English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Viral News: అమ్మో.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. స్కూల్‌కి వెళ్తుండగా తెరచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌‌లో పడిపోయిన విద్యార్థిని.. వీడియో చూశారా..?

Manhole: హైదరాబాద్‌లో ఓ విద్యార్థినికి తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది మ్యాన్‌ హోల్‌ మూతను తెరిచి ఉంచడంతో.. పాఠశాలకు వెళ్తున్న బాలిక.. చూసుకోకుండా అందులో పడిపోయింది. వెంటనే గమనించిన విద్యార్థిని తల్లి డ్రైనేజీ నుండి చిన్నారిని బయటకు తీసింది. ఇప్పుడు ఈ వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్‌గా మారింది.   

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Sep 11, 2025, 03:06 PM IST

Trending Photos

EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
7
EPS Pension
EPFO Pension: కనీస పెన్షన్ నెలకు రూ.7,500 పెన్షన్.. మోదీ సర్కారు కీలక నిర్ణయం?
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
5
OnePlus Nord CE
OnePlus Nord CE5 Price: అమెజాన్‌లో రూ.1,947కే OnePlus Nord CE5 స్మార్ట్‌ఫోన్.. ఇప్పుడు ఇలా కొనుగోలు చేయండి!
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
5
Dussehra holidays 2025
School Holidays: దసరా సెలవుల్లో మార్పు? మరో 2 రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు పొడగింపు!
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
7
IPL 2026
IPL 2026 Mini Auction: సన్‌రైజర్స్ నుంచి ఈ నలుగురు స్టార్స్ ఔట్.. కావ్య పాప సంచలన నిర్ణయం..!
Viral News: అమ్మో.. తృటిలో తప్పిన ప్రమాదం.. స్కూల్‌కి వెళ్తుండగా తెరచి ఉన్న మ్యాన్‌హోల్‌‌లో పడిపోయిన విద్యార్థిని.. వీడియో చూశారా..?

School Girl falls into manhole: మ్యాన్ హోల్స్.. ప్రజల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మ్యాన్ హోల్‌లో పడి ఎంతో మంది తమ విలువైన ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ పాతబస్తాలోని యాకుత్‌పురాలో ఓ విద్యార్థిని తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది.

Add Zee News as a Preferred Source

ఓ విద్యార్థిని తన తల్లి, సోదరితో కలిసి స్కూల్‌కి వెళ్తుంది. అయితే వారిద్దరి కంటే ముందు నడుస్తున్న ఆ పాప.. చుట్టుప్రక్కల అటు, ఇటు చూసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంది. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది మ్యాన్‌ హోల్‌ మూతను తెరిచి ఉంచడంతో.. ఆ బాలిక చూసుకోకుండా అందులో పడిపోయింది. వెంటనే గమనించిన విద్యార్థిని తల్లి డ్రైనేజీ నుండి చిన్నారిని బయటకు తీసింది. 

ఈ క్రమంలో తన ముందున్న,  జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది క్లోజ్ చేయకుండా వదిలేసిన మ్యాన్ హోల్‌ని ఆ చిన్నారి చూసుకోలేదు. దీంతో ప్రమాదవశాత్తు ఆ డ్రైనేజీలో పడిపోయింది ఆ విద్యార్థిని. అయితే వెంటనే గమనించిన తల్లి.. పాపను సకాలంలో బయటకు తీసి కాపాడింది. దీంతో ఆ స్కూల్ విద్యార్థిని ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఇక పాప మ్యాన్ హోల్‌లో పడటాన్ని చూసిన స్థానికులు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు. ఓ వ్యక్తి పాప బ్యాగ్‌ను డ్రైనేజీ నుండి బయటకు తీశాడు. 

ఇక ఈ ఘటనపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాతబస్తీలో మ్యాన్‌హోల్‌లు తెరిచి ఉంచడం వల్ల ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ మ్యాన్‌హోల్‌ను ఎవరు తెరిచారు, ఎందుకు అలా వదిలేశారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వర్షం నీరు నిలిచిపోయిందని తెరిచినా, ఎలాంటి హెచ్చరిక బోర్డులు ఎందుకు పెట్టలేదని అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ డ్రైనేజీలో పడి ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే బాధ్యత ఎవరిదని నిలదీస్తున్నారు. పాతబస్తీలో నీటి కాలువల నిర్వహణపై ఎటువంటి పర్యవేక్షణ లేకపోవడం గురించి కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 

ఇక చిన్నారి మ్యాన్‌హోల్‌లో పడిన సంఘటన గురించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన మ్యాన్‌హోల్‌లపై అధికారులు తక్షణం దృష్టి సారించి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

Also Read: Festival Bonanza: అరెవ్వా.. ఇది కదా అసలైన పండుగ అంటే.. దీపావళికి ముందే కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అదిరిపోయే ట్రిపుల్ ధమాకా..!

Also Read: KTR Fire: చీ..చీ.. కొంచెమైనా సిగ్గు, శరం ఉండాలి.. గ్రూప్-1 పోస్టుల అమ్మకాలపై కాంగ్రెస్ సర్కార్ దుమ్ము దులిపిన కేటీఆర్

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.Twitter, Facebook 

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Girl Falls Into ManholeHyderabadSchool Student Falls Into Manhole In HyderabadSchool Girl Falls Into Manhole At YakutpuraYakutpura Hyderabad

Trending News