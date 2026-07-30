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School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..భారీ వర్షాలు, బోనాల సందడి..వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు?

Telangana School Holidays: బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం మరోవైపు నైరుతి రుతుపవనాలు పూర్తిస్థాయిలో వ్యాపించిన క్రమంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భారీ వర్షపాతం నమోదవుతుంది. అలాగే బోనాల పండుగ నేపథ్యంలో ఈ వారం వరుసగా నాలుగు రోజులు స్కూళ్లకు సెలవులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 30, 2026, 03:38 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 03:38 PM IST
School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..భారీ వర్షాలు, బోనాల సందడి..వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు?
Image Credit: Source: File Photo

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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School Holidays: తెలంగాణ విద్యార్థులకు గుడ్‌న్యూస్..భారీ వర్షాలు, బోనాల సందడి..వరుసగా 4 రోజులు సెలవులు?
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