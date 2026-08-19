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KBR పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ఎఫెక్ట్.. 10H, 47L, 222A బస్సు రూట్లు మార్పు! ఏ మార్గంలో వెళ్తాయంటే?

కేబీఆర్ పార్క్ చుట్టూ వన్-వే విధానాన్ని నిన్నటి నుంచి అమలులోకి తీసుకువచ్చారు. ఈ విషయం తెలియక చాలా మంది వాహనదారులు, ఉద్యోగులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ఉద్యోగులు తమ రెగ్యులర్ సమయాల్లోనే బయలుదేరడం వల్ల జూబ్లీహిల్స్, బంజారాహిల్స్ రోడ్లపై ట్రాఫిక్ సమస్యలు పెరిగి వారు చాలా ఇబ్బంది పడ్డారు. కాబట్టి, ఉద్యోగులు ముందుగానే బయలుదేరాలని ట్రాఫిక్ పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ ప్రాంతంలో వెళ్లే ఆర్టీసీ బస్సు రూట్లను కూడా మార్చారు. ముఖ్యంగా జూబ్లీహిల్స్, ఫిల్మ్ నగర్, బంజారాహిల్స్, రోడ్ నంబర్ 45, పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనాల మార్గాల్లో మార్పులు చేశారు. ఇందులో భాగంగా 10H, 47L, 222A బస్సుల కొత్త రూట్లను తెలుసుకుందాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 19, 2026, 07:04 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 07:04 AM IST
KBR పార్క్ చుట్టూ వన్-వే ఎఫెక్ట్.. 10H, 47L, 222A బస్సు రూట్లు మార్పు! ఏ మార్గంలో వెళ్తాయంటే?
Image Credit: TGSRTC Changes Bus Routes:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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