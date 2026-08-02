Sangareddy Wedding Fraud News: ఒంటరి జీవితానికి స్వస్తి చెప్పి, కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభిద్దామని ఆశపడిన ఓ మెకానిక్కు పెళ్లయిన మరుసటి రోజే ఘోరమైన మోసం ఎదురైంది. అందంగా ఉందన్న ఉద్దేశంతో ఎదురుకట్నం ఇచ్చి మరీ వివాహం చేసుకుంటే.. ఫస్ట్నైట్ తిరిగేసరికి భార్య కళ్లుగప్పి పరారైన ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో సంచలనంగా మారింది.
ఘటన వివరాల్లోకి వెళ్తే..
సంగారెడ్డి ప్రాంతానికి చెందిన ఆరిఫుద్దీన్ మెకానిక్గా పనిచేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నాడు. 30 ఏళ్ల వైవాహిక జీవితం ఆ వెంటనే మొదటి భార్యతో విడిపోయిన తర్వాత ఒంటరితనం వెంటాడటంతో.. తోడు కోసం మరో వివాహం చేసుకోవాలని నిశ్చయించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే హైదరాబాద్ పాతబస్తీకి చెందిన ఓ యువతితో అతనికి వివాహం కుదిరింది. అమ్మాయి కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితి బాగాలేకపోవడంతో పెళ్లి ఖర్చుల నిమిత్తం ఆరిఫుద్దీన్ స్వయంగా రూ.60 వేలు ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెద్దల సమక్షంలో ఘనంగా పెళ్లి చేసుకున్నాడు. జీవితంలో కొత్త ఆశలతో భార్యను ఇంటికి తీసుకెళ్లాడు.
తెల్లారేసరికి షాక్..
అంతా సంతోషంగా గడుస్తుందనుకున్న తరుణంలో మరుసటి రోజు ఉదయం నిద్రలేచి చూసేసరికి భార్య కనిపించకపోవడంతో ఆరిఫుద్దీన్ కంగుతిన్నాడు. ఇల్లంతా వెతికి, బంధువులను ఆరా తీసినా ఎలాంటి ప్రయోజనం లేకపోయింది. రాత్రికి రాత్రే ఆమె పరారవడంతో ఇది ముందస్తుగా వేసిన పక్కా పథకం (ప్లాన్) కావచ్చని భావించాడు.
ఈ మోసంపై వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించి ఫిర్యాదు చేయడంతో పాటు, తన భార్య క్షేమంగా తిరిగి రావాలని సోషల్ మీడియాలోనూ పోస్ట్ చేశాడు. బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు.. యువతి కాల్ డేటా, స్థానిక సీసీటీవీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు. కేవలం డబ్బుల కోసమే ఈ పెళ్లి నాటకం ఆడిందా? లేక దీని వెనుక అంతరాత్మను కదిలించే ఇతర కారణాలున్నాయా? అనే కోణంలో పోలీసులు కూపీ లాగుతున్నారు.
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