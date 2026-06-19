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Revanth Reddy: తెలంగాణ భవిష్యత్ తరగతి గదుల్లోనే ఉంది: రేవంత్‌ రెడ్డి

Telangana Schools: తెలంగాణ విద్యా వ్యవస్థను వికాసం వైపు నడిపిస్తున్నట్లు తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. విద్యకు చేసే వ్యయాన్ని ఖర్చుగా కాదు భవిష్యత్ తరాల కోసం పెట్టుబడిగా భావిస్తామని ప్రకటించారు. తెలంగాణ భవిష్యత్‌ తరగతి గదుల్లో ఉందని రేవంత్ రెడ్డి చెప్పారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jun 19, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 07:44 PM IST
Revanth Reddy: తెలంగాణ భవిష్యత్ తరగతి గదుల్లోనే ఉంది: రేవంత్‌ రెడ్డి
Image Credit: Revanth Reddy

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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