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Hyderabad Metro Phase 2: మెట్రో ఫేజ్-2 ఆలస్యంపై కిషన్ రెడ్డిని నిలదీసిన రేవంత్ రెడ్డి

Hyderabad Metro Phase 2:హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-2 ప్రాజెక్టుపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. మెట్రో విస్తరణకు అవసరమైన రుణాల బదిలీ ప్రక్రియను కేంద్ర మంత్రి కిషన్ రెడ్డి అడ్డుకుంటున్నారని ఆరోపించిన ఆయన, కేంద్రం భాగస్వామ్యం ఇవ్వకపోతే రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పూర్తి బాధ్యత తీసుకుని ప్రాజెక్టును అమలు చేస్తుందని స్పష్టం చేశారు. మెట్రో ఆలస్యానికి గత ప్రభుత్వ విధానాలే కారణమని విమర్శించిన రేవంత్, ఫేజ్-2పై కేంద్రం తన వైఖరిని వెంటనే వెల్లడించాలని డిమాండ్ చేశారు.

Written ByVishnupriya
Published: Jun 15, 2026, 02:45 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:47 PM IST
Hyderabad Metro Phase 2: మెట్రో ఫేజ్-2 ఆలస్యంపై కిషన్ రెడ్డిని నిలదీసిన రేవంత్ రెడ్డి
Image Credit: metro(Source: FILE)

About the Author

Vishnupriya

Vishnupriya

విష్ణు ప్రియ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. సినిమాల మీద ఆసక్తితో ఎక్కువగా వినోదం కేటగిరిలో వార్తలు రాస్తున్నారు. అదేవిధంగా హెల్త్, లైఫ్ స్టైల్, క్రైమ్ కేటగిరీలకు సంబంధించిన వార్తలు కూడా రాస్తూ ఉంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో పదేళ్లకు పైగా అనుభవం ఉంది.

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