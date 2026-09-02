Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /KPHB Land Record Price: భూముల ధరల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క గజం రూ.2.70 లక్షలు

KPHB Land Record Price: భూముల ధరల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క గజం రూ.2.70 లక్షలు

Rs 2 70 Lakh Per Square Yard In KPHB Land Auction: తెలంగాణలో భూముల ధరలు ఆకాశాన్ని తాకుతుండగా.. మరోసారి భూముల ధర సరికొత్త రికార్డులు నమోదు చేశాయి. ఒక్క గజం భూమి ధర రూ.2.70 లక్షలు పలికింది. కేపీహెచ్‌బీ భూముల వేలం నిర్వహించగా భారీ ధర వచ్చింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 02, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Sep 02, 2026, 06:38 PM IST
KPHB Land Record Price: భూముల ధరల్లో సరికొత్త రికార్డు.. ఒక్క గజం రూ.2.70 లక్షలు
Image Credit: KPHB Land Auction

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Dr Subhash Chandra: ఫైనల్ తీర్పు లేకుండానే మీడియా ట్రయల్.. NCLATలో డాక్టర్ సుభాష్ చంద్ర తీవ్ర అభ్యంతరం
2
3
4
5