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Secbad Railway Station: ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో సికింద్రాబాద్ మాడిఫికేషన్‌ పనులు..

Secbad Railway Station: ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్‌ అభివృద్ది పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. దేశ వ్యాప్తంగా అన్ని రైల్వే స్టేషన్స్‌ను కేంద్రం అభివృద్ది చేస్తోంది. ఈ కోవలో సికింద్రాబాద్ రైల్వే స్టేషన్ అభివృద్ది పనులు జరుగుతున్నాయి. దానికి సంబంధించిన డెవలప్‌మెంట్ ఫోటోలను కేంద్ర మంత్రి సికింద్రాబాద్ ఎంపీ కిషన్ రెడ్డి తన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేశారు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 04, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Jun 04, 2026, 12:30 PM IST
Secbad Railway Station: ప్రపంచ స్థాయి ప్రమాణాలతో సికింద్రాబాద్ మాడిఫికేషన్‌ పనులు..
Image Credit: Secbad Railway Station Works (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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