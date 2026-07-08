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తెలంగాణలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యం: రేవంత్ రెడ్డి

Telangana CM Speech In Balamrutham New Plant Opening: కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే తన లక్ష్యమని.. అభివృద్ధి చెందిన ఆరోగ్య తెలంగాణ ఏర్పాటు చేయాలని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. పిల్లల భవిష్యత్తే, తెలంగాణ రాష్ట్ర భవిష్యత్తు అని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Jul 08, 2026, 12:06 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 12:06 AM IST
తెలంగాణలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యం: రేవంత్ రెడ్డి
Image Credit: Revanth ReddySource: Bureau

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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తెలంగాణలో కోటి మంది మహిళలను కోటీశ్వరులను చేయడమే లక్ష్యం: రేవంత్ రెడ్డి
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