకు పోటీ చేసే కనీస వయో పరిమితిని 25 ఏళ్ల నుంచి 21 కి తగ్గించాలని ముఖ్యమంత్రి శ్రీ @revanth_anumula గారు డిమాండ్ చేశారు. పార్లమెంట్లో ఇందుకు అవసరమైన చట్టాన్ని సవరించాలని… pic.twitter.com/oIudduC9PV
— Telangana CMO (@TelanganaCMO) July 25, 2026
'ప్రపంచానికి జెన్ జీ గళం వినిపించాలి.. ఆ దిశగా మేం పనిచేస్తాం. పార్లమెంటులో ఒక్క శాతంలోపే జెన్ జీ ప్రాతినిధ్యం ఉంది. 30 శాతం ఉన్న జెన్ జీలకు చట్టసభల్లో అవకాశం కల్పించాల్సి ఉంది. 21 ఏళ్ల వయసులో యువతీయువకులు చట్టసభలకు పోటీ చేసే అవకాశం ఉండాలి' అని రేవంత్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. ఈడీ, సీబీఐ లాంటి వాళ్లతో అక్రమ కేసులు పెట్టి రాజకీయ పార్టీలను లొంగదీసుకునే ప్రయత్నం చేశారని మోదీపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మోదీని, కేంద్రాన్ని గుండె ధైర్యంతో లాఠీలు, తూటాలకు ఎదురొడ్డి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్తో రాజీనామా చేయించారని యువతరంపై ప్రశంసలు కురిపించారు. ఈ సునామీ ఇంతటితో ఆగోద్దని యువతరానికి సూచించారు.