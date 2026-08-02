Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Hyderabad
  • /Sangareddy Wedding Fraud: అందగత్తె అని ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు..చివరికి ఫస్ట్‌నైట్ రోజే..

Sangareddy Wedding Fraud: అందగత్తె అని ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు..చివరికి ఫస్ట్‌నైట్ రోజే..

Sangareddy Wedding Fraud News: అందంగా ఉందన్న ఉద్దేశంతో ఎదురుకట్నం ఇచ్చి మరీ పెళ్లి చేసుకున్న ఓ మెకానిక్‌కు ఫస్ట్‌నైట్ రోజే ఊహించని షాక్ తగిలింది. పెళ్లై అత్తింటికి వచ్చిన నవవధువు, తెల్లారేసరికి కట్నం డబ్బులతో సహా పరారైన ఈ ఘటన సంగారెడ్డి జిల్లాలో కలకలం రేపింది.

Written ByHarish Darla
Published: Aug 02, 2026, 06:37 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:37 AM IST
Sangareddy Wedding Fraud: అందగత్తె అని ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు..చివరికి ఫస్ట్‌నైట్ రోజే..
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Sangareddy Wedding Fraud: అందగత్తె అని ఎదురుకట్నం ఇచ్చి పెళ్లి చేసుకున్నాడు..చివరికి ఫస్ట్‌నైట్ రోజే..
2
3
4
5