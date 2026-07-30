Telangana School Holidays: తెలంగాణలో నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిస్థాయిలో పుంజుకోవడంతో పాటు బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం కారణంగా వాతావరణం ఒక్కసారిగా మారిపోయింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తుండగా, ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతుండటంతో జలాశయాలు నిండుకుండలా మారాయి. ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థుల భద్రతను దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రభుత్వం ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది.
భారీ వర్షాలు-విద్యాసంస్థలకు సెలవులు
వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికల నేపథ్యంలో గురువారం (జూలై 30) రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్లు సెలవులు ప్రకటించారు. జగిత్యాల, కొమ్రంభీం ఆసిఫాబాద్, నిర్మల్, నిజామాబాద్, పెద్దపల్లి జిల్లాలతో పాటు మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వర్ష తీవ్రతను బట్టి స్కూళ్లకు సెలవులు ఇచ్చారు.
వారమంతా సెలవుల జోరు
జూలై 30 నుండి ఆగస్టు 1 వరకు వర్షాలు మరింత తీవ్రంగా ఉండే అవకాశం ఉందని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, మంచిర్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, ములుగు తదితర జిల్లాలకు రెడ్, ఆరెంజ్, యెల్లో అలర్ట్లు జారీ చేశారు. పరిస్థితులను బట్టి శుక్ర, శనివారాల్లో కూడా స్థానిక కలెక్టర్లు విద్యాసంస్థలకు సెలవులు ప్రకటించే అవకాశాలున్నాయి.
బోనాల వేడుకలు-ప్రత్యేక సెలవులు
ఈ వర్షాల జోరు మధ్యే ఆషాడమాస బోనాల సంబరాలు అంబరాన్ని తాకుతున్నాయి.
ఆగస్టు 2 (ఆదివారం): సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయిని మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. నగర నలుమూలల నుంచే కాక వివిధ ప్రాంతాల నుంచి భక్తులు తరలివచ్చి బోనాలతో మొక్కులు చెల్లించుకుంటారు.
ఆగస్టు 3 (సోమవారం): బోనాల మరుసటి రోజు ఉజ్జయిని మహంకాళి ఆలయంలో 'భవిష్యవాణి' (రంగం), సాయంత్రం పలహారం బండ్ల ఊరేగింపు ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో సికింద్రాబాద్ ప్రాంతంలోని విద్యాసంస్థలకు సోమవారం కూడా సెలవు ఉండే అవకాశం ఉంది.
ఇవాళ (గురువారం) భారీ వర్షాల కారణంగా ఇచ్చిన సెలవులను భర్తీ చేసేందుకు, రాబోయే ఆగస్టు 8వ తేదీ (రెండో శనివారం) విద్యాసంస్థలు పని చేయాలని అధికారులు తెలిపారు. అంటే ఇవాళ సెలవున్న స్కూళ్లకు ఆగస్టు 8న సెలవు ఉండదు. దీంతో ఆ విద్యాసంస్థలకు రావాల్సిన లాంగ్ వీకెండ్ బ్రేక్ పడే అవకాశం ఉంది.
మరో లాంగ్ వీకెండ్ (ఆగస్టు 8, 9, 10)
సికింద్రాబాద్ బోనాల తర్వాత, ఆగస్టు 9న (ఆదివారం) లాల్ దర్వాజ సింహవాహిని మహంకాళి అమ్మవారితో పాటు హైదరాబాద్ నగరవ్యాప్తంగా ప్రధాన బోనాల ఉత్సవాలు ఘనంగా జరగనున్నాయి. ఆషాడమాసపు చివరి ఆదివారం కావడంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణం నెలకొంటుంది.
ఈ నేపథ్యంలో ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం బోనాల మరుసటి రోజు ఆగస్టు 10 (సోమవారం) తెలంగాణలోని ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్ విద్యాసంస్థలకు అధికారికంగా సెలవు ఉండనుంది. ఫలితంగా ఆగస్టు 8, 9, 10 తేదీలలో (శని, ఆది, సోమవారాలు) విద్యార్థులకు మరో లాంగ్ వీకెండ్ రానుంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook