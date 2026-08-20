Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /రోబోటిక్ సర్జరీలు, AI టెక్నాలజీ.. సనత్ నగర్ టిమ్స్ హాస్పిటల్‌లో కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

రోబోటిక్ సర్జరీలు, AI టెక్నాలజీ.. సనత్ నగర్ టిమ్స్ హాస్పిటల్‌లో కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!

వ్యాధిని నయం చేయడమే కాకుండా, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నవారిని కాపాడటమే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి లక్ష్యం. ఈ నినాదాన్ని అక్షరాలా నిజం చేస్తామని చాటిచెబుతూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం అత్యాధునిక ఆసుపత్రులను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. హైదరాబాద్ నగరంలో వివిధ ప్రాంతాల్లో 'తెలంగాణ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్' (TIMS) పేరుతో ప్రారంభించారు. ఇందులో భాగంగా సనత్ నగర్‌లో నూతన ఆసుపత్రి అందుబాటులోకి వచ్చింది. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వ వైద్య చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డును సృష్టించింది. అసలు టిమ్స్ ఆసుపత్రి ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఎలాంటి సేవలు అందుతాయి? అనే అంశాలను చూద్దాం.

Written ByRenuka Godugu
Published: Aug 20, 2026, 08:04 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:04 AM IST
రోబోటిక్ సర్జరీలు, AI టెక్నాలజీ.. సనత్ నగర్ టిమ్స్ హాస్పిటల్‌లో కార్పొరేట్ స్థాయి వసతులు చూస్తే షాక్ అవ్వాల్సిందే!
Image Credit: Sanath Nagar TIMS Hospital:

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
India In WTC Cycle: డబ్ల్యూటీసీ రేసులో భారత్ అసలు సిసలైన పరీక్ష.. ఫైనల్‌కు చేరాలంటే భారత్‌ ఈ మ్యాచ్‌ల్లో గెలవాల్సిందే!
2
3
4
5