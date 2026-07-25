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ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా పోటీకి వయస్సు 21 ఏళ్లకు తగ్గిస్తాం.. జెన్‌జీ తరానికి తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు

Telangana CM Announces MP And MLA Constant Age Will Reduce To 21 Years: చట్టసభలకు జెన్‌జీ తరం రావాలని.. ఎంపీ, ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేసే వయస్సును తగ్గిస్తామని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కీలక ప్రకటన చేశారు. 21 ఏళ్లకే పోటీ చేసేలా బిల్లు తీసుకువచ్చి కేంద్రానికి పంపిస్తామని ప్రకటించారు. జెన్‌జీ తరానికి అభినందనలు తెలిపారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 25, 2026, 10:44 PM IST|Updated: Jul 25, 2026, 10:44 PM IST
ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా పోటీకి వయస్సు 21 ఏళ్లకు తగ్గిస్తాం.. జెన్‌జీ తరానికి తెలంగాణ సీఎం తీపి కబురు
Image Credit: Revanth Reddy At Candle Rally (Source: Zee Telugu News)

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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