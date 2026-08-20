Sanath Nagar TIMS Hospital: సనత్ నగర్లోని ఈ టిమ్స్ ఆసుపత్రి 22.6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో, 1082 పడకల సామర్థ్యంతో ఒక భారీ భవన సముదాయంగా దర్శనమిస్తోంది. మూడు బ్లాకులు, ఐదు అంతస్తులతో ఉన్న అద్భుతమైన కట్టడం. దీని నిర్మాణం చూసి మొదట ఏదో ప్రైవేటు కట్టడం అనుకున్నా, ఇది ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అని తెలిశాక అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ ఆసుపత్రి సముదాయం లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. దీనికి మాజీ ముఖ్యమంత్రి మర్రి చెన్నారెడ్డి పేరును గౌరవార్థం పెట్టారు. అత్యంత ఆధునిక వసతులతో ఉన్న ఈ ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి అరుదైన రోగాలను నయం చేయడమే కాకుండా, ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్న రోగులను కాపాడేలా తీర్చిదిద్దబడింది. ఇక్కడ వైద్యం అందిస్తే పెద్ద ఆసుపత్రిలో చూపించుకున్నామనే మానసిక సంతృప్తితో పాటు, సంపూర్ణ ఆరోగ్యవంతులుగా మారుతామనే నమ్మకం రోగులకు కలుగుతోంది. కేవలం వ్యాధులను నయం చేయడమే కాకుండా, శరీర అవయవాల మార్పిడి (Organ Transplant) చేయగల సామర్థ్యాన్ని కూడా ఈ టిమ్స్ సొంతం చేసుకుంది.
పేదలకు సైతం అత్యాధునిక వైద్యం..
గుండె, కిడ్నీ, లివర్ మార్పిడి ద్వారా మనుషులకు కొత్త జీవితాన్ని అందిస్తుంది. ఈ ఆసుపత్రి పేదల పాలిట పెన్నిధిగా, మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు ఆరోగ్య ప్రధానిగా నిలుస్తుంది. పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తూనే, ఉన్నత స్థాయి కుటుంబాలకు తక్కువ ఖర్చుతో సేవలు అందించి ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గిస్తుంది. తెలంగాణలోనే అత్యాధునిక వసతులతో సంపూర్ణ వైద్యం అందించే తొలి ఆసుపత్రిగా మర్రి చెన్నారెడ్డి టిమ్స్ అందుబాటులోకి వచ్చింది.
1082 పడకలు, 300 ఐసీయూ బెడ్లతో..
ఇందులో 1082 పడకలు, 300 ఐసియూ పడకలు, 15 ప్రధాన ఆపరేషన్ థియేటర్లు ఉన్నాయి. 24 గంటలూ వైద్య సిబ్బంది అందుబాటులో ఉంటారు. కార్పొరేట్ స్థాయి అనుభూతిని అందించేందుకు నాలుగు షిఫ్టులలో పనిచేసేలా ఆసుపత్రి విధివిధానాలను మార్చారు. రోడ్డు ప్రమాదాల్లో గాయపడిన వారికి ప్రత్యేకంగా ట్రామా కేర్ కోసం మౌలిక సదుపాయాలు కల్పించారు. అవయవ మార్పిడిలోనూ ఈ ఆసుపత్రి చారిత్రక రికార్డులు సృష్టిస్తుందని వైద్యులు భావిస్తున్నారు.
హెల్త్ టూరిజానికి ప్రాధాన్యం..
పెరుగుతున్న రోగుల సంఖ్యకు అనుగుణంగా ఈ ఆసుపత్రి రూపురేఖలు మారాయి. స్థానికులకు, తెలంగాణ వాసులకు ఉచిత సేవలు అందించడంతో పాటు, హెల్త్ టూరిజం ద్వారా విదేశీ రోగులకు కూడా తక్కువ ఖర్చుతో వైద్యం అందిస్తారు. హైదరాబాద్లోని నిమ్స్ తరహాలోనే, ఇక్కడ కూడా 200 పడకల సామర్థ్యంతో 'పేయింగ్ విధానం'లో సేవలు అందుబాటులో ఉంటాయి. విదేశీ రోగుల నుండి వచ్చే ఫీజు, పేయింగ్ సర్వీస్ ద్వారా వచ్చే రాబడిని ఆసుపత్రి నిర్వహణకే ఉపయోగిస్తారు.
రోబోటిక్ చికిత్సతో..
టిమ్స్ ద్వారా 37 విభాగాల్లో సూపర్ స్పెషాలిటీ సేవలు అందుతాయి. ఇక్కడ చికిత్సతో పాటు పరిశోధనలు కూడా జరుగుతాయి. ముఖ్యంగా గుండె సంబంధిత పరిశోధనల కోసం 'కార్డియో థొరాసిక్ సైన్సెస్' విభాగం ఏర్పాటు చేశారు. అలాగే కిడ్నీ వ్యాధుల కోసం యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ విభాగాలను 'సెంటర్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్'గా అభివృద్ధి చేసి అత్యాధునిక యంత్రాలతో తీర్చిదిద్దారు. 300కు పైగా ఐసియూ యూనిట్లు, 16 ఆపరేషన్ థియేటర్లు, రోబోటిక్ చికిత్స, ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కాన్ వంటి అధునాతన సౌకర్యాలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. రోగులను సులభంగా తరలించేందుకు ప్రత్యేక లిఫ్టులు మరియు శాంపిల్ సేకరణ కోసం సాంకేతిక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తంగా, వైద్య సేవల విస్తరణలో టిమ్స్ ఒక విప్లవాత్మక మార్పుగా నిలుస్తుందని అందరి అభిప్రాయం.
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