School Girl falls into manhole: మ్యాన్ హోల్స్.. ప్రజల పాలిట శాపంగా మారుతున్నాయి. ఇప్పటికే అధికారుల నిర్లక్ష్యంతో మ్యాన్ హోల్లో పడి ఎంతో మంది తమ విలువైన ప్రాణాలను పోగొట్టుకున్నారు. తాజాగా హైదరాబాద్ పాతబస్తాలోని యాకుత్పురాలో ఓ విద్యార్థిని తృటిలో ప్రాణాపాయం నుంచి తప్పించుకుంది.
ఓ విద్యార్థిని తన తల్లి, సోదరితో కలిసి స్కూల్కి వెళ్తుంది. అయితే వారిద్దరి కంటే ముందు నడుస్తున్న ఆ పాప.. చుట్టుప్రక్కల అటు, ఇటు చూసుకుంటూ నడుస్తూ ఉంది. జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది మ్యాన్ హోల్ మూతను తెరిచి ఉంచడంతో.. ఆ బాలిక చూసుకోకుండా అందులో పడిపోయింది. వెంటనే గమనించిన విద్యార్థిని తల్లి డ్రైనేజీ నుండి చిన్నారిని బయటకు తీసింది.
ఈ క్రమంలో తన ముందున్న, జీహెచ్ఎంసీ సిబ్బంది క్లోజ్ చేయకుండా వదిలేసిన మ్యాన్ హోల్ని ఆ చిన్నారి చూసుకోలేదు. దీంతో ప్రమాదవశాత్తు ఆ డ్రైనేజీలో పడిపోయింది ఆ విద్యార్థిని. అయితే వెంటనే గమనించిన తల్లి.. పాపను సకాలంలో బయటకు తీసి కాపాడింది. దీంతో ఆ స్కూల్ విద్యార్థిని ప్రాణాలతో బయటపడింది. ఇక పాప మ్యాన్ హోల్లో పడటాన్ని చూసిన స్థానికులు వెంటనే పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్లారు. ఓ వ్యక్తి పాప బ్యాగ్ను డ్రైనేజీ నుండి బయటకు తీశాడు.
సీసీ ఫుటేజ్.. ఓపెన్ డ్రెయిన్లో పడిపోయిన ఆరేళ్ల చిన్నారి
హైదరాబాద్ - యాకుత్పురాలోని పాతబస్తీలో ఓపెన్ డ్రెయిన్లో పడిపోయిన 6 సంవత్సరాల బాలిక
అప్రమత్తమై వెంటనే బాలికను అందులో నుంచి బయటకుతీసిన తల్లి
మూత తెరిచి ఉంచడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని.. అధికారులు ఇలా నిర్లక్ష్యంగా… pic.twitter.com/jzfjv2s5xT
ఇక ఈ ఘటనపై స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాతబస్తీలో మ్యాన్హోల్లు తెరిచి ఉంచడం వల్ల ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఈ మ్యాన్హోల్ను ఎవరు తెరిచారు, ఎందుకు అలా వదిలేశారని ప్రశ్నిస్తున్నారు. వర్షం నీరు నిలిచిపోయిందని తెరిచినా, ఎలాంటి హెచ్చరిక బోర్డులు ఎందుకు పెట్టలేదని అడుగుతున్నారు. ఒకవేళ ఎవరైనా ఈ డ్రైనేజీలో పడి ప్రమాదంలో చిక్కుకుంటే బాధ్యత ఎవరిదని నిలదీస్తున్నారు. పాతబస్తీలో నీటి కాలువల నిర్వహణపై ఎటువంటి పర్యవేక్షణ లేకపోవడం గురించి కూడా అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఇక చిన్నారి మ్యాన్హోల్లో పడిన సంఘటన గురించి వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన మ్యాన్హోల్లపై అధికారులు తక్షణం దృష్టి సారించి చర్యలు తీసుకోవాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
