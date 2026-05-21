/Saraswati Pushkaralu 2026: గురుపుష్యమి యోగం వేళ ఘనంగా ప్రారంభమైన సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు.. భక్తులకు మరో శుభవార్త..

Saraswati anthya pushkaralu begins today at kaleshwaram triveni sangamam: తెలంగాణలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం కాళేశ్వరంలో సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ఈ రోజు ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. ఒకవైపు అధిక జ్యేష్టమాసం, మరోవైపు గురుపుష్యమి యోగం వేళ సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ఈ రోజు ఉదయం బ్రాహ్మీమూహూర్తంలో ఘనంగా ప్రారంభమయ్యాయి. మే 21 నుంచి జూన్ 1 వరకు 12 రోజుల పాటు సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ఘనంగా జరుగనున్నాయి. గోదావరి, ప్రాణహిత, భూగర్భ సరస్వతి నదులు కలిసే "త్రివేణి సంగమ తీరం" వద్ద పుణ్యస్నానాలు చేసేందుకు భక్తుల భారీగా తరలి వస్తున్నారు. ఈ రోజు ఉదయం 5:43 గంటలకు శుభ ముహూర్తాన పవిత్ర సంగమ ఘాట్ వద్ద శాస్త్రోక్తంగా ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శ్రీ శంకర విజయేంద్ర సరస్వతి మహాస్వామి తొలి పుష్కర స్నానాన్ని ఆచరించి, ఈ వేడుకలను ఘనంగా ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత భక్తులు, అధికారులు సైతం పుణ్యస్నానాలు ఆచరించారు. భక్తి శ్రద్దలతో ఆధ్యాత్మిక ఉట్టిపడేలా అంత్యపుష్కరాలు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఈ క్రమంలో రాష్ట్ర మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, కొండా సురేఖ తదితర ప్రముఖులు పవిత్ర పుష్కర స్నానాలు ఆచరించి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు.
పుష్కరాలు ప్రారంభం కావడంతో తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు త్రివేణి సంగమ తీరానికి భారీగా తరలివస్తున్నారు. ఎండ తీవ్రతను దృష్టిలో ఎక్కడ ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అధికారులు కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేశారు. తాగునీరు, పారిశుధ్య ఏర్పాట్లతో పాటు రవాణా, వైద్య సేవలను అందుబాటులో ఉంచారు.
భక్తుల రద్దీని నియంత్రించేందుకు, భద్రత కొరకు 2,500 మంది పోలీసులతో పటిష్టమైన బందోబస్తును ఏర్పాటు చేశారు. 12 రోజుల పాటు సాగనున్న ఈ సరస్వతీ నది అంత్య పుష్కరాలకు రాబోయే రోజుల్లో భక్తులు మరింత పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున అధికార యంత్రాంగం అప్రమత్తంగా ఉన్నట్లు జిల్లా కలెక్టర్ రాహుల్ శర్మ తెలిపారు.
ప్రతి రోజు వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన పీఠాధిపతులు పుష్కర పుణ్యస్నానాలు చేయనున్నారు. ఆ తర్వాత హోమాలు, సాయంత్రం హారతి, తెప్పోత్సవాలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నారు. మే 21న మహా గణపతి హోమం నుంచి ప్రారంభమై జూన్ 1న లఘు చండి మహా పూర్ణాహుతితో సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ముగియనున్నాయి. పుష్కర స్నానాలు చేస్తే విశేషమైన శుభయోగాలు కల్గుతాయిన, అంతే కాకుండా అధిక మాసం కూడా దీనిలో కలిసి రావడం మరింత విశేషమని పండితులు చెప్తున్నారు.
