Holidays: రాబోయే రెండు రోజులు సెలవులు? హైడ్రా వార్నింగ్..ఇంట్లో నుంచి ఎవ్వరూ బయటకు రాకండి..

Telangana School Holidays: హైదరాబాద్ సిటీ పరిధిలో రాబోయే రెండు రోజులు భారీ నుంచి అతిభారీ వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ పేర్కొంది. ఈ నేపథ్యంలో రాబోయే రెండు రోజులు పాఠశాలలను మూసివేయాలని ప్రభుత్వానికి హైడ్రా సూచించింది. ఆగస్టు 13 నుండి ఆగస్టు 15 వరకు సెలవులకు సంబంధించి ఆదేశాలు జారీ అవుతాయని ఆశిస్తున్నట్లు హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ వెల్లడించారు. మరోవైపు ఐటి ఉద్యోగులకు ఇంటి నుండి పని (వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్) చేయాలని కూడా సూచించినట్లు స్పష్టం చేశారు.
ప్రజలకు హైడ్రా వార్నింగ్..
ఆగస్టు 13 అనగా బుధవారం నుండి ఆగస్టు 15 అనగా శుక్రవారం వరకు రాబోయే 3 రోజులు హైదరాబాద్కు అత్యంత భారీ వర్ష సూచన ఉంది. హైదరాబాద్లోని ఉత్తర ప్రాంతాలైన మేడ్చల్ జిల్లా, సైబరాబాద్ ప్రాంతం మొదలైనవి హైడ్రా పరిమితుల్లో ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతాయి. దీంతో పాటు సిటీ పరిధిలోని ఇతర ప్రాంతాలు కూడా భారీ వర్ష సూచన ఉంది. 10/15 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ, కొన్ని చోట్ల 20 సెం.మీ కంటే ఎక్కువ వర్షపాతం నమోదవుతుందని అంచనా. ప్రజలందరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని.. రాబోయే 3 రోజులు మీ వాహనాల బయటకి తీసుకురావొద్దని హైడ్రా ప్రకటించింది. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలని.. వీలైతే సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని హైడ్రా కమిషనర్ వెల్లడించారు.
హైదరాబాద్ వాతావరణ హెచ్చరిక
> ఆగస్టు 13 నుండి ఆగస్టు 15 వరకు అత్యంత భారీ వర్ష సూచన
> ఎక్కువగా ప్రభావితమయ్యే ప్రాంతాలు: ఉత్తర హైదరాబాద్ — మేడ్చల్ జిల్లా, సైబరాబాద్ ప్రాంతం (హైడ్రా పరిమితుల్లో)
> వర్షపాతం: 10–15 సెం.మీ, కొన్ని ప్రదేశాలలో 20 సెం.మీ వరకు ఉండవచ్చు.
> రాబోయే 3 రోజుల్లో వాహనాల కదలికను తగ్గించండి.
> లోతట్టు ప్రాంతాలలో నివసించేవారు సురక్షిత ప్రదేశాలకు వెళ్లి అప్రమత్తంగా ఉండాలి.
> హైడ్రా - GHMC బృందాలు స్పందించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాయి.
ఏదైనా అత్యవసర సమయాల్లో కాల్ చేసి సంప్రదించేందుకు హైడ్రా అధికారులు హెల్ప్ లైన్ ఏర్పాటు చేశారు. హైడ్రా - DRF హెల్ప్లైన్
040 29560521, 9000113667, 9154170992 నంబర్లకు కాల్ చేసి మీ సమాచారాన్ని చేరవేసి సహాయాన్ని పొందండి.
